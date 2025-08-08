與湯姆帕克一起探索水下電影製作的瘋狂世界

湯姆·帕克 (Tom Park) 是一位來自澳洲的水下攝影師和導演，在水下電影行業擁有十多年的工作經驗，他將在主舞台上討論「水下電影製作的瘋狂世界」。 澳新GO潛水展 在9月。

湯姆曾參與過各種項目，從長片紀錄片到自然歷史電影，客戶包括 BBC、Netflix、Amazon Prime Video 和大衛愛登堡，他的作品獲得了世界各地電影節的獎項，包括著名的 Wildscreen 電影節。

湯姆以其精湛的水下攝影技術及設備操作技巧而聞名，他善於捕捉水下世界的美麗與獨特，並擁有獨具匠心的創意視角。他的職業生涯大部分時間都在拍攝大堡礁和澳洲東海岸，他熱衷於海洋保護，並致力於用自己的藝術作品來提升人們對保護海洋生態系統重要性的認識。

GO 潛水展將於 6 月 7 日至 XNUMX 日在雪梨展覽中心舉行

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 6-7九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 照片工具 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將接待來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，包括 VR 潛水體驗、示範池、試潛池等等。

圍繞著各個舞台和展區，將有各種各樣的參展商，包括旅遊局、旅行社、度假村、遊輪、培訓機構、零售商、製造商和保護組織。

