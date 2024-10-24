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海龜的奇蹟

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水肺俱樂部潛水教練 Mike Healy 與紅海龜在棕櫚灘 18m 深的礁石上
水肺俱樂部潛水教練 Mike Healy 與紅海龜在棕櫚灘 18m 深的礁石上

約翰·克里斯托弗·法恩 (JOHN CHRISTOPHER FINE) 慶祝這些對潛水員友好的爬行動物克服重重困難，繼續返回佛羅裡達州棕櫚灘的棲息地。他拍了照片

這就像時光倒流一樣。我可以想像諾琳·勞斯（Norine Rouse）穿著黃色潛水衣、小背心，臉上掛著燦爛的笑容，游向羅伯特。諾琳（Norine）命名為海龜。羅伯特是一隻大型雄性赤蠵龜，20 年來，他總是一季又一季地回到佛羅裡達州棕櫚灘附近的珊瑚礁。 

諾林和他一起游泳，測量他的甲殼有115公分。他的外殼中間有一個洞，可以清楚地辨認出他的身份，這是很久以前與船螺旋槳相遇的結果。羅伯特會在十二月到達，夥計，然後離開返回他遙遠的加勒比海經常出沒的地方——根據諾林一絲不苟的記錄，通常是在二月底。

在巴哈馬完成潛水教練訓練後，諾琳在裡維埃拉海灘開設了一個小辦公室，她將潛水船停泊在那裡。

玳瑁在淚滴的壁架下休息。經過長時間的游泳到達棕櫚灘後，海龜在墨西哥灣流的岩架下休息。休息時，它們的呼吸節律會發生變化，並且可以長時間浸在水中
玳瑁在淚滴礁的岩架下休息。經過長時間的游泳到達棕櫚灘後，海龜在墨西哥灣流中休息。他們的呼吸節奏會改變，並且可以長時間待在水下

諾琳·勞斯 (Norine Rouse) 開始營業，帶領潛水員探索棕櫚灘附近的珊瑚礁。她訓練了當地前市長多蒂·坎貝爾（Dottie Campbell），他們成了好朋友。在 Dottie 的投資下，棕櫚灘的 Norine Rouse 潛水俱樂部於 1977 年開幕。 

這是一個潛水員鄉村俱樂部，擁有深訓練池和游泳池設施，這意味著穿著濕泳衣的潛水員可以坐在寬敞的辦公室和休息室的任何地方。諾琳住在樓上的一間公寓裡，面向近岸航道，那裡停泊著她最先進的新潛水船。

目錄

龜女

諾琳 (Norine) 於 2005 年去世。最愛。 

她贏得了“海龜女士”的綽號，最初是因為她拒絕允許進入她的潛水船並進行佈道反對的魚叉漁民的嘲笑，然後隨著她的水肺潛水俱樂部成為潛水世界的瑰寶，她的語氣變得深切受到尊重。 

已故的諾林·勞斯 (Norine Rouse) 在她位於內陸水道上最初的潛水俱樂部裡。她不允許從她的潛水船上進行魚叉捕魚。任何交出魚槍的潛水員都可以獲得一次免費旅行。諾林將它們彎曲並用於潛水俱樂部場地上的雕塑
已故的諾林·勞斯不允許從她的潛水船上進行魚叉捕魚。任何交出魚槍的潛水員都可以獲得一次免費旅行。她彎曲了槍並將其用於潛水俱樂部的雕塑中

這處宏偉的房產在經營 38 年後被出售，並被推平以供開發。但現在海龜又回來了——潛水俱樂部也回來了。

俱樂部的精髓被賣給了肖恩·加蘭特（Shaun Gallant），他經營著 卡拉米太 從裡維埃拉海灘碼頭出發，還有另一艘從木星出發的潛水船和北湖大道附近的一家商店。 

同樣的和藹可親、歡迎精神和禁止魚叉捕魚的規則——除了使用長矛捕撈入侵性獅子魚和允許在季節捕撈龍蝦之外——仍在繼續。 

潛水出發 卡拉米太 海龜交配季節讓我想起了很久以前與諾林一起進行的那些令人驚嘆的潛水。海龜通常不會把棕櫚灘附近的墨西哥灣流水域當作永久的家園。

赤蠵龜是肉食性的。他們吃水母、軟體動物，如果能抓到的話，甚至吃魚。有些物種只吃龜草和海綿。 

一隻倒楣的海龜在朱諾碼頭被漁民鉤住，帶到救援中心將鉤子取下，然後放回海裡。 

準備交配

每年，它們都會在棕櫚灘附近準備交配。然後，雌性在夜間艱難地上岸產卵，返回大西洋珊瑚礁，通常會再次交配，再產下一窩一百個卵，然後回家直到下個季節。

它們是如何到達這個地點的，從它們在加勒比海的家園遊了數百、數千英里，到達它們孵化的海灘附近的珊瑚礁？科學家認為它與月球、太陽、地球的自轉有關。 

我記得在海灘上發現了一隻死海龜。它沒能從卵中逃脫到海浪中，而是在明亮的日光下被曬乾了。只有千分之一的幼龜能活到成年。我把它撿起來，放入一杯水中，然後用磁鐵旋轉它。海龜大腦中的磁性晶體會印下一張地圖，使它們能夠導航回其起源。 

雌龜奮力上岸，在當地海灘上築巢。岸上的燈光讓他們感到困惑，他們常常轉身返回大海。護堤和海灘侵蝕導致它們在高潮線以下產卵，因此海浪將它們沖走。監視器標記海龜巢以保護它們
雌龜奮力上岸，在當地海灘上築巢。岸上的燈光讓他們感到困惑，他們常常轉身返回大海。護堤和海灘侵蝕導致它們在高潮線以下產卵，因此海浪將它們沖走。監視器標記海龜巢以保護它們

與其他爬行動物一樣，海龜的性別決定取決於巢穴中的溫度。兩者之間的差距相對較小：我們說酷帥哥和辣妹。 

深色沙子會增加溫度。與在白色混凝土上赤腳行走相比，你知道這一點。海灘修復工程將深挖的深色海沙傾倒在海灘上。天氣炎熱，雌性孵化出來。溫度變化導致氣候變暖，這意味著更多的雌性。這種不平衡會使未來的人口失去自然的平衡。

凱拉米 (Kyalami) 潛水教練邁克希利 (Mike Healy) 帶我們來到了碎浪酒店 (Breakers Hotel) 以南的一個被他們稱為淚珠 (Teardrop) 的礁石上。我們看到很多雌性赤蠵龜，其中一隻只是躲在水流之外的籃子海綿後面，在長時間游泳後休息。 

當他的潛水員拍攝水下照片時，麥克退縮了，欣賞著這隻年邁的海龜。 

7915 Kyalami 水肺俱樂部潛水教練 Mike Healy 與紅海龜在棕櫚灘離岸約一英里的破浪礁附近。 Kyalami 的老闆 Shaun Gallant 接管了水肺潛水俱樂部，並延續了在交配季節帶潛水員前往海龜出沒的珊瑚礁的傳統
卡亞拉米水肺俱樂部 (Kyalami Scuba Club) 潛水教練邁克·希利 (Mike Healy) 與紅海龜在離棕櫚灘近海約一英里的破浪礁 (Breaker's Reef) 附近

諾琳擁有與海龜一起游泳的特別許可。她在每次潛水時記錄數據並進行觀察。她記錄了科學家渴望的行為。那時的研究人員很少潛水，更很少觀察受試者在野外的行為，當然也不像每天潛水的諾琳那麼頻繁。

藤壺磨砂膏

在淚珠礁上還發現了其他幾隻雌性赤蠵龜。在碎浪礁附近的第二次潛水中，如果他們仍然好奇並游向潛水員，則有四個人。 

有時，諾琳甚至會將她的調節器交給羅伯特（一種呼吸空氣的爬行動物），這樣他就不必游到水面來縮短他們的潛水時間。羅伯特認識諾琳，他會游到她身邊，用她隨身攜帶的「擦洗」墊擦掉他殼上的藤壺。

在污染最嚴重的時期，當水務管理人員在暴雨期間打開運河閘門以防止西部發生洪水時，一層層的淤泥流入海洋。諾琳報告說，他看到海龜將自己浸入淤泥中，以剝奪藤壺的氧氣，從而殺死它們。這是一種最不尋常的智慧行為，類似於猿猴使用工具。

死海龜 海龜必須浮出水面呼吸，並且經常被船隻擊中。這隻死龜最近被船螺旋槳割破了它的殼殺死了
海龜必須浮出水面呼吸，並且經常被船隻擊中。這隻死龜最近被船螺旋槳割破了它的殼殺死了

海龜正處於危機之中。儘管在美國作為瀕臨滅絕的物種受到保護，但它們仍然被獵殺以獲取食物，並且許多人在事故中喪生。有些人誤認為水母誤吞了塑膠垃圾，因而痛苦地死去。 

海龜數量統計數據令人望而生畏。據估計，坎普氏雷德利龜數量為3,000 只，赤龜數量為91,000 只，玳瑁數量為30,000 只，棱皮龜數量為133,000 只，橄欖龜數量為558,000 只，澳大利亞平背龜數量為7,000 只，橄欖龜數量為245,000 只，澳大利亞平背龜數量為XNUMX只，果嶺龜數量為XNUMX 隻。

棕櫚灘是紅海龜、玳瑁、綠龜、棱皮龜的棲息地，很少有坎氏麗龜，後者只是在沿著海岸向北旅行時經過。它們不在那裡築巢。

6878 淚珠礁 18m 深度的老化赤蠵龜。如果海龜浮出水面呼吸時不被網子、塑膠碎片或船隻事故所困，它們可以長壽，有些甚至可以活到 90 多歲。
淚滴礁 18m 深的陳年赤蠵龜。如果海龜在浮出水面呼吸時不被網子、塑膠碎片或船隻事故所困，它們可以長壽，有些可以活到 90 多歲。

海龜還活著並且生活得很好 棕櫚灘。也是如此 潛水俱樂部。新一代的潛水教練以新主人的道德為榜樣，確保對珊瑚礁生物的保護，並為那些想要觀看尚未被研究的自然現象的人打開窗戶，即使現在也知之甚少。海龜們回來了。

約翰·克里斯多福·法恩 (John Christopher Fine) 在 Divernet 上也寫道： 海龜瀕臨崩潰, 墨西哥灣流中的珊瑚更加快樂, 潛水真正先驅的故事, 水下藝術之父：安德烈拉班, EEP DOODOO：佛羅裡達問題的潛水員視角, 珊瑚農重塑未來

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