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史蒂夫巴克歇爾 (Steve Backshall) 專注於鯊魚和鯨魚

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史蒂夫·巴歇爾

屢獲殊榮的電視節目主持人 Steve Backshall – 首屆頒獎典禮的頭條新聞發言人 澳新GO潛水展 28 月 29 日至 XNUMX 日舉行的活動 – 他將把注意力轉向兩個潛水員最喜歡的動物：鯨魚和鯊魚。

史蒂夫是一位全能英雄，他探索過地球上一些最偏遠的地方。再加上他對野生動物和自然世界無與倫比的了解，使他成為一位迷人的演講嘉賓。

作為電視上最忙碌的主持人之一，也許以其非凡的成功而聞名 致命 系列節目中，史蒂夫將與跳水明星吉爾·海內斯(Jill Heinerth)、理查德·哈里斯(Richard Harris)、莉茲·帕金森(Liz Parkinson) 和皮特·梅斯利(Pete Mesley)等跳水明星一起出現在雪梨的主舞台。

史蒂夫最近穿越大西洋、太平洋和印度洋進行拍攝  天空電視台是一個開創性的節目，追蹤我們最具標誌性但仍受到威脅的物種。他也曾拍攝過 遠征   鯊魚 為天空電視台並出現在 我們不斷變化的星球 為英國 BBC One 製作的一部雄心勃勃的七年系列節目，記錄了其中的六集 這個星球的 受威脅最嚴重的生態系。

史蒂夫·巴歇爾
《鯊魚與史蒂夫·巴克歇爾》是一部啟發性的劇集，頌揚鯊魚的奇蹟，並打破了鯊魚只是冷血殺手的神話。照片來源：Sky UK Limited_True to Nature

在此之前，對於 美洲虎失落之地他首次登上委內瑞拉的烏普伊格馬山，睡在垂直的懸崖面上，並在山頂發現了未知物種的動物。他也從圭亞那的凱圖爾瀑布底部下降到了下面濕透的仙境。

In 火山失落之地史蒂夫是第一個進入博薩維火山的外來者——團隊在那裡發現了多達 40 個新物種，其中包括世界上最大的老鼠！史蒂夫也參加了一場殘酷的洞穴探險，在新不列顛的馬格尼洞穴開闢了一條新通道。

其他系列包括 唉，探險隊ka，他差點被座頭鯨吞掉並被捲進冰川的內部，並且 猛毒獵人，在那裡他在入會儀式上忍受了數百隻子彈蟻（世界上最痛苦的無脊椎動物蜇傷）的蜇傷。

他拍攝過的其他電影包括 聖基爾達荒野極限英國——洞穴守春追蹤者史蒂夫·巴克歇爾 (Steve Backshall) 的《阿拉斯加現場》、《藍色星球現場》和《未被發現的世界》。

一位多產的作家，史蒂夫的最新著作， 深藍色本書融合了回憶錄、旅行以及海洋和環境科學，帶我們遊覽了水生生物的許多世界：從水下沙漠和雨林到海龜和大白鯊等海洋英雄的進化，白色極地海洋和珊瑚礁的狀況迅速惡化。 

似乎這還不夠，史蒂夫在 2023 年表現出了巨大的韌性、決心、幹勁和雄心，打破了新的世界紀錄——在英國泰晤士河上划船的最快時間。

史蒂夫在主舞台上的演講將是：

目錄

學習說“鯨魚”

我們正在進入了解鯨魚世界的黃金時代，在不久的將來，我們不僅能了解鯨魚，甚至還能說話…

鯊魚－比樹還古老

與各種動物進行鼻子對鼻子的接觸，從帶流蘇的小須鯊到大白鯊、老虎、公牛和大鎚頭鯊。

澳新GO潛水展
史蒂夫巴克歇爾 (Steve Backshall) 專注於鯊魚和鯨魚 3

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 28-29九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 上載照片 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將有來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，從 VR 潛水體驗、嘗試潛水、示範池、美人魚等等。

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

2024 年英國 GO 潛水展現已進入第五個年頭，週末吸引了超過 10,000 名與會者，展覽空間面積達 10,000 平方米，澳大利亞和新西蘭的展會希望在未來幾年達到這一水平。

首屆 GO Diving Show ANZ 入場完全免費 – 註冊 請點擊這裡 取得 2024 年澳洲跳水賽事門票。現場有充足的停車位，而且交通便利，交通便利，所以現在就在日記中記下日期，為慶祝各種形式的潛水活動的史詩般的周末做好準備。

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