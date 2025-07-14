南澳大利亞已知最古老的沉船

James Hunter 是澳洲國家海事博物館 (ANMM) 的海洋考古代理經理，他將在 ANZ / 靈感舞台上 GO潛水錶演 他將於 9 月在雪梨談論南澳大利亞已知最古老的沉船的發現、記錄和解讀。

詹姆斯在弗林德斯大學獲得海洋考古學博士學位，並在西佛羅裡達大學獲得歷史與歷史考古學碩士學位。他從事歷史和海洋考古學領域三十年，參與了美國多個具有國際意義的沉船遺址的調查，其中包括美國內戰時期的潛艇。 HL亨利 以及伊曼紐角沉船，這是一艘 1559 年在佛羅裡達州彭薩科拉灣沉沒的西班牙大帆船。

他於 2015 年開始在 ANMM 工作，並參與了多個海洋考古項目，包括對澳洲第一艘潛艇的沉船調查 AE1 巴布亞紐幾內亞，第二次世界大戰的輕型巡洋艦 HMAS 珀斯 (I) 在印度尼西亞，對詹姆斯庫克的 HMB 沉船遺址進行搜尋和識別 奮進 在美國。

他最近策劃了一場關於 19 世紀早期英國移民船沉船地點的展覽 南澳大利亞 並帶領團隊發現了19世紀中期荷蘭商船的沉船地點 威廉·德·特威德國王.

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GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 6-7九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 照片工具 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將接待來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，包括 VR 潛水體驗、示範池、試潛池等等。

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

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GO Diving Show ANZ 的門票現已開始發售，您可以利用 買一送一早鳥優惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的夥伴/朋友/伴侶/配偶可以參觀 $1216歲及以下兒童免費入場，是完美的家庭一日遊選擇。現場停車位充足，交通便利，交通選擇多元。現在就把日期記在你的日記裡，準備好迎接一個精彩的週末，體驗各種潛水樂趣吧！