川普赦免因釋放鯊魚而被定罪的潛水員

美國總統川普向兩名佛羅裡達州鯊魚潛水員頒發總統赦免令，以示對海洋環境的支持。這兩名潛水員在 2020 年釋放了一名漁民的延繩釣漁獲物後被判犯有盜竊罪。

這次赦免抹去了這兩名男子的犯罪記錄，而他們的律師曾辯稱此案是「政府越權行為」。

西棕櫚灘南區地方法院陪審團裁定鯊魚潛水包租船船長約翰·R·摩爾和船員坦納·曼塞爾犯有盜竊商業漁具罪， 迪韋爾內特 2022年底報告.

摩爾船長是一名水下攝影師、自由潛水員和前商業漁民，而曼塞爾則自稱是專業的鯊魚潛水員和電影攝影師。

在聽到他的定罪被推翻的消息後，曼塞爾告訴 棕櫚灘郵報 他和摩爾的行為都是出於好意，並談到川普總統時說：“無論人們是否相信他的政治觀點，他都選擇赦免我——一個深切關心環境、一心想提供幫助的人。我不禁感到無比感激。”

赦免：鯊魚潛水員坦納·曼塞爾

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橘色浮標

當潛水員經過一個橙色浮標時，他們正前往朱庇特灣附近的當天第二個潛水地點。他們告訴六位付費客人，其中包括一位正在度假的警察局長和他的家人，這是一條非法遺棄的延繩釣線，對他們來水下觀賞的鯊魚構成了威脅。

在接下來的三個小時裡，整個團隊努力回收了近 5​​ 公里長的單絲線、魚鉤、鉛墜和浮標，並釋放了 19 條虎鯊、檸檬鯊、護士鯊、鎚頭鯊、絲鯊和加勒比護士鯊，以及一條受國家保護的巨型石斑魚。

摩爾隨後致電州野生動物官員，報告延繩釣已被收回，兩人一邊將漁具拖上朱庇特的碼頭，一邊對著鏡頭微笑。此後，該事件被廣泛報道，鯊魚救援行動的影片也被分享 網上.

約翰·摩爾努力解救鯊魚（美國司法部）

美國檢察官辦公室檢察官後來表示，潛水員拿走的不是幽靈漁具，而是皮爾斯堡漁民理查德·奧斯本的財產，他持有美國國家海洋暨大氣總署頒發的執照（NOAA) 在聯邦水域捕捉鯊魚。

該船船長斯科特泰勒 (Scott Taylor) 已致電美國國家海洋和大氣管理局，要求展開刑事調查，聲稱他的船是世界上僅有的五艘獲準捕撈某些種類的鯊魚用於研究的船隻之一。

客人拍攝的鯊魚救援行動的照片和影片是審判摩爾和曼塞爾時使用的證據之一，兩人被指控「欺騙」客人幫助他們，並​​在官員看不見的情況下偷偷處理浮標和其他漁具。

為期三天的審議

檢方辯稱，潛水員知道這條線路是合法的，但為了滿足自己的商業利益而保護鯊魚種群，他們破壞了這條線路。兩人堅稱，他們覺得自己在打擊犯罪，而不是在犯罪。

他們面臨最高五年監禁和 250,000 萬美元罰款，以及向漁民支付數千美元賠償金的可能性，但他們拒絕了提出輕罪抗辯或為自己辯護的機會。

陪審團花了三天時間才做出有罪判決，隨後法官判處摩爾和曼塞爾一年緩刑，並要求他們支付 3,345 美元的賠償金。

橙色浮標和線（佛羅裡達州南區地方法院）

兩人根據盜竊的定義提出上訴，法官芭芭拉·拉各亞 (Barbara Lagoa) 質疑為何要提出這些指控。

她表示：“摩爾和曼塞爾是重罪犯，因為他們試圖從他們認為的非法偷獵活動中拯救鯊魚。” “在我擔任法官18年、擔任聯邦檢察官XNUMX年的時間裡，他們是我遇到的唯一一個向執法部門實時報告所見所聞和所採取行動的重罪犯。”

然而，上訴法院維持了原判，這兩名潛水員留下了犯罪記錄，並且作為重罪犯，他們不能投票、不能擁有槍支，也不能自由出國旅行。

“永不停止戰鬥”

今年 4 月，白宮法律顧問辦公室的一名代表聯繫了摩爾的辯護律師馬克·塞特爾斯 (Marc Seitles) 和阿什利·利特溫-迭戈 (Ashley Litwin-Diego)，詢問案件情況，隨後情況開始發生逆轉，並於上週給他們回電，宣布赦免已經完成。

「這太不可思議了，」塞特爾斯告訴 邁阿密先驅報。我們簡直不敢相信。我們從未停止抗爭，正義終於得到了伸張。白宮認真考慮了我們的訴求，並認定這是不公正的起訴，我們對此感到非常高興。我們為約翰和坦納感到無比高興。

曼塞爾的辯護律師伊恩·戈德斯坦表示：“我們非常高興曼塞爾先生和摩爾先生終於得到了應有的公正對待。這起案件根本就不應該提起。”

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