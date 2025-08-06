與 Taylor Ladd-Hudson 一起保護鯊魚

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鯊魚保護主義者和環保主義者 Taylor Ladd-Hudson 將在雪梨的主舞台上 澳新GO潛水展 9 月討論鯊魚的重要性、鯊魚的威脅以及如何與鯊魚共存。

來自陽光海岸的16歲女孩泰勒是一名自由潛水員、浮潛愛好者、水肺潛水員、努沙衝浪救生俱樂部巡邏員，同時也是當地衝浪愛好者。她幾乎所有的空閒時間都花在海裡，並與澳洲海洋守護者協會、特使基金會、衝浪者協會以及當地各種野生動物救援組織合作。目前，她正與澳洲標誌性人物瓦萊麗泰勒合作，在東海岸創建海洋保護區。

在了解到鯊魚面臨的威脅後，她開始熱衷於保護鯊魚，並致力於促進人類與海洋生物的共存。她定期在學校進行演講，並為地方議會和州部長提供諮詢，為昆士蘭州和新南威爾斯州的鯊魚控制計劃提供替代方案。

僅在 2024 年，泰勒就對 3,000 多所學校的 50 多名學生進行了演講，幫助年輕人了解鯊魚在健康海洋生態系統中發揮的重要作用。

透過她的社交媒體平台@taylor_x_ocean，她已經接觸了超過 35 萬人，教育和激勵新一代人尊重、保護鯊魚並與鯊魚共存。

GO 潛水展將於 6 月 7 日至 XNUMX 日在雪梨展覽中心舉行

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 6-7九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 照片工具 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將接待來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，包括 VR 潛水體驗、示範池、試潛池等等。

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

立即獲取門票！

GO Diving Show ANZ 的門票現已開始發售，您可以利用 買一送一早鳥優惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的夥伴/朋友/伴侶/配偶可以參觀 $1216歲及以下兒童免費入場，是完美的家庭一日遊選擇。現場停車位充足，交通便利，交通選擇多元。現在就把日期記在你的日記裡，準備好迎接一個精彩的週末，體驗各種潛水樂趣吧！