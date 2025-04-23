雜誌訂閱
刪除廣告 3 英鎊/月
登入

Scuba Show 重返長灘－立即預訂門票

在 Google 新聞上關注我們
訂閱我們的每週通訊
水肺表演

水肺秀現已舉辦 38 屆th 今年，它將於 2025 年重返其精神家園長灘，並承諾將有大量有趣的演講者、一系列有趣的活動和景點以及各種各樣的參展商，以幫助啟發和教育遊客

31 月 1 日/XNUMX 月 XNUMX 日這個週末，美國最大的消費者潛水博覽會——水肺展將再次在加州長灘舉行，任何對水肺潛水或海洋生物感興趣的人都會發現它有很多樂趣。

在為期兩天的時間裡，長灘會議中心將舉辦數百場展覽，展示新型革命性的潛水裝備、加州潛水船、島嶼政府、來自世界各地的潛水度假村和船宿（許多都提供很棒的展覽優惠和交易）、攝影和視頻專業人士、海洋主題藝術品、珠寶和服裝、與海洋相關的非營利組織、試潛池、有趣的景點、兒童等等。

長灘會議中心是世界一流的會議設施，坐落在美麗的海港環境中，步行不遠便可到達海濱餐廳、娛樂場所、太平洋水族館，還可以看到著名的瑪麗皇后號。會議中心和附近的停車場有大量付費停車位。

水肺表演
Scuba Show 重返長灘 - 立即預訂門票 6
目錄
目錄

展出

水下數位藝術家和大圖專家吉姆·赫勒姆 (Jim Hellemn) 是太平洋水族館 125 英尺高的加州水生森林玻璃牆的創造者，他將展示巨大的畫廊版畫，展示世界各地珊瑚礁的壯麗色彩，以及加州海帶森林的超分辨率圖像。

廣受歡迎的新產品展示會將重點展示一些最近發布或即將上市的最新產品。

警長的潛水隊將攜其雙舷外船和卡車再次出現在大廳。

歡迎來到 Scuba Show 參觀一系列新設備
來看看一系列新設備

親身體驗有趣的景點

和好友一起在「大白鯊籠」裡拍一些有趣的照片，或是在配備一系列潛水和海洋相關道具的照相站停下來，捕捉一些獨特的回憶。

您可以在海藻穹頂劇院 (Kelp Dome Theatre) 中欣賞迷人的海洋生物，或者如果您想要更刺激一點，看看您能在激烈的競技鯊魚中堅持多久！

在 Scuba Show 藝術展位停下來，創作您自己的海洋風格貼紙和 3D 雕塑。 《加州跳水新聞》的藝術總監多琳·漢恩 (Doreen Hann) 還將邀請孩子們（以及各個年齡段的藝術家）在一幅以加州海景為靈感的畫布上發揮他們的藝術技巧——完成的海景畫將被出售，所得收益將用於支持海洋主題的慈善機構。

「鯊魚籠」是絕佳的拍照道具
「鯊魚籠」是絕佳的拍照道具

參展商

眾多展位恭候水肺展的參觀者，旅遊局、旅行社、潛水度假村、包船、船宿、培訓機構、裝備製造商、服裝公司、珠寶公司等都將展示他們的產品。為您的下一次潛水冒險、下一次購買、或完成下一個認證或只是進行一些購物療法提供靈感！

研討會

有 70 多個既有趣又有教育意義的研討會供您選擇。在現場發言的潛水專家包括 Alex Brylske、Dan Orr、Marty Snyderman、Mark Strickland、Jim 和 Pat Stayer、Gretchen Ashton、Jeffrey Bozanic、Louis Casa、Brett Eldridge、Shelli Hendricks、Jean Henry、Karl Huggins、Capt John Kades、Andy 和 Allison Sallmon 以及 Dale 和 Kim Sheckler 等人。主題包括動物行為、加州最佳海灘潛水、珊瑚礁的秘密、尼莫的海底花園、潛水員的健身公式、探險潛水、潛水員常犯的錯誤、如何進行攝影和視頻課程、火災後的潛水、老年潛水員的安全問題、潛水中的人為因素、目的地和產品研討會、專業人士研討會等。訪問 www.scubashow.com 以獲得完整的研討會清單、描述、時間、房間號碼、演講者簡介和更新。注意：研討會可能會有變更。

看看你能在水肺表演中與鯊魚競技堅持多久
看看你能在競技鯊魚上堅持多久

超過 50,000 美元的入場獎

展會期間將持續舉辦抽獎活動，您有機會贏得全新的潛水裝備、世界各地潛水目的地之旅、藝術品和有趣的東西。在線購買或在展會現場購買的門票包含抽獎資格 - 您無需到場即可獲獎。您可以在 www.scubashow.com

週六晚會

當表演場地晚上關閉時，加入 Scuba Show 團隊的非正式聚會，享受現場音樂、酒吧和美食車，與其他潛水員一起放鬆。參加抽獎贏取豐厚獎品，獎品收益將捐贈給以海洋為主題的慈善機構。所有參加 Scuba Show 的觀眾可免費入場。檢查 www.scubashow.com 在活動日期臨近時發佈派對公告。

在水肺表演中與其他潛水員見面並享受樂趣
與其他潛水員見面並享受樂趣

2025 年水肺展－提前購票！

水肺展將於 31 月 1 日星期六和 9.15 月 10 日星期日在長灘會議中心 C 廳舉行。 Scuba Radio 將在兩天的上午 XNUMX:XNUMX 至 XNUMX 點舉辦演出前「熱身」活動 - 期待有趣的遊戲和一些精彩的贈品。

開放時間

31月10日星期六－上午6點至下午XNUMX點

1月10日星期日－上午5點至下午XNUMX點

門票現已發售

提前訂票 並避免參加時排隊。

照片由 Scuba Show 提供

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
請造訪瓦卡托比度假村網站：https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0 #scuba #scubadiving #scubadiver 國際 eSIM 優惠 15% 折扣使用代碼：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 成為粉絲：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bOXNUMXWyXNUMX 成為粉絲：https://wwwubt. --------------------------------------------------------------------------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示和建議、水肺裝備評論 網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告 網站：https://www.godivinghttps.com ️ XNUMX. ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒體上關注我們 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.instagramkesdive.com 提供所有的裝備。考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

請造訪瓦卡托比度假村網站：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0

#水肺 #scubadiving #scubadiver

國際 eSIM 優惠 15% 使用代碼：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join

裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

這是有史以​​來最好的潛水中心嗎？ W\@wakatobidiveresort

@sennacher #askmark 你好，關於 DSMB。 我根本不是專家，但通常我都能正確部署它。 這個週末，我們在非常強烈的水流中潛水，當我展開它（用嘴充氣）時，我幾乎喘不過氣來，因為它有點纏在我的調節器上。 這真是把我嚇壞了。 是否有任何“小圓柱體”之類的東西可以將調節器放在嘴裡，以便更安全地使用它？ 我還沒有嘗試用我的 LPI 來做這件事……但假設它也會纏結。 謝謝請訪問我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅行報告：https://divernet.com/ ✅ 值得關注的重要附屬連結 🔗 獲得 15% 的國際 eSIM 優惠折扣！ 使用代碼：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在這裡購買水肺裝備：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔𝐃𝐨𝐭𝐭𝐭𝐭 𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tietmook.com/@https com/ 📩 業務諮詢：info@scubadivermag.com ============================== 🎬為您推薦的影片： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T2e38UkNqC86 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T4e7UkNqC71 ▶️ https://www.youtube.com/watch?www.youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh0OTI7 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi4RP8Rs ▶️ https://www.️.com/watch?v=VPwwwPt. ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF7LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch5YLwKboVxFhqZU ▶ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F6MfATRd48Os ▶️ https雜誌。 歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！ 我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。 作為在歐洲、澳洲和紐西蘭以及北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。 無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始水下之旅，我們的內容旨在讓您了解最新資訊、獲得啟發並為下一次潛水做好準備。 與我們一起進入、探索並保持與水肺潛水世界的連結！ 加入我們，不再錯過任何冒險！ 如有商業諮詢，請使用以下聯絡資訊：📩 電子郵件：info@scubadivermag.com 🔔 喜歡水肺潛水嗎？ 立即訂閱潛水旅行提示、裝備評論、水肺建議、史詩般的潛水、潛水新聞和水下故事！

@森納赫
#askmark 你好，關於 DSMB。我根本不是專家，但通常我都能正確部署它。這個週末，我們在非常強烈的水流中潛水，當我展開它（用嘴充氣）時，我幾乎喘不過氣來，因為它有點纏在我的調節器上。這真是把我嚇壞了。是否有任何“小圓柱體”之類的東西可以將調節器放在嘴裡，以便更安全地使用它？我還沒有嘗試用我的 LPI 來做這件事……但假設它也會纏結。
謝謝
請造訪我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅遊報告：https://divernet.com/

✅ 值得關注的重要聯盟鏈接

🔗 國際 eSIM 優惠享 15% 折扣！使用代碼：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 在這裡購買潛水裝備：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受歡迎的男生。
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 與我們保持聯繫。

臉書：https://www.facebook.com/DivernetUK/
Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/
主題：https://www.threads.net/@diver_magazine
推特 (X)：https://x.com/DiverNetUK/
抖音：https://www.tiktok.com/@scubadivermag

網址：https://divernet.com/
網址：https://godivingshow.com/
網址：https://rorkmedia.com/

📩 商業諮詢：info@scubadivermag.com

=============================

🎬為您推薦的影片：

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ 關於《Scuba Diver》雜誌。

歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。作為在歐洲、澳洲和紐西蘭以及北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。

無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始水下之旅，我們的內容旨在讓您了解最新資訊、獲得啟發並為下一次潛水做好準備。與我們一起進入、探索並保持與水肺潛水世界的連結！加入我們，不再錯過任何冒險！

如有業務諮詢，請使用以下聯絡資訊：

📩信箱：info@scubadivermag.com

🔔 喜歡水肺潛水嗎？立即訂閱潛水旅行提示、裝備評論、水肺建議、史詩般的潛水、潛水新聞和水下故事！
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

=================================

🔎 相關片語：



＃標籤

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RDFFNUM4NkUwRDhEMjRD

有沒有更簡單的方法來部署 dSMB？

雙閥在水肺潛水中的工作原理 |關閉演習和隔離器技巧講解#scubadiving #askmark #twinset 對如何使用雙聯閥或執行正確的閥門關閉演習感到困惑？ 你不是一個人。 在本期 AskMark 節目中，Mark 解釋了雙缸閥門的工作原理，包括如何安全地打開和關閉它們、隔離閥如何運作，以及為什麼閥門鑽孔（也稱為關閉鑽孔或 V 型鑽孔）對於診斷技術和休閒潛水期間的洩漏至關重要。 請訪問我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅行報告：https://divernet.com/ Mark 還分享了有關肌肉記憶以到達左側和右側柱子的技巧、隔離器優先與隔離器最後的邏輯，以及如何防止過度擰緊或不安全的閥門定位。 本指南非常適合過渡到雙掛式潛水器的潛水員、對歧管設置感興趣的側掛式潛水員或任何想要提高氣體管理技能的人。 請在評論中告訴我們您的教練如何教導閥門練習，並且不要忘記使用#AskMark 留下您的問題，以便在未來的影片中展示。 @mostafametwally1 ✅ 值得關注的重要附屬連結 🔗 獲得國際 eSIM 優惠 15% 折扣！ 使用程式碼：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在這裡購買水肺裝備：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 我們的網站 - 網站：https://www.ubdiver .godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水展 - 網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於在我們的品牌內做廣告 我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，提供您所有必需的裝備。 考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受歡迎的男生。 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook（潛水員雜誌）：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook（潛水員雜誌）：https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram（DiverNet）：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram（潛水員雜誌）：https://www.instagram.com/scubiver/adiverc. DiverNetUK/ Twitter（X）（潛水員雜誌）：https://twitter.com/scubadivermag 網址：https://divernet.com/ 📩 商業諮詢：info@scubadivermag.com ============================ 🎬為您推薦的影片：LHCCwww.youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F4MfATRd7Os ▶️ https============旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓。 此影片的內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的訓練。

雙缸上的閥門如何運作？ #詢問標記
@mostafametwally1
#askmark 嗨，馬克。您能製作一個影片來介紹如何處理雙缸上的閥門和歧管嗎？記住要以哪個方向打開閥門是件令人困惑的事，而且很容易出錯，特別是在緊急情況下。謝謝
#水肺 #scubadiving #scubadiver

國際 eSIM 優惠 15% 使用代碼：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join

裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5EQkEyODM0NTk2MUFEQkYz

雙閥在水肺潛水中的工作原理 |關機演習和隔離器提示說明

Subscribe

讓我們保持聯繫！

獲取所有 Divernet 新聞和文章的每週綜述 潛水面罩
我們不是垃圾郵件！ 閱讀我們的 如何得知我們？ 獲取更多信息。
Subscribe
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
內聯反饋
查看所有評論
最新評論
史蒂夫溫曼: 首次發現跨物種海豚殺嬰事件
艾丹·卡利: 首次發現跨物種海豚殺嬰事件
吉姆·戴夫斯: 維維安採石場成為水下博物館的核心，年僅十歲的探險家也可以進入
柏拉圖·阿萊克西亞德斯: 據報道突尼斯附近有二戰地下墓地
格雷格·S: 隆重介紹 Shearwater Peregrine TX：終極空氣整合潛水電腦
最近的消息
泰國禁止新手潛水員使用水下相機 泰國禁止新手潛水員使用水下相機
潛水員在地中海遭遇鯊魚後失踪 潛水員在地中海遭遇鯊魚後失踪
維維安採石場成為水下博物館的核心，年僅十歲的探險家也可以進入 維維安採石場成為水下博物館的核心，年僅十歲的探險家也可以進入
鯊魚信託基金捐款翻倍 鯊魚信託基金捐款翻倍
布里斯班號航空母艦的新篇章 布里斯班號航空母艦的新篇章
紅海船宿遊輪撞上珊瑚礁後被遺棄 紅海船宿遊輪撞上珊瑚礁後被遺棄
與我們聯繫
Facebook X-推特 Instagram Youtube Tiktok
本網站未註明出處的圖片版權歸攝影師所有。
聯絡潛水員雜誌 有關詳細信息。
Facebook X-推特 Instagram Youtube Tiktok
版權所有2025 洛克傳媒有限公司。 版權所有。
贈送訂閱
訂閱費用為 3 英鎊/月