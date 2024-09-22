GO Diving Show ANZ 上的頂級技術講座

首屆科技舞台 澳新GO潛水展 本週末（28 月 29 日至 XNUMX 日）在雪梨展覽場 (Sydney Showground) 匯聚了國際技術潛水人才和本土深潛專家。

無論您只是想涉足技術潛水，還是已經是一名經驗豐富的技術人員，或者即使您是潛水新手，只是想更多地了解這個充滿挑戰的領域，那麼技術舞台都是您值得一試的地方週末。

吉爾·海納特（Jill Heinerth）

吉爾·海納特（Jill Heinerth）

科技循環呼吸器潛水的先驅、洞穴潛水員和攝影師/攝影師 Jill Heinerth 是加拿大皇家地理學會第一位常駐探險家，她的暢銷自傳《走進地球》曾受到《華爾街日報》的讚揚。 紐約 泰晤士報和歐普拉 雜誌.

她是國際水肺潛水名人堂、女子潛水員名人堂、探險傢俱樂部和水下藝術與科學學院的院士。 BBC 曾經展示過她的照片， 國家地理、紅牛、加拿大地理、探索頻道等等。

探索加拿大最長的水下洞穴

在渥太華河下的水下洞穴中，吉爾·海納思 (Jill Heinerth) 做出了一項重大生物學發現，揭示了自然系統在流域保護中的重要性。

注意：星期六的演講中，吉爾將出現在主舞台上。

加拿大特魯克潟湖和沙克爾頓船探索之旅的發現

由於有大量第二次世界大戰沉船，紐芬蘭被稱為“北方的特魯克潟湖”，但最近沙克爾頓最後一艘船“探索號”的發現使該地區成為國際關注的焦點。

約翰·肯德爾

約翰·肯德爾

被淹沒洞穴的黑暗中的考古學和新的 Halcyon Symbios CCR 將成為攝影測量專家和技術潛水時討論的話題 講師 評估員約翰肯德爾 (John Kendall) 登上科技舞台。

John 是一位探險家，專門研究考古和地質遺址的水下 3D 建模。他使用攝影測量技術參與了數十次潛水地點調查，包括火星沉船（1564 年）、MS 愛​​沙尼亞號（1994 年）、Panarea III 沉船（約公元前300 年）和巴西骨頭洞（約11,000 年曆史） 。

他也是一個 講師 全球水下探險家的評估員並坐在他們的 技術培訓 理事會。

黑暗中的考古學

UE 講師 攝影測量專家約翰·肯德爾 (John Kendall) 將談論如何使用攝影測量來記錄被洪水淹沒的洞穴內的考古遺址。對於歐洲和南美的項目，約翰將談論這些項目的挑戰以及令人驚嘆的成果。

翡翠共生體

Halcyon Manufacturing 即將推出他們的新系列 電腦、獨立 HUD 及其新型胸部安裝 CCR。透過整個範圍內的無線通信，來聽約翰·肯德爾 (John Kendall) 對新玩具的概述，並搶先預覽 CCR。

大衛·斯特萊克

大衛·斯特萊克

業界傳奇人物 David Strike 將在首屆大會登上科技舞台 澳新GO潛水展，您可以確信他的演講既有趣又具有教育意義，因為他專注於世界最深的潛水，並為技術潛水員提供了一些警示故事。

來自澳洲的 David Strike 於 1961 年獲得潛水員認證，背景涵蓋軍事、商業、科學和技術潛水領域，精通開路和閉路水肺潛水以及水面潛水設備並具備資格。 講師 講師 培訓師認證員，以及世界各地潛水出版物的潛水相關主題的定期編輯撰稿人。

他也是多項世界級潛水活動（重點是技術潛水）的組織者，並獲得了多項「行業認可」獎項以及 ADEX 終身成就獎，並且是探險傢俱樂部會員的 紐約.

混合起來：世界上最深的潛水

在整個20世紀上半葉，英國皇家海軍和美國海軍進行的一系列氦氧深潛試驗都是基於能夠協助潛艇救援和打撈。擴大潛水員可以安全到達的深度限制——並且當他到達那裡時仍然能夠執行有意義的工作——具有非常實際的目的。

本次演講重點介紹英國皇家海軍 1956 年創下的世界深度記錄的背景和隨後的故事，這項記錄從未被超越。

技術人員的警世故事： 潛水意外和輕罪

「人們並沒有從 教訓 歷史是所有歷史中最重要的 教訓 歷史必須給予我們教訓。 ——奧爾德斯·赫胥黎。

這是一本個人輕鬆的軼事、故事和故事集，強調了這樣一個事實：「潛水能力並不是解決一個人缺乏的技能的靈丹妙藥」；這讓我們對不斷發展的潛水世界的各個方面有了一些了解。

亞娜·史塔什克維奇

亞娜·史塔什克維奇

經驗豐富的技術 CCR、洞穴、礦場和沈船潛水員 Yana Stashkevich 在探索潛水方面迅速成名，她將在技術舞台上精彩地展示自己的經歷。

她是Vaggfjellan XI 探險隊的成員，該探險隊探索位於北極圈以外的洞穴系統，該洞穴系統的入口位於挪威峽灣的斜坡上，她是水下拍攝與研究(UFR) 項目團隊的循環呼吸器潛水員，記錄了一些世界上保存最完好的沉船殘骸位於希臘。

目前，Yana正積極參與愛琴海深海沉船勘探項目，並推廣希臘海域的海洋遺產。

在過去的十年裡，她已經去過三大洲超過 35 個目的地，同時作為全職全球行銷人員平衡了自己的職業生涯。她目前任職於世界上最有價值的威士忌品牌麥卡倫。

來自英國的雅娜 (Yana) 充滿活力和熱情，是一名定期演講者和教練 - 她熱衷於激勵人們突破自己的界限，追求自己的激情，無論是什麼。

維克斯惠靈頓計畫：愛琴海深處隱藏的寶石

亞娜講述了她在希臘的冒險經歷，在那裡她參加了多次深度沉船鑑定潛水，其中包括維克斯惠靈頓轟炸機——一個真正的時間膠囊，被認為是同類飛機中保存最完好的飛機殘骸。

雖然第二次世界大戰的大部分沉船都在提醒我們人類的生命是多麼脆弱，但維克斯惠靈頓號卻恰恰相反，記錄了一個令人難以置信的生存故事。飛機被擊落後，機組人員巧妙迫降，被當地人救起。

有沒有想過沉船中看似微不足道的線索和特徵如何幫助我們拼湊出沉沒前發生的事情？加入 Yana 的演講，沉浸在發現和探索的激動人心的故事中。

邁克·梅森

邁克·梅森

技術潛水員和潛水人為因素專家 Mike Mason 將討論潛水可以從飛行中學到什麼，以及當他登上技術舞台時如何「成為你想要跟隨的潛水員」。

Mike 的整個職業生涯（迄今為止 24 年）都參與了軍用戰鬥機的飛行，並擁有超過 3,000 個小時的飛行不同類型戰鬥機和飛機的經驗。 訓練 飛機作為 講師。他現在是一個 講師 與澳洲皇家空軍合作，教導下一代戰鬥機飛行員。

麥克曾在航空母艦上服役過，並完成了 200 多次戰鬥任務。他駕駛過噴射機飛越除南極洲以外的所有主要大陸。

他成為一名活躍的潛水員已經近十年了。他的航海日誌中記錄了大約 400 次潛水，並擔任潛水員 潛水長 對於當地的潛水店。他是新南威爾斯州海岸的活躍 CCR 潛水員，擁有常氧混合水深 60m 的資格。他曾向北潛至冰島，向南潛至紐西蘭。

他的飛行生涯激發了人們對人為因素的興趣，以及人為因素對於最大限度地提高安全性和性能的重要性。大約四年前，他加入了人類潛水員團隊，因為他想將透過飛行獲得的人為因素知識和經驗與他對潛水的熱情結合起來，以幫助教育其他潛水員。

潛水員的高空飛行創意

麥克是一位經驗豐富的戰鬥機飛行員和熱情的潛水員，他將談論幫助他在飛行生涯中取得成功的幾個概念、流程和技術，以及它們如何幫助您成為更好、更安全的潛水員。

約翰·加文

約翰·加文

約翰·加文(John Garvin) 是一位澳洲編劇、出色的技術潛水員、水下探險家和潛水主管，曾負責詹姆斯·卡梅隆多部電影的潛水工作，包括《阿凡達– 水之道》、 《阿凡達3》、《詹姆斯·卡麥隆的深海挑戰3D》和《聖所》，他將成為登上科技舞台 澳新GO潛水展.

約翰實際上為 聖殿 詹姆斯·卡梅隆的深海挑戰 3D，並於 2023 年為 Netflix 專題片播放了商業潛水片段 最後一口氣.

他是一名技術潛水員 講師 專門從事閉路循環呼吸器的訓練師，並撰寫了《技術潛水國際》 訓練 AP Diving 的 Inspiration 和 Evolution 循環呼吸器手冊。

約翰是凱科斯洞穴計畫的創始成員，該組織致力於探索和繪製特克斯和凱科斯群島的水下洞穴.

2002年，他的公司為Tanya Streeter打破世界紀錄的160m自由潛水提供了後勤和安全潛水員支援。

他也是該公司的潛水官和專案經理（副內部人員） 深海挑戰者號 詹姆斯·卡麥隆歷史性地獨自潛入馬裡亞納海溝底部。

約翰出現在多部電影和紀錄片中，包括 聖殿, 詹姆斯·卡梅隆的深海挑戰 3D, 非凡人物 自由潛水.

在他的跳水生涯之前，他在西區搖滾音樂劇中擔任主角 巴迪：巴迪·霍利的故事，並繼續享受他一生的熱情——潛水、電影製作和搖滾樂。

阿凡達：工程潘朵拉的海洋

約翰描述了他領導潛水隊的角色， 訓練 演員如何水肺潛水並設計續集中使用的一些專門潛水設備。

凱裡·布羅

凱裡·布羅

洞穴和技術潛水員 Kerrie Burow 將談論她的洞穴潛水之旅 攝影 當她進入科技階段時的技術。

Kerrie 是一位合格的閉路循環呼吸器(CCR) 潛水員、技術潛水員和洞穴潛水員，也是一位屢獲殊榮的水下攝影師，包括贏得2022 年度水下攝影師類別，並經常在澳洲頂級攝影師中獲得排名和認可新興攝影師獎等。

她是《Scuba Diver》的定期撰稿人和攝影師 雜誌 澳洲和紐西蘭，她的文章和圖像已在國內外許多雜誌上發表。

在專業上，Kerrie 在企業界擔任學習科學顧問，並喜歡與希望教授其知識和技能專業知識的主題專家合作。

跨越大陸的洞穴潛水攝影：我的前兩年半 歲月——我希望我從一開始就知道什麼

本次工作坊將以學習洞穴潛水的視覺日記呈現 攝影，將於 2022 年 XNUMX 月在澳洲開始。

涵蓋澳洲、歐洲和墨西哥的洞穴和洞穴的重要見解和經驗，參與者將分享成長的過程，了解每次帶著相機進行洞穴潛水都提供了寶貴的經驗 教訓 以及持續改善的機會。

將涵蓋安全的重要性、在低光源條件下的相機設定、構圖、理解光線的重要性以及從概念到最終編輯的攝影過程。

參與者將能夠捕捉美麗的影像，同時最大限度地減少對脆弱水下環境的影響。

理查德·泰勒

理查德·泰勒

澳新GO潛水展 很高興歡迎技術潛水 講師 培訓師兼 OZTek 創辦人 Richard Taylor 在首屆活動中登上了技術舞台。

Richard 在澳洲和紐西蘭擁有 30 多年的技術潛水經驗，從 1990 世紀 1994 年代初開始，包括 XNUMX 年在澳洲進行的一些首次 Trimix 潛水（在獲得認證之前）。

他曾擔任 TDI/SDI 澳洲和紐西蘭區域總監並擔任創始區域總監，並持有 講師 培訓師對他們進行多個級別的評級。他是「雪梨計畫」混合氣體潛水隊的創始成員、澳洲-土耳其聯合團隊在加里波利附近尋找澳洲一戰潛艇 AE2 的安全和潛水官，並且是第一個進行探索的混合氣體潛水隊的成員1997年紐西蘭的皮爾斯復興運動。

1999 年，他創辦了OZTeK 澳洲潛水科技展覽和會議，並於99 年在雪梨舉辦了OZTek2000、在墨爾本舉辦了OZTek3、在雪梨舉辦了OZTek2002，之後與David Strike 合作在雪梨舉辦了OZTek4 和OZTek'07潛水展。

Richard 在世界各地教授數百名技術潛水員和教練，是一名狂熱的沉船潛水員，也是一名熱衷的洞穴潛水員，也是 CDAA 20 多年的會員。他今天繼續在 SDI/TDI/FRTI 任教，並且是少數人之一 講師 培訓師評估員及其成員 技術培訓 顧問小組。

他是澳洲和紐西蘭潛水產業協會的前主席，也是澳洲/紐西蘭標準和 ISO 委員會的成員。他發表了許多有關技術潛水和潛水安全的文章，並在全球研討會和潛水會議上發表演講。作為一個過去的循環呼吸潛水員 講師，他是一位熱情的倡導者 訓練 並保持開路技術潛水技能。

他堅信，隨著我們獲得更多經驗，我們就有責任將我們的知識和技能傳授給他人，以便我們的後繼者能夠安全地探索比我們更遠的水下領域。

作為潛水員教學或工作時您的健康和安全義務

了解作為工作人員所需的法律和法規 講師 或潛水員。

馬特卡特

馬特卡特

海洋考古學家、海洋倡議者和技術潛水員馬特卡特博士將登上科技舞台 澳新GO潛水展.

自 2003 年以來，他在 13 個不同的國家從事水下考古項目，從挖掘西班牙 2,800 年歷史的腓尼基沉船，到領導探險隊對比基尼環礁和楚克潟湖的幽靈艦隊進行 3D 建模。

2009 年，Matt 獲得了我們的世界水下獎學金協會 (OWUSS) 澳洲勞力士獎學金，在那裡他被介紹使用循環呼吸器進行科學潛水。從那時起，他成為將 CCR 和攝影測量應用於海洋考古學的先驅，專門從事澳洲和太平洋地區第二次世界大戰沉船的測量和評估。

Matt 是探險傢俱樂部的國際院士和 EC50 獲獎者、澳洲海洋考古研究所 (AIMA) 前副主席以及 ICOMOS 國際水下文化遺產委員會 (ICUCH) 的紐西蘭代表。他也是電視劇《海岸：紐西蘭》的專家主持人，該劇是 BBC 製作的英國電視劇《海岸》的衍生劇，也是聯合國、國際自然保護聯盟 (IUCN) 的主題專家。 （SPREP）和澳洲政府。

馬特將科學、商業和技術潛水結合了十多年，現在擔任重大計畫基金會的研究總監，致力於保護因藍色太平洋上的第二次世界大戰沉船污染而受到威脅的海洋生態系統、文化和生計。

Matt 在 GO Diving Show ANZ 的演講將是：

藍色太平洋的幽靈殘骸

GO Diving Show ANZ 11 上的頂級技術講座

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 28-29九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 上載照片 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將有來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，從 VR 潛水體驗到示範池等等。

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

2024 年英國 GO 潛水展現已進入第五個年頭，週末吸引了超過 10,000 名與會者，展覽空間面積達 10,000 平方米，澳大利亞和新西蘭的展會希望在未來幾年達到這一水平。

首屆 GO Diving Show ANZ 入場完全免費 – 註冊 請點擊這裡 取得 2024 年澳洲跳水賽事門票。現場有充足的停車位，而且交通便利，交通便利，所以現在就在日記中記下日期，為慶祝各種形式的潛水活動的史詩般的周末做好準備。