維克斯惠靈頓項目

技術潛水員、深海沉船潛水員、CCR 和洞穴潛水員 Yana Stashkevich 將在技術舞台上一睹雄心勃勃的 Vickers Wellington 計畫的內部情況，該計畫旨在展示愛琴海深處真正隱藏的寶石。 GO潛水錶演 三月。

雅娜·斯塔什克維奇 (Yana Stashkevich) 在探索潛水領域迅速成名。她是Vaggfjellan XI 探險隊的成員，該探險隊探索位於北極圈以外的洞穴系統，入口位於挪威峽灣的斜坡上，她是水下拍攝與研究(UFR) 項目團隊的循環呼吸器潛水員，記錄了一些世界上保存最完好的沉船殘骸位於希臘。

目前，Yana正積極參與愛琴海深海沉船勘探項目，並推廣希臘海域的海洋遺產。

在過去的十年裡，她已經去過三大洲超過 35 個目的地，同時作為全職全球行銷人員平衡了自己的職業生涯。她目前任職於世界上最有價值的威士忌品牌麥卡倫。

來自英國的雅娜 (Yana) 充滿活力和熱情，是一名定期演講者和教練 - 她熱衷於激勵人們突破自己的界限，追求自己的激情，無論是什麼。

戰時故事

亞娜將講述她在希臘的冒險經歷，在那裡她參加了多次深度沉船識別潛水，包括在維克斯惠靈頓轟炸機上進行的潛水——這架真正的時間膠囊被認為是同類飛機中保存最完好的飛機殘骸。



雖然第二次世界大戰中的大多數沉船都在提醒我們人類的生命是多麼脆弱，但維克斯惠靈頓號卻恰恰相反，記錄了一個令人難以置信的生存故事。飛機被擊落後，機組人員巧妙地迫降並被當地人救起。



有沒有想過沉船中看似微不足道的線索和特徵如何幫助我們拼湊出沉沒前發生的事情？加入 Yana 的演講，沉浸在發現和探索的激動人心的故事中。

維克斯惠靈頓計畫 2

GO 潛水秀

GO 潛水秀 英國唯一的消費者潛水和旅遊展將於1 年2 月2025 日至XNUMX 日重返NAEC Stoneleigh，正好拉開新一季的序幕，並承諾將帶來一個充滿互動、教育、勵志和有趣內容的周末。

除了主舞台之外，這次的主角是電視明星、作家兼冒險家 Steve Backshall，他在闊別數年後重返 GO Diving Show，與會嘉賓還有接受過 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家和長期最受歡迎的Monty Halls，以及充滿活力的探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup，他們將談論他們最近在印度尼西亞的布滕探險- 再次有專門的舞台為英國潛水、技術潛水、 水下攝影 和勵志故事。

除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的嘗試潛水池、沉浸式虛擬實境技術沉船潛水、屏氣研討會和排隊練習，以及 2025 年新增的機會，您的機會試著與航海考古學會和他們的「沉船」一起繪製沉船地圖——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。

今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 2 月下旬與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊在倫敦進行了交流。然後，五名選定的決賽入圍者將在三月週末參加GO Diving Show，包括在泳池中進行靜態呼吸暫停訓練，最終選出總冠軍，他們將獲得Oonasdivers 提供的Marsa Shagra 生態村為期一周的旅行。點選 這裡 註冊以獲得參賽機會。

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