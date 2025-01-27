馬耳他和戈佐島的古代奇觀

蒂米·甘賓教授是馬耳他大學古典與考古學系海洋考古學副教授，多年來他一直站在未發現的沉船和古代遺址探險的最前沿——他將帶您踏上一段背後的旅程主舞台上一些最新研究的場景 GO潛水錶演 三月。

甘賓教授畢業於這所大學的歷史系，隨後在布里斯託大學獲得了海洋考古學和歷史碩士學位，並在那裡獲得了海洋考古學博士學位。他參與了許多合作研究項目，並共同指導了地中海各地的許多近海水下調查。

虛擬博物館

蒂米是虛擬博物館——水下馬耳他的發起人和館長。水下文化遺產遺址是看不見的，而且往往是心不在焉的。造成這種情況的原因很簡單——海洋本身形成的物理屏障。到目前為止，只有潛水員或潛艇人員能夠參觀這些歷史悠久的時間膠囊。深度、偏遠和立法帶來的限制仍然存在。

事實上，聯合國教科文組織《保護水下文化遺產公約》的核心原則之一是“締約國應提高公眾對水下文化遺產價值和重要性的認識”，這一原則得到了虛擬博物館的充分認可— —水下的馬耳他。這個線上平台將水下文化遺產帶到了水面並走進了普通公眾的家中。

該網站的目的是利用 3D、虛擬實境和其他媒體，向所有公眾提供並分享馬耳他獨特的水下文化遺產。

腓尼基沉船計劃

2007年，在一次旨在繪製馬耳他水下文化遺產地圖的海上遙感調查中，聲納資料中發現了一個小異常現象。

從那時起，馬耳他大學與許多國際合作夥伴合作，一直在研究最近最有趣的水下考古發現之一。

這艘腓尼基沉船位於戈佐島 Xlendi 灣 110m 深處，由一艘完整且保存完好的混合貨物組成，其歷史可追溯至公元前 7 世紀。石頭和陶瓷物品的混合內容揭示了古風時期地中海中部的經濟歷史和貿易網絡。

除了考古效益之外——包括對迄今為止未知的陶瓷類型的研究以及挖掘後階段的各種科學測試——該遺址在方法和訪問以及這些方面的交流方面還提出了其他挑戰和機遇。 。

您可以了解有關腓尼基沉船項目的更多信息 這裡，以及虛擬博物館 這裡.

馬耳他和戈佐島的古代奇觀 2

GO 潛水秀

GO 潛水秀 英國唯一的消費者潛水和旅遊展將於1 年2 月2025 日至XNUMX 日重返NAEC Stoneleigh，正好拉開新一季的序幕，並承諾將帶來一個充滿互動、教育、勵志和有趣內容的周末。

除了主舞台之外，這次的主角是電視明星、作家兼冒險家 Steve Backshall，他在闊別數年後重返 GO Diving Show，與會嘉賓還有接受過 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家和長期最受歡迎的Monty Halls，以及充滿活力的探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup，他們將談論他們最近在印度尼西亞的布滕探險- 再次有專門的舞台為英國潛水、技術潛水、 水下攝影 和勵志故事。

除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的嘗試潛水池、沉浸式虛擬實境技術沉船潛水、屏氣研討會和排隊練習，以及 2025 年新增的機會，您的機會試著與航海考古學會和他們的「沉船」一起繪製沉船地圖——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。

今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 2 月下旬與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊在倫敦進行了交流。然後，五名選定的決賽入圍者將在三月週末參加GO Diving Show，包括在泳池中進行靜態呼吸暫停訓練，最終選出總冠軍，他們將獲得Oonasdivers 提供的Marsa Shagra 生態村為期一周的旅行。點選 這裡 註冊以獲得參賽機會。

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