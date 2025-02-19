潛水與威脅利用小組以及皇家海軍潛水員的作用

英國皇家海軍掃雷和掃雷潛水軍官克里斯·福斯特少校將在 2019 年英國舞台上發表一場令人大開眼界的演講，介紹潛水和威脅開發小組 (DTXG) 的作用，該小組是英國皇家海軍負責掃雷潛水、水下爆炸物處理 (EOD) 和海上反簡易爆炸裝置行動的專業單位。 GO潛水錶演 三月。
福斯特少校在英國皇家海軍服役 12 年，其中包括在掃雷潛水界服役 XNUMX 年，並擁有豐富的作戰經驗，曾部署到阿拉伯灣和西南太平洋。
DTXG 在複雜且高風險的水下環境中運行，確保海軍作戰、商業航運和關鍵海上基礎設施的安全。
本次演講將探討集團的主要職責，包括：
水雷對抗措施 (MCM)：探測、消除和處理水雷和未爆彈 (UXO)。
海上 EOD：應對港口、航道和海上設施中的水下 IED 威脅。
特種作戰支援：協助英國特種部隊（UKSF）進行兩棲與秘密行動。
威脅利用：分析敵方爆炸裝置以改善對策策略。
演講還重點介紹了 DTXG 的培訓、專用設備以及自主水下航行器 (AUV) 和遙控潛水器 (ROV) 等尖端技術的整合。近期行動的案例研究說明了該中隊在現實世界中的有效性，而對新出現的威脅和未來發展的討論則深入了解了水下 EOD 的演變性質。
GO 潛水秀
GO 潛水秀 – 唯一的消費者潛能 旅行 英國的演出——將於 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新賽季拉開序幕，並保證帶來一個充滿互動、教育、啟發和樂趣的周末。
以及主舞台——這次由電視明星、作家和冒險家 Steve Backshall 領銜，他在闊別幾年後重返 GO 潛水秀，同時還有 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 的科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家、常年受歡迎的Monty Halls 節目主持人Timmy Gambin 博士將討論馬耳他豐富的海洋和戰爭遺產，以及探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup 這對活力四射的二人組，他們將談論他們最近在印尼—再次設有專門的英國潛水、技術潛水賽段， 水下攝影 和勵志故事。安迪·托貝特 (Andy Torbet) 將再次擔任主舞台主持人，並就電視節目拍攝技術潛水所面臨的挑戰進行演講。可以找到所有發言者的名單，包括時間安排 這裡.
除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的潛水池、沉浸式虛擬現實沉船潛水、屏氣工作坊和劃線練習、海洋生物區，以及 2025 年新增的與航海考古學會和他們的“沉船”一起嘗試繪製沉船地圖的機會——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、考古學製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。
今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 2 月下旬與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊在倫敦進行了交流。然後，五名選定的決賽入圍者將在三月週末參加GO Diving Show，包括在泳池中進行靜態呼吸暫停訓練，最終選出總冠軍，他們將獲得Oonasdivers 提供的Marsa Shagra 生態村為期一周的旅行。點選 這裡 註冊以獲得參賽機會。
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和往常一樣，門票價格包含免費停車。 16 歲以下兒童免費，所以帶上孩子們一起來享受美好的家庭日吧！