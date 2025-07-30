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技術潛水與人工智慧的共生

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技術潛水
奈斯·巴格海

Nays Baghai 是來自澳洲雪梨的電影製作人、水下攝影師和技術潛水員，他將在 澳新GO潛水展 9 月份，有兩個有趣的演講——從水下創意的角度看科技潛水與人工智慧的共生關係，以及自由潛水和循環呼吸器：它們有哪些相似之處和不同之處。

作為一名電影導演，奈斯的作品曾獲得 30 多個獎項，他的兩部紀錄片 降落   潛入黑暗， 曾獲得奧斯卡金像獎資格。

身為一名以多才多藝聞名的水下攝影師，納斯曾為索尼、亞馬遜、勞力士、澳洲旅遊局、SBS 等多家公司拍攝作品。

他擁有數十項與潛水相關的資格，從三混氣循環呼吸器潛水到高級自由潛水，最近也成為探險傢俱樂部的會員。 

澳新GO潛水展
技術潛水與人工智慧的共生關係 2

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 6-7九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 照片工具 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將接待來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，包括 VR 潛水體驗、示範池、試潛池等等。

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

立即獲取門票！

GO Diving Show ANZ 的門票現已開始發售，您可以利用 買一送一早鳥優惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的夥伴/朋友/伴侶/配偶可以參觀 $1216歲及以下兒童免費入場，是完美的家庭一日遊選擇。現場停車位充足，交通便利，交通選擇多元。現在就把日期記在你的日記裡，準備好迎接一個精彩的週末，體驗各種潛水樂趣吧！

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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觸摸可能會致命—你或海洋

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