觸發點和“自衛”鯊魚咬傷

就在新年即將來臨之際，義大利浮潛者 Gianluca Di Gioia 和 Peppino Fappani 遇到了據說是虎鯊的生物 馬薩阿拉姆附近 在埃及南部。迪喬亞死亡，法帕尼在試圖幫助朋友時手臂和腿被咬傷，不過他很快就出院了。

大約一個月後，一名加拿大女子在試圖拍攝疑似2公尺長的牛鯊時失去了雙手。她 曾浮潛 位於特克斯和凱科斯群島普羅維登西亞萊斯附近的淺水區。

四月底，以色列人巴拉克‧札克 游泳時死亡 像往常一樣，他在地中海小鎮哈代拉附近拍攝鯊魚鏡頭，那裡發電站產生的暖水每年冬天都會吸引暗色真鯊和沙洲鯊。

扎克死亡的影片在社交媒體上廣泛傳播後，當局警告人們不要前往哈代拉的水域。

但據報道，幾天之內，越來越多的人從海灘游泳，願意冒險與鯊魚邂逅，拍張適合在Instagram上分享的照片。 2020年的一項研究證實，因自拍而死亡的人數遠多於被鯊魚咬死的人數。

去年只有四人因鯊魚咬傷而死亡，值得強調的是，水肺潛水員很少成為鯊魚攻擊的目標。在水面或近水面活動的人，在公開水域游泳、浮潛和衝浪的人，偶爾可能會更令人擔憂。

除了用相機拍照之外，在上述任何一起事件中，受害者都沒有主動挑釁鯊魚或與它們互動。但如果鯊魚在不合適的時機被捕獲，它又會如何感知人類的存在呢？

塔希提島的小黑鰭礁鯊（史蒂夫溫曼）

鯊魚咬傷研究

Tzach 的去世恰逢科學期刊發表 保護前沿 of 鯊魚咬傷的新研究。該書由法國鯊魚行為生態學家 Eric Clua 教授與法國和美國的同事共同撰寫。

Clua 的專長是研究大型鯊魚在自然環境中的行為，並專注於鯊魚咬人的情況。他對於一些人渴望接近鯊魚——或者更危險的陸地動物——並希望與朋友、家人或其他人分享他們的冒險經歷有著豐富的見解。 網上 社區。

鯊魚分析員 Eric Clua

他指出，潛在的影響者會與不同種類的鯊魚互動，但並不一定了解它們不同的行為模式，而在陸地上，他們更容易體會到，比如說，超大號鬥牛犬和傑克羅素犬之間威脅程度的差異。

「鯊魚每年在全世界造成不到 10 人死亡，而狗卻造成超過 10,000 人死亡，並被認為 積極 “受到公眾的歡迎，”他說。

根據克魯亞介紹，鯊魚咬傷可分為六種不同的類型，但這項新研究只集中於其中一種，即「自衛」。

對於潛水員來說，有趣的是，雖然自衛咬傷可能被視為對挑釁的反應，並且可能不僅涉及一次攻擊，還涉及反覆攻擊，但它們似乎很少致命。

法屬玻里尼西亞的研究發現，體型較小的礁鯊最有可能是因為自衛而進行咬傷（史蒂夫·溫曼）

當鯊魚認為人類構成直接威脅時，它們所造成的咬傷是否比水上活動者在錯誤的時間和地點不注意自身安全而造成的傷害要小呢？

克魯阿和他的同事表示，鯊魚的自衛概念從未被詳細記錄過。他們對法屬玻里尼西亞人類被鯊魚咬傷的特徵進行了數十年的統計研究，盡可能地從歷史上沒有明確定義不同咬傷類型的經驗記錄中提取數據。

南太平洋海域棲息著 30 多種鯊魚，但他們發現，在那裡發生咬傷事件的最有可能是黑鰭鯊、白鰭鯊、灰礁鯊或鐮鰭檸檬鯊，這些鯊魚的體長通常不到 3 公尺。

很少致命

研究團隊表示：“某些人類海上活動，例如捕魚，尤其是水下魚叉捕魚以及被動式魚籠的管理，都與（自衛性）咬傷有關。這種咬傷通常不合比例，通常只造成輕微的皮肉撕裂，除非特殊情況，否則很少致命。”

自衛咬傷的典型觸發因素可能是來自潛水員的威脅，或者潛水員為了更好地觀察鯊魚而向鯊魚傾斜，或試圖抓住鯊魚。

這條拖著魚線的鯊魚有特殊原因要警惕人類（史蒂夫溫曼）

這種非致命性的咬傷與那些屬於「捕食動機」類別的咬傷形成了鮮明對比。一隻極度飢餓的鯊魚咬傷可能會導致嚴重的組織損失，並很可能因隨之而來的出血而導致死亡。

然而，在法屬玻里尼西亞研究的所有案例中，沒有一個咬傷被認為是出於覓食的動機。

自衛咬傷可能會造成更多「表面」傷害，但它們也是毫無預兆的，而某些其他類型的咬傷之前會先發出好鬥的警告信號，經驗豐富的鯊魚潛水員會識別出來。

這些可能包括降低胸肌 鰭、身體搖晃或加速和急促的游泳，這些都是潛水員考慮謹慎撤退的明確信號。

虎鯊為體型較小的礁鯊提供了尺度（史蒂夫溫曼）

研究指出，雖然自衛咬傷是意外的，但「考慮到鯊魚可能意識到的自身危急情況，它們有時會反覆咬傷」。

「但即使在這些情況下，通常也只有很少的組織被切除。此外，人類最初的攻擊行為與自衛咬傷的嚴重程度和暴力程度似乎沒有成比例。”

其他類型的咬傷

除了自衛/報復和捕食/調查咬傷類別外，其他四種咬傷類型被定義為反射/笨拙；資源競爭；反捕食；以及支配/入侵領土。其中只有最後兩種咬傷類型涉及咬傷前的警示性展示。

1942年至2023年間，法屬玻里尼西亞記錄的16起鯊魚咬人事件中，有137起可能出於自衛動機。所有事件都發生在土阿莫土群島，涉及使用魚叉捕捉鯊魚、用魚叉捕魚以及處理鯊魚等活動。 攝影、科學採樣以及露天水箱鯊魚觀光展覽。雖然這些事件可能被歸類為「挑釁性」咬傷，但只有兩起是致命的。

不幸被命名的 鯊魚攻擊檔案 該資料庫保存著自 1800 世紀以來全球衝突的記錄，顯示超過 300 起歷史事件可能被歸類為自衛事件。

值得記住的是，在某些情況下，進行「自衛」咬傷的動物可能不是真鯊，而是不那麼令人生畏的物種，例如牙齒較鈍的須鯊。

潛水員與虎鯊（史蒂夫溫曼）

「如果人類想要避免被鯊魚自衛咬傷，根據我們的評估，最明顯的建議就是避免攻擊或騷擾這些物種，」克魯阿說。

有時，人們會出於好意去幹擾鯊魚的活動，但「想要幫助陷入困境的鯊魚，在這種情況下採取仁慈的行為，不一定會被鯊魚以這種積極的方式感知，」鯊魚分析師指出。

四月下旬，一位遊客和他11歲的兒子涉水而去，幫助三名當地男子營救一條擱淺在南澳大利亞阿德羅桑附近沙洲上的3米長大白鯊。幸運的是，他們花了一個小時的善舉最終成功，而且沒有出現任何反彈。但參與救援的人可能沒有意識到，一條膽小的鯊魚會180度旋轉，進行自衛性咬人。

三名主要救援人員表示，他們從未見過擱淺的鯊魚，更別說嘗試救援了。這隻擱淺的鯊魚可能生病了或受傷了。

「這種出於好意的行為可能會讓救援者面臨自衛性咬傷的風險，他們既缺乏判斷力，也缺乏分寸，」克魯亞說。 “鯊魚最本能的反應就是自衛，然後咬人。”

觸發點

克魯阿表示，對自衛性咬傷的認定再次引發了對所有鯊魚咬傷事件都貼上攻擊標籤的做法的質疑。 「媒體在這種認知中扮演著關鍵角色，在鯊魚咬傷事件中，媒體傾向於將鯊魚描繪成侵略者，即使人類才是挑起衝突的始作俑者。”

“這種過於簡單的方法損害了鯊魚的形象，事實上也損害了依賴公眾支持的鯊魚保護工作。”

埃里克·克魯亞 和他的同事希望媒體停止將自衛和其他類型的咬傷行為聳人聽聞地渲染為「攻擊」。他們表示，媒體可以透過更客觀地報道人類行為如何引發鯊魚行為，來幫助改善大眾態度。

法屬玻里尼西亞的一隻小鯊魚（史蒂夫溫曼）

類似發生在哈代拉的事件被廣泛報道，但與自衛性咬傷無關。克魯亞表示，札克是因為距離鯊魚群太近而被捕食，而這些鯊魚很可能同時攻擊了幾隻鯊魚。

他說：“這次事件之所以如此罕見，是因為所涉及的物種——顯然是暗色真鯊——儘管體長可達 4 米，但卻不以將人類視為獵物而聞名。”

然而，在瘋狂的情況下，任何被廣泛認為無害的物種都可能變得具有掠食性，因為「動物之間對獲取天賜食物的競爭動態壓倒了所有其他考慮因素」。

然而，最初的觸發因素仍然必不可少。通常就是第一次咬人，這可能是意外，並非針對人類，而是水中血液的刺激以及相關的聲音。

然而，克魯亞卻提出了更令人擔憂的建議。 「相機發出的電磁輻射可能足以引發魚群的首次咬鉤，這雖然會無意中影響游泳者——最初並非目標——但會引發持續不斷的瘋狂攻擊。”

“在所有情況下，人為錯誤都是此類事故的根源。”

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