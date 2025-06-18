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Scuba Show 成功重返長灘

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水肺表演

該38th Scuba Show 於 31 月 1 日至 XNUMX 月 XNUMX 日的周末在加州長灘舉行，作為美國最大的消費者潛水活動，它為不同經驗水平的潛水員提供了豐富的參展商、研討會和互動元素。

數千名熱切的潛水愛好者湧向長灘會議中心參加一年一度的 水肺表演 ——在去年短暫遷往洛杉磯後，重返其精神家園——從入門級潛水員到經驗豐富的老手，每個人都有足夠的時間度過整個週末。

數百家參展商雲集，從培訓機構、旅遊專家、旅遊局、珠寶製造商到設備製造商、船宿遊輪、包租遊輪、潛水中心、零售商和度假村，應有盡有，應有盡有。 Scuba Show 是探索新裝備、申請下一個潛水認證、規劃即將到來的潛水探險之旅，或體驗購物療法的絕佳場所，所有這一切都與志同道合的潛水愛好者相伴。從週六上午開幕的那一刻起，為期兩天的展會就熱鬧非凡，這種友好熱情的氛圍一直持續到週日下午展會閉幕。

水肺表演
新產品展示會受到裝備愛好者的歡迎

這項活動以周末豐富的獎品而聞名，現場獎品豐富多樣，從度假村住宿、潛水裝備到船宿之旅，應有盡有。週六，前25位到加州潛水新聞展位的觀眾，憑著早上歡迎會的證書（該節目由Scuba Radio的Greg Holt一如既往地在展會開幕前為觀眾帶來精彩表演），有機會贏取TEKNA Splash-Lite LED手電筒。

週六晚間的演出派對上舉行了一場慈善抽獎活動，所有收益將捐贈給扎勒·帕里獎學金。艾德·史泰森榮獲2025年度水肺服務獎，以表彰他對潛水界的貢獻。斯泰森從事休閒、科研和商業潛水員培訓超過45年，並以志願組織多項大型非營利活動而聞名，這些活動造福潛水員和潛水行業，包括漢斯和洛特·哈斯聖巴巴拉水下電影節和厄尼·布魯克斯聖巴巴拉水下電影節。

水肺表演
艾德·斯特森從萊斯利·萊尼手中接過獎章
目錄
目錄

眾多研討會可供選擇

許多與會者抓住機會購買了全通票，得以旁聽在主展廳正下方會議室舉行的多場研討會。六間研討室共舉辦了60多場講座、演講與展示。

這些討論範圍從加州潛水地點和其他當地感興趣的話題到全球目的地， 照片 提示和建議、潛水安全、擴展您的技能等等。

水肺表演
Dale Sheckler 介紹加州潛水

2025 年的演講者包括 Dan Orr、Dale Sheckler、Marty Snyderman、Mark Strickland、Bruce Sudweeks、Andy Sallmon 和 Alison Vitsky Sallmon、Karl Huggins、Brett Eldridge、Gretchen M Ashton、Jeffrey Bozanic 和 Charlotte Seid 等人。

交互性

雖然水肺展主要圍繞著參展商展位展開，但展場內也設置了豐富的互動元素，供參觀者盡情享受。這些互動元素包括：試潛池（面向10歲及以上人士開放，讓其親身體驗水肺潛水）；令人印象深刻的40英尺長的「海藻牆」（你發現了多少種海洋生物？）；面向「裝備愛好者」展示最新上市產品的新產品展示區；Deco Dome沉浸式戲院，帶人們快速遊覽八個熱門潛水勝地；洛杉磯縣警局提供的潛水卡車和水上摩托車；以及藝術區，成人和兒童都可以與《加州潛水新聞》藝術總監Doreen Hann一起發揮創意。臨時紋身和一件大型合作藝術作品是當天的亮點。

水肺表演
沉浸式裝飾穹頂內部

還有 照片工具 網站配備各種道具，可用於拍攝適合在 Instagram 上分享的照片，還有廣受歡迎的鯊魚籠，裝飾區的海盜潛水酒吧是與朋友聚會、喝一杯清涼飲料、休息雙腿，然後再「潛」回展廳的地方。

水肺表演
照片工具 配有道具的車站整個週末都很忙碌

傳遞接力棒

Scuba Show 由 Kim 和 Dale Sheckler 於 1987 年創辦，並已成功營運至 2011 年。之後，他們將展會以及 1984 年創辦的《加州潛水新聞》賣給了 Mark 和 Ginny Young，後者將展會發展壯大至如今的規模。 Kim 和 Dale，以及他們的許多親朋好友，至今仍在展會上擔任志願者，與 Mark 和 Ginny 的親朋好友一起。正是這種溫暖包容的氛圍，深深滲透到 Scuba Show 的各個層面，也是吸引人們年復一年來觀看的原因之一。

明年，充滿活力的 Rork Media Limited 將接手 Scuba Show 和 California Diving News 的營運。 Rork Media 是全球 Scuba Diver 雜誌（英國、北美、澳洲和紐西蘭以及德國）以及備受讚譽的英國和澳洲 GO Diving Show 的幕後推手。 Rork Media 是一家家族企業，擁有一支由充滿熱情的潛水員組成的小型團隊，他們期待著透過更多互動性活動等，將 Scuba Show 推向更高的水平。 2026 年長灘見！

攝影：Liz Marchiondo Imaging

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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