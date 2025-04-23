Scuba Show 重返長灘－立即預訂門票

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水肺秀現已舉辦 38 屆th 今年，它將於 2025 年重返其精神家園長灘，並承諾將有大量有趣的演講者、一系列有趣的活動和景點以及各種各樣的參展商，以幫助啟發和教育遊客

31 月 1 日/XNUMX 月 XNUMX 日這個週末，美國最大的消費者潛水博覽會——水肺展將再次在加州長灘舉行，任何對水肺潛水或海洋生物感興趣的人都會發現它有很多樂趣。

在為期兩天的時間裡，長灘會議中心將舉辦數百場展覽，展示新型革命性的潛水裝備、加州潛水船、島嶼政府、來自世界各地的潛水度假村和船宿（許多都提供很棒的展覽優惠和交易）、攝影和視頻專業人士、海洋主題藝術品、珠寶和服裝、與海洋相關的非營利組織、試潛池、有趣的景點、兒童等等。

長灘會議中心是世界一流的會議設施，坐落在美麗的海港環境中，步行不遠便可到達海濱餐廳、娛樂場所、太平洋水族館，還可以看到著名的瑪麗皇后號。會議中心和附近的停車場有大量付費停車位。

Scuba Show 重返長灘 - 立即預訂門票 6

展出

水下數位藝術家和大圖專家吉姆·赫勒姆 (Jim Hellemn) 是太平洋水族館 125 英尺高的加州水生森林玻璃牆的創造者，他將展示巨大的畫廊版畫，展示世界各地珊瑚礁的壯麗色彩，以及加州海帶森林的超分辨率圖像。

廣受歡迎的新產品展示會將重點展示一些最近發布或即將上市的最新產品。

警長的潛水隊將攜其雙舷外船和卡車再次出現在大廳。

來看看一系列新設備

親身體驗有趣的景點

和好友一起在「大白鯊籠」裡拍一些有趣的照片，或是在配備一系列潛水和海洋相關道具的照相站停下來，捕捉一些獨特的回憶。

您可以在海藻穹頂劇院 (Kelp Dome Theatre) 中欣賞迷人的海洋生物，或者如果您想要更刺激一點，看看您能在激烈的競技鯊魚中堅持多久！

在 Scuba Show 藝術展位停下來，創作您自己的海洋風格貼紙和 3D 雕塑。 《加州跳水新聞》的藝術總監多琳·漢恩 (Doreen Hann) 還將邀請孩子們（以及各個年齡段的藝術家）在一幅以加州海景為靈感的畫布上發揮他們的藝術技巧——完成的海景畫將被出售，所得收益將用於支持海洋主題的慈善機構。

「鯊魚籠」是絕佳的拍照道具

參展商

眾多展位恭候水肺展的參觀者，旅遊局、旅行社、潛水度假村、包船、船宿、培訓機構、裝備製造商、服裝公司、珠寶公司等都將展示他們的產品。為您的下一次潛水冒險、下一次購買、或完成下一個認證或只是進行一些購物療法提供靈感！

研討會

有 70 多個既有趣又有教育意義的研討會供您選擇。在現場發言的潛水專家包括 Alex Brylske、Dan Orr、Marty Snyderman、Mark Strickland、Jim 和 Pat Stayer、Gretchen Ashton、Jeffrey Bozanic、Louis Casa、Brett Eldridge、Shelli Hendricks、Jean Henry、Karl Huggins、Capt John Kades、Andy 和 Allison Sallmon 以及 Dale 和 Kim Sheckler 等人。主題包括動物行為、加州最佳海灘潛水、珊瑚礁的秘密、尼莫的海底花園、潛水員的健身公式、探險潛水、潛水員常犯的錯誤、如何進行攝影和視頻課程、火災後的潛水、老年潛水員的安全問題、潛水中的人為因素、目的地和產品研討會、專業人士研討會等。訪問 www.scubashow.com 以獲得完整的研討會清單、描述、時間、房間號碼、演講者簡介和更新。注意：研討會可能會有變更。

看看你能在競技鯊魚上堅持多久

超過 50,000 美元的入場獎

展會期間將持續舉辦抽獎活動，您有機會贏得全新的潛水裝備、世界各地潛水目的地之旅、藝術品和有趣的東西。在線購買或在展會現場購買的門票包含抽獎資格 - 您無需到場即可獲獎。您可以在 www.scubashow.com

週六晚會

當表演場地晚上關閉時，加入 Scuba Show 團隊的非正式聚會，享受現場音樂、酒吧和美食車，與其他潛水員一起放鬆。參加抽獎贏取豐厚獎品，獎品收益將捐贈給以海洋為主題的慈善機構。所有參加 Scuba Show 的觀眾可免費入場。檢查 www.scubashow.com 在活動日期臨近時發佈派對公告。

與其他潛水員見面並享受樂趣

2025 年水肺展－提前購票！

水肺展將於 31 月 1 日星期六和 9.15 月 10 日星期日在長灘會議中心 C 廳舉行。 Scuba Radio 將在兩天的上午 XNUMX:XNUMX 至 XNUMX 點舉辦演出前「熱身」活動 - 期待有趣的遊戲和一些精彩的贈品。

開放時間

31月10日星期六－上午6點至下午XNUMX點

1月10日星期日－上午5點至下午XNUMX點

門票現已發售

提前訂票 並避免參加時排隊。

照片由 Scuba Show 提供