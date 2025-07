Sheree Marris 把章魚帶到主舞台

at

at 1:51 am

海洋生物學家、獲獎作家和紀錄片製作人 Sheree Marris 將在 9 月的 澳新GO潛水展 在悉尼,她將講述那些古怪、離奇、超凡脫俗的生活 章魚.

如果Sheree能如願以償,她會把肺換成鰓,把腿換成閃閃發光的美人魚尾巴——但由於進化另有安排,她整天都在吹泡泡,為海洋保護事業掀起波瀾。她以大膽創新的計畫而聞名,這些計畫彌合了科學與公眾之間的鴻溝——例如國際展覽、IMAX電影和引人注目的宣傳活動。

她的著作包括《KamaSEAtra-海洋中的性秘密》(KamaSEAtra – Secrets of Sex in the Sea),一本深入探討水下生殖世界的奇觀,以及她的最新著作《章魚:水下奇觀》。 Sheree 擅長將複雜的科學知識轉化為引人入勝的故事,她同時也是一位資深媒體評論員,在詹姆斯庫克大學擔任兼職教授,並曾多次榮獲澳大利亞年度青年獎、百年紀念獎章和墨爾本成就者獎委員會的殊榮。期待她充滿熱情、目標明確,以及一絲俏皮的風采。

Sheree Marris 帶來 章魚 前往主舞台 2

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 6-7九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園,旨在向所有人展示我們最好的水下世界,從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手,到高級潛水員,一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台-主舞台、 照片工具 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將接待來自世界各地的數十位演講者,以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能,包括 VR 潛水體驗、示範池、試潛池等等。

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商,從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

立即獲取門票!

GO Diving Show ANZ 的門票現已開始發售,您可以利用 買一送一早鳥優惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的夥伴/朋友/伴侶/配偶可以參觀 $1216歲及以下兒童免費入場,是完美的家庭一日遊選擇。現場停車位充足,交通便利,交通選擇多元。現在就把日期記在你的日記裡,準備好迎接一個精彩的週末,體驗各種潛水樂趣吧!