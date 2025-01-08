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愛琴海洩漏了它的秘密

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愛琴海

Marinos Giourgas 是活躍於希臘雅典南海岸的 PADI、TDI 和 IANTD 技術和循環呼吸潛水教練，也是 Otter Drysuits 的品牌大使，他將在 GO潛水錶演 三月。

馬裡諾斯於1990 年代初開始了他的潛水生涯，從那時起，他對與大自然聯繫的熱情以及對冒險和第一次世界大戰和第二次世界大戰沉船殘骸的熱情使他有可能參加希臘海域的多次探險活動，以發現和探索過去的水下遺跡。

他接受技術培訓並擔任技術講師的馬耳他島成為了他的第二個家。出於對潛水的熱愛，他遊歷了世界各地（印尼、夏威夷、密克羅尼西亞、泰國、埃及、塞浦路斯等），並在希臘的多個潛水中心工作，在那裡他欣賞了沉船的美麗和歷史價值躺在愛琴海海底。

他是 Aegeantec 的創始人，該團隊由充滿熱情的潛水員組成，提供技術、Trimix 和 CCR 潛水員培訓，範圍包括安全探訪深海沉船。馬裡諾斯管理著該地區最大的潛水中心之一的技術潛水部門，為技術人員提供培訓和指導，幫助他們前往只有極少數（如果有的話）能夠看到的未受破壞的潛水地點。他的基地位於雅典沿海地區，提供高標準的深潛裝備、提供空氣、氮氧化合物和混合氣體填充的氣體混合站，並且靠近各種沉船和壯觀的珊瑚礁。

愛琴海的未知戰爭遺跡

Marinos 在科技舞台上的演講將涉及首次潛入未知且罕見的 Kriesgmarine 遺跡，該遺跡在 1943 年臭名昭著的 Leros 戰役後一直沉睡在愛琴海深處。識別該船所做的努力，以及其沉沒背後的歷史。

GO潛水錶演
愛琴海洩漏了它的秘密 2

GO 潛水秀

GO 潛水秀 英國唯一的消費者潛水和旅遊展將於1 年2 月2025 日至XNUMX 日重返NAEC Stoneleigh，正好拉開新一季的序幕，並承諾將帶來一個充滿互動、教育、勵志和有趣內容的周末。

除了主舞台之外，這次的主角是電視明星、作家兼冒險家 Steve Backshall，他在闊別數年後重返 GO Diving Show，與會嘉賓還有接受過 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家和長期最受歡迎的Monty Halls，以及充滿活力的探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup，他們將談論他們最近在印度尼西亞的布滕探險- 再次有專門的舞台為英國潛水、技術潛水、 水下攝影 和勵志故事。

除了舞台之外，還有許多互動元素 - 廣受歡迎的洞穴、巨大的嘗試潛水池、沉浸式虛擬現實科技沉船潛水，以及 2025 年新增的航海沉船測繪機會。 ——都散落在越來越多的旅遊局、製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。

現在就搶便宜貨吧—— 早鳥票買二送一現已發售，代表著物超所值。

在 31 年 2025 月 17.50 日之前以 XNUMX 英鎊購買門票，並讓您的好友、配偶或最好的朋友與您一起享受完全免費的體驗！或者為什麼不帶上不會潛水的伙伴一起去，這樣他們就可以看到他們錯過的海底世界的所有奇觀！

實際上，買二送一的優惠相當於每張門票只需 £8.75。與往常一樣，這包括免費停車。 16 歲以下兒童可免費入場，所以帶上孩子一起度過美好的家庭日吧！

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