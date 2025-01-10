英國鯊魚在黑暗中發光

鯊魚棲息在英國海岸線附近，但您知道有一種鯊魚會在黑暗中發光嗎？與勞埃德·里斯-瓊斯一起參加今年的活動 GO潛水錶演 三月份，他登上英國舞台，從不同的角度展示了我們海洋生物截然不同的一面（沒有雙關語的意思！）。

Lloyd Rees-Jones 是 HSE 第 4 部分媒體潛水員、PADI 水肺潛水長訓練師、水下攝影師以及海王星垃圾清潔軍 (NARC) 的經驗豐富的志工。近20 年來，他完全被西威爾斯彭布羅克郡的三個海岸潛水地點所吸引，每年他都會發現一些新的東西，這些新的東西讓他對即將到來的季節充滿興奮，並讓他年復一年年地回來。

彭布羅克郡的紫外線夜間潛水

勞埃德在英國舞台上的演講將討論海洋螢光和我們最喜歡的沿海物種的夜間活動，並將讓我們一睹紫外線夜間潛水如何有可能重新點燃我們對夜間潛水的熱情，以及它可以帶來的隱藏好處參加我們的英國潛水冒險之旅。

在黑暗中發光的英國鯊魚 2

GO 潛水秀

GO 潛水秀 英國唯一的消費者潛水和旅遊展將於1 年2 月2025 日至XNUMX 日重返NAEC Stoneleigh，正好拉開新一季的序幕，並承諾將帶來一個充滿互動、教育、勵志和有趣內容的周末。

除了主舞台之外，這次的主角是電視明星、作家兼冒險家 Steve Backshall，他在闊別數年後重返 GO Diving Show，與會嘉賓還有接受過 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家和長期最受歡迎的Monty Halls，以及充滿活力的探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup，他們將談論他們最近在印度尼西亞的布滕探險- 再次有專門的舞台為英國潛水、技術潛水、 水下攝影 和勵志故事。

除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的嘗試潛水池、沉浸式虛擬實境技術沉船潛水、屏氣研討會和排隊練習，以及 2025 年新增的機會，您的機會試著與航海考古學會和他們的「沉船」一起繪製沉船地圖——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。

今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 2 月下旬與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊在倫敦進行了交流。然後，五名選定的決賽入圍者將在三月週末參加GO Diving Show，包括在泳池中進行靜態呼吸暫停訓練，最終選出總冠軍，他們將獲得Oonasdivers 提供的Marsa Shagra 生態村為期一周的旅行。點選 這裡 註冊以獲得參賽機會。

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