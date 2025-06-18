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潛水員是否會因為我們微弱的手勢而錯過任何機會？

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有沒有想過，潛水時我們的溝通會變得多麼流暢？ （羅西·摩爾）
有沒有想過，潛水時我們的溝通會變得多麼流暢？ （羅西·摩爾）

「在水面上，身為一名聾啞人士，我總是被視為『無法與他人溝通』的人，」頂級模特兒、演員、現潛水員尼爾·迪馬科說道。然而，在水下情況恰恰相反——正如他向史蒂夫溫曼解釋的那樣，掌握真正的手語可以讓所有潛水員受益。

「為了學習水肺潛水手勢而放棄學習美國手語（ASL）的感覺有點奇怪，」尼爾·迪馬科說。 “感覺就像受到了限制——我知道在水下用美國手語仍然可以進行同樣多的完整對話。” 

「有些標準的潛水標誌雖然非常必要，但並不十分直觀，可能會被誤解為其他意思。 

潛水員 Nyle 在船上
奈爾·迪馬科

然而，令人興奮的是，和我一起上課的托馬斯·科赫現在正在擴展一門完整的水下語言。既然我們已經擁有了一門完整的、有效的視覺語言──手語，為什麼還要依賴隨意的手勢呢？

「如果我們使用手語來標準化潛水手勢，潛水員不僅可以在水下更好地交流，還可以與內陸的聾啞人進行交流！”

尼爾·迪馬科 (Nyle DiMarco) 將自己稱為聾人社區的一員，他認同根植於其母語 ASL 的聾人文化。

這位 36 歲的演員、模特兒和活動家於 2015 年在美國贏得了電視真人秀系列節目的冠軍，引起了公眾的關注 美國的下一個頂級模特.

當時，他已經以自由模特兒工作了大約一年，但卻成為該節目22季以來第二位獲勝的男性選手，也是第一位獲得該獎項的聾人選手。他的勝利讓他與一家紐約模特兒經紀公司簽訂了一份全職合約。

第二年，他和一位專業搭檔贏得了電視比賽 與星共舞，使他成為第二位獲得與英國 嚴格來跳舞.

目錄
目錄

模特兒、舞蹈、跳水…

水肺潛水是奈爾近期才開始的嗜好。他的興趣源於與PADI課程總監托馬斯·科赫（Thomas Koch）的長期相識，後者也是一名聾人。 「我從小就認識托馬斯，」他說。 “15年來，我一直想跟他學習潛水，但一直沒時間。” 

奈爾與托馬斯·科赫（羅西·摩爾飾）在泳池裡訓練
奈爾與托馬斯·科赫（羅西·摩爾飾）在泳池裡訓練

看看他的履歷，這並不奇怪，但當奈爾抽出時間考取潛水認證時，他真的下定了決心。他已經在佛羅裡達群島伊斯拉莫拉達附近的Aqua Hands公司完成了四門潛水課程。 Aqua Hands是PADI潛水中心，由托馬斯擁有，號稱世界上唯一由聾人擁有的潛水公司。 

緊接著開放水域潛水員課程之後是進階開放水域潛水員課程、富氧空氣潛水課程和 AWARE 珊瑚礁保護課程。 

「PADI 的課程讓我掌握了必要的技能和知識，讓我能夠自信地探索水下世界，而 Thomas 的 ASL 技能更是讓這段經歷更加精彩，」Nyle 說。此外，他對水肺學習的理解也帶來了意想不到的見解。

“水下世界是真正的聾人世界，”他說，“一切都變了。在水面上，作為一個聾人，我總是被視為‘無法與他人溝通’的人。但在水下呢？一切都變了。” 

奈爾和他的教練托馬斯·科赫（羅西·摩爾飾演）
奈爾和托馬斯在船上（羅西·摩爾）

在海上訓練時，我注意到一件很有趣的事——聽力正常的教練在水下無法很好地指導其他聽力正常的潛水員。他們會先開始潛水，然後嘗試用手勢/模仿指令，但很少奏效。

「幾分鐘之內，學生們就會顯得很困惑，然後每個人都會遊回水面，以便教練可以講話。 

然後他們又會潛水——然後一切又會重複。我看著他們像坐電梯一樣上上下下。他們的學習和實踐經驗被縮短了。

同時，托馬斯，世界上唯一的PADI聾人課程總監，和我？我們全程都待在水下。沒有浮出水面，沒有受到任何干擾。他能夠用美國手語即時地、在幾英尺深的水下講解技巧、糾正我的姿勢並指導我完成每個練習。 

“一切都很無縫，說實話，水下感覺就像是我們的地盤！” 

好的，我們都知道（Rosie Moore）
護士鯊的訊號是什麼？ （羅西·摩爾）

晚餐計畫和珊瑚白化

這並非奈爾在水下遭遇的唯一逆轉。 「另一個有趣的場景是：我經常依靠紙筆與聽力正常的人交流。但在水下，突然間，聽力正常的人開始在防水筆記本上慢慢地寫寫畫畫，而我和托馬斯則只能用手語交流。” 

“他毫不費力地指出了珊瑚礁生物，解釋了我們所看到的東西，是的，我們甚至在水下制定了晚餐計劃。” 

當奈爾和教練探索珊瑚礁時，有一個瞬間深深地印在了他的腦海裡。 「湯瑪斯指著幾片被肥沃的珊瑚礁包圍著的、褪色成骨白色的珊瑚。他當場用美國手語解釋道：『那片珊瑚已經死了，這是海水溫度上升的直接結果。全球暖化是真實存在的，即使在水下也清晰可見。’ 

“然後我就能在水下問他更多有關這方面的問題了。我腦子裡一直想著其他有聽力教練的聽力潛水員。不然就不會發生那場對話了。” 

「聽力正常的潛水員必須等到浮出水面，大概15到30分鐘後，才能問：『嘿，我們看到的那些白色的東西是什麼？』假設他們還記得的話。但因為我和托馬斯可以在水下交流，所以我當時就學會了。這個道理一直縈繞在我的心頭。” 

聾人烏托邦

奈爾·迪馬科出生於紐約皇后區，他的父母和兩個兄弟都是先天性失聰。父母離異後，他的母親唐娜帶著孩子們搬到了馬裡蘭州。

奈爾就讀於馬裡蘭聾啞學校，後來在華盛頓的專業大學加勞德特大學獲得數學學位。 

2013 年，也就是他畢業的那一年，他出演了一部名為 在罐頭裡，並在接下來的幾年裡進軍電視界，在系列中扮演主角 錯位青春 並出演喜劇系列， 難相處的人.

模範學生
模範學生

他一直明確表示，他不認為自己因耳聾而殘疾，相反，他認為無需說話就能交流是一種優勢 — — 比如做模特兒。 

他致力於提高人們對聾人文化的認識，並於 2016 年創立了 Nyle DiMarco 基金會，這是一個為聾啞兒童及其家庭提供資源的慈善機構。

四年後，他創立了自己的製作公司 Clerc Studio，並因此創立了 聾人大學，一部以加勞德特大學為背景的 Netflix 真人秀系列；一部獲得奧斯卡提名的紀錄片短片，名為 聽得見 今年， 聾人總統現在！這部紀錄片由他共同執導並製作，講述了1988年在加勞德特大學引發的學生抗議活動，當時一位聽力正常的候選人擊敗了聾啞候選人當選。他也在自傳中分享了自己的故事。 聾人的烏托邦。

加拉巴哥群島成為他的目標

即使在水下也能輕鬆地與水肺教練交流，這幫助 Nyle 輕鬆完成了最初的水肺課程，但現在他需要獲得紮實的水下經驗，才能充分利用這個夢想的開始。 

「剩下的就是潛水50次，才能去加拉巴哥群島潛水，」他說，並表示加拉巴哥群島是他願望清單上的首選，其次是挪威的羅弗敦群島——與大型動物的邂逅顯然是他的目標。 “我經常在世界各地旅行，所以我想我可以偷偷溜出去潛一兩次！” 

作為一名潛水員，他唯一能想到的缺點是，目前很少有人懂手語：“他們只懂有限的非美國手語水肺手勢！我無法在下面和他們交流。”

“這正是托馬斯想要做的：彌合兩個世界之間的鴻溝。海洋仍然是地球上探索最少的地方之一，說實話，手勢信號的潛力也同樣有限。”

說服聾人學習潛水應該不成問題；奈爾認為，真正的挑戰在於“鼓勵聽力正常的潛水員不僅參與水肺潛水，還要參加聾人教練的課程。沒有人比他更懂得如何在水下巧妙地運用手勢。” 

輕鬆交換意見

“我看到托馬斯·科赫在水下與聽力正常的潛水員輕鬆交流，他用清晰直觀的手勢，讓大家一聽就懂。我覺得聽力正常的學習者跟聾啞人交流會更好！” 

最後一點：我問奈爾，潛水員經常把水下世界說成是“吵鬧的地方”，他是否感到驚訝。 「這對我來說是個新鮮事 現在 「我完全不知道！」他回答道，「現在我得去看看那個兔子洞了…” 

托馬斯·科赫

Aqua Hands 由托馬斯·科赫於2010年創立，他後來成為PADI大使潛水員。這家位於佛羅裡達州克利爾沃特的PADI潛水中心專門為聾人和聽力障礙人士提供服務，並表示其所有水肺潛水課程和行程均使用美國手語（ASL）進行，以確保聽力正常人士和聾啞人士都能輕鬆參與。

也在 Divernet 上： 我們會有全球手語嗎？, 潛水手勢：彌合水下溝通障礙

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