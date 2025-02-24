Steve Backshall 擔任主舞台主角

屢獲殊榮的電視節目主持人 Steve Backshall – GO潛水錶演 三月份，他將把注意力轉向兩種最受潛水員喜愛的生物——鯨魚和鯊魚。

史蒂夫是一位全能英雄，他探索過地球上一些最偏遠的地方。再加上他對野生動物和自然世界無與倫比的了解，使他成為一位迷人的演講嘉賓。

作為電視上最忙碌的主持人之一，也許以其非凡的成功而聞名 致命 在系列中，史蒂夫將與跳水明星 Dawn Kernagis、Monty Halls 等人一起出現在雪梨主舞台上。 Andy Torbet、Rannva Joermundsson 和 Maria Bollerup。

史蒂夫最近穿越大西洋、太平洋和印度洋進行拍攝 鯨 天空電視台是一個開創性的節目，追蹤我們最具標誌性但仍受到威脅的物種。他也曾拍攝過 遠征 鯊魚 為天空電視台並出現在 我們不斷變化的星球 為英國 BBC One 製作的一部雄心勃勃的七年系列節目，記錄了其中的六集 這個星球的 受威脅最嚴重的生態系。

在此之前，對於 美洲虎失落之地他首次登上委內瑞拉的烏普伊格馬山，睡在垂直的懸崖面上，並在山頂發現了未知物種的動物。他也從圭亞那的凱圖爾瀑布底部下降到了下面濕透的仙境。

In 火山失落之地史蒂夫是第一個進入博薩維火山的外來者——團隊在那裡發現了多達 40 個新物種，其中包括世界上最大的老鼠！史蒂夫也參加了一場殘酷的洞穴探險，在新不列顛的馬格尼洞穴開闢了一條新通道。

其他系列包括 唉，探險隊ka，他差點被座頭鯨吞掉並被捲進冰川的內部，並且 猛毒獵人，在那裡他在入會儀式上忍受了數百隻子彈蟻（世界上最痛苦的無脊椎動物蜇傷）的蜇傷。

他拍攝過的其他電影包括 聖基爾達荒野, 極限英國——洞穴, 守春追蹤者, 史蒂夫·巴克歇爾 (Steve Backshall) 的《阿拉斯加現場》、《藍色星球現場》和《未被發現的世界》。

一位多產的作家，史蒂夫的最新著作， 深藍色，融合了回憶錄， 旅行以及海洋與環境科學，帶我們遊覽眾多水生生物世界：從水下沙漠和雨林到海龜和大白鯊等海洋英雄的進化，再到白色極地海洋和珊瑚礁的迅速減少。史蒂夫將在兩天的演講結束後立即為《深藍》雜誌簽名。

似乎這還不夠，史蒂夫在 2023 年表現出了巨大的韌性、決心、幹勁和雄心，打破了新的世界紀錄——在英國泰晤士河上划船的最快時間。

史蒂夫在主舞台上的演講將是：

學習說“鯨魚”

我們正在進入了解鯨魚世界的黃金時代，在不久的將來，我們不僅能了解鯨魚，甚至還能說話…

鯊魚－比樹還古老

與各種動物進行鼻子對鼻子的接觸，從帶流蘇的小須鯊到大白鯊、老虎、公牛和大鎚頭鯊。

Steve Backshall 擔任主舞台 2 的主角

GO 潛水秀

GO 潛水秀 – 唯一的消費者潛能 旅行 英國的演出——將於 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新賽季拉開序幕，並保證帶來一個充滿互動、教育、啟發和樂趣的周末。

以及主舞台——這次由電視明星、作家和冒險家 Steve Backshall 領銜，他在闊別幾年後重返 GO 潛水秀，同時還有 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 的科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家、常年受歡迎的Monty Halls 節目主持人Timmy Gambin 博士將討論馬耳他豐富的海洋和戰爭遺產，以及探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup 這對活力四射的二人組，他們將談論他們最近在印尼—再次設有專門的英國潛水、技術潛水賽段， 水下攝影 和勵志故事。安迪·托貝特 (Andy Torbet) 將再次擔任主舞台主持人，並就電視節目拍攝技術潛水所面臨的挑戰進行演講。可以找到所有發言者的名單，包括時間安排 這裡.

除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的潛水池、沉浸式虛擬現實沉船潛水、屏氣工作坊和劃線練習、海洋生物區，以及 2025 年新增的與航海考古學會和他們的“沉船”一起嘗試繪製沉船地圖的機會——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、考古學製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。

今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 二月底在倫敦與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊會面。然後，五名入圍決賽的選手將在三月份的周末參加 GO 潛水秀，包括在泳池中進行靜態閉氣訓練，以選出總冠軍。

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演出週末，售票處的一日票售價為 25 英鎊，因此請提前預訂並節省一些錢！ ！

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和往常一樣，門票價格包含免費停車。 16 歲以下兒童免費，所以帶上孩子們一起來享受美好的家庭日吧！