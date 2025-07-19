雜誌訂閱
刪除廣告 3 英鎊/月
登入

電視評論：鯊魚！名人出沒的水域

在 Google 新聞上關注我們
訂閱我們的每週通訊
七人去鯊魚潛水（ITV）
七人去鯊魚潛水（ITV）

當潛水員看到任何涉及鯊魚的新電影或電視節目時，他們首先會問自己：鯊魚是被冒犯了還是正在犯下罪行？這部作品是對現代鯊魚困境的同情，還是僅僅利用它們的龐大身軀和牙齒來吸引觀眾？它是在講述鯊魚的生活，還是講述「鯊魚攻擊」？

答案往往是兩者兼而有之，但聰明/有意識的標題 鯊魚！名人出沒的水域 從一開始就表明製作方採取了正確的方法。英國公司普利姆索爾製作公司（Plimsoll Productions）自稱是世界上最大的自然歷史內容獨立製作商，擁有令人印象深刻的目錄。

對鯊魚的恐懼確實是與生俱來的，有時，漫不經心的專家團隊會稍微誇大這種恐懼——「地球上第二個兇猛的鯊魚」等等——但誇張的程度通常都得到了很好的控制。 

名人對鯊魚來說毫無意義（ITV）
名人對鯊魚來說毫無意義（ITV）

無論如何，現實檢查都是必要的，以確保名人足夠認真地對待潛水員訓練，以確保他們在不可預測的環境中的安全。

當然，任何節目都需要戲劇性的弧線，在這個例子中，它由七個不同的個體組成，鼓聲響起， 大虎鯊潛水!

這不是那種讓一些毫無準備的明星們進入鯊魚池的表演，而是在巴哈馬群島與尼爾沃森的比米尼潛水中心等機構一起進行的為期三週的正式成年儀式。

這些明星無論是在經紀人的強迫或非自願的情況下自願參加這項活動，都需要獲得 PADI 開放水域潛水員資格，並從籠式潛水入門到老虎灘的全面體驗逐步進步。 

與丹尼一起進行早期學習（左）
與海洋生物學家丹尼華盛頓（左）一起進行早期學習（ITV）
鯊魚受到應有的尊重（ITV）
鯊魚受到應有的尊重（ITV）

並非所有鯊魚都能堅持到最後並完成最後的潛水，但潛水員們會很高興聽到，在這五集系列中，鯊魚從未被妖魔化。

我們殺死鯊魚，但鯊魚很少殺死我們，這熟悉的訊息被定期重申，而鯊魚對人類的普遍冷漠不言而喻。

腎上腺素飆升

正如真人秀節目一樣，觀眾的大部分滿足感來自於更多地了解參與者並觀察他們之間的化學反應的發展。 

在船上（ITV）
在船上（ITV）

很快我們就可以看出，習慣於表演單口喜劇的喜劇演員羅斯諾布爾 (Ross Noble) 將成為一名敏銳、冷靜的潛水員，而雷切爾萊利 (Rachel Riley)倒計時) 往往會令人震驚地超越冷靜，進入狂熱狀態，因為她在鯊魚餵食期間高興地揮舞著手臂。 

最熱衷於鯊魚潛水的：羅斯諾布爾 (Ross Noble) 和雷切爾萊利 (Rachel Riley) (ITV)
最熱衷於鯊魚潛水的：羅斯諾布爾 (Ross Noble) 和雷切爾萊利 (Rachel Riley) (ITV)

如同父親般尊貴的倫尼·亨利爵士對這一切非常認真，麥克弗萊的貝斯手道吉·波因特也同樣如此，他顯然也具有環保意識。殘奧會籃球運動員阿德·阿德皮坦雙腿殘疾，也面臨一系列挑戰。潛水時感受到的失重自由對他來說至關重要，而鯊魚更是錦上添花。

我確信我記得他過去曾作為電視節目主持人經歷過水肺潛水的經歷，但我認為這只是暗示，而不是明說，所有七名參與者 鯊魚！ 都是初次潛水的人。

Ade Adepitan－鯊魚獎金（ITV）
Ade Adepitan – 鯊魚獎金（ITV）

演員露西彭奇（阿曼達蘭) 和海倫喬治 (呼叫助產士).

海倫從一開始就與眾不同，她宣稱自己不僅害怕鯊魚，甚至害怕把頭浸入水中，這是童年時期一次泳池事故造成的創傷。當然，明星們都有各自的“旅程”，但她的經歷似乎是最極端的。 

「其他人似乎都很興奮；我感覺自己有點像個掃興的人，」她有時會這麼說，她的情緒在恐懼和 FOMO 之間搖擺不定。 

海倫喬治：《有點掃興》（ITV）
海倫喬治：《有點掃興》（ITV）

指導員都是頭腦冷靜的鯊魚保護主義者 Tristan Guttridge 博士和 Danni Washington（隨時準備為鯊魚提供環保建議）以及澳大利亞前潛水員 Paul de Gelder，他曾將 Helen 缺少幾條肢體歸咎於牛鯊的注意，但這未能增強 Helen 的信心。 

全面罩

水面上，新來的潛水員們開著玩笑（「X戰警們放飛自我了」），但在水下，全臉潛水員 口罩 主要用於傳達潛水員驚嘆的咒罵和“OMG”。

但觀景潛水員會珍惜這些名人所能提供的水下體驗。與十條牛鯊一起關在籠子裡，在岡島淺灘餵魟魚，在紅樹林裡偶遇幼年檸檬鯊，這些都只是體驗的冰山一角。其中一條小鯊魚咬住了羅斯的腳踝：「真是個不錯的學習機會，」特里斯坦冷冷地說。

徘徊在「恐怖線」（ITV）
徘徊在「恐怖線」（ITV）

他們繼續前往皇家港附近的開闊海域，那裡有多達20條護士鯊。接下來，他們前往海龜岩進行OWD潛水，在水面的一條線（「恐怖」）上觀看鯊魚進食，之後在海底體驗同樣的場景。如果能看到大鎚頭鯊，就更錦上添花了。

明星們接受了溫和的自由潛水培訓，在潛水時遇到了一隻虎鯊和兩隻牛鯊，對於他們中的一些人來說，這一切都開始變得非常真實，淚水更多，笑話更少。

演員們很幸運地遇到了大鎚頭鯊（ITV）
演員們很幸運地得到了一隻大鎚頭鯊（ITV）

甚至海倫似乎也對沉船潛水的前景感到興奮——這只是 薩波納，底部露出水面8米，但如此淺的潛水確實對這群人的浮力控制能力進行了一次很好的考驗。一切都在為正賽做準備——5米長的“老虎女王”艾瑪會帶著她的小伙伴們在決賽中出現嗎？

適應環境（ITV）
開心地冒泡（ITV）

我確信這個延長假期的編輯必須非常巧妙，但結果卻是對巴哈馬群島鯊魚潛水的精彩廣告，巴哈馬群島被介紹為世界鯊魚之都（你們自己爭論吧）。

還有一些漂亮的鯊魚鏡頭，我承認，後面幾集確實很感人，這讓我很驚訝。看著鯊魚對名人的情緒衝擊，讓我回想起自己早期與各種鯊魚和鰩魚的接觸，以及那種感覺。 

鯊魚！名人出沒的水域 是一部好劇。五集都可以 在 ITVX 上觀看.

也在 Divernet 上： 大白鯊引發釣魚熱潮：自 1975 年放生以來，鯊魚的狀況如何？, 觸發點和“自衛”鯊魚咬傷, 鯊魚和鰩魚名錄數量增加, 精彩鯊魚快照與鯊魚周和大白鯊相遇

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
Scubapro 會員連結：https://divernet.com/go/scubapro 🌊 揭穿最大的水肺潛水迷思 | 你一直錯在哪裡！ 您認為您了解水肺潛水嗎？ 再想一想！ 在本影片中，我們深入探討了有關水肺潛水世界最常見的誤解和誤解。 從對鯊魚的恐懼到需要成為奧運游泳選手的迷思，我們將用事實、科學和真實的潛水員經驗來澄清這些事實。 無論您是好奇的初學者還是經驗豐富的潛水員，這本打破迷思的指南都會讓您感到驚訝、教育您，甚至可能激勵您進行第一次潛水。 🐠🤿 👍 不要忘記在下面按讚、訂閱和評論你聽過的神話！ #ScubaDiving #DivingMyths #OceanAdventure #ScubaFacts #DivingTips 請訪問我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅行報告：https://divernet.com/ ✅ 值得關注的重要附屬連結 🔗 國際 eSIM 優惠 15% 折扣！ 使用程式碼：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在這裡購買水肺裝備：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔𝐃𝐨𝫧'𝐭𝐭 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧 𝐦𝐨𝐫𝐞真可惜。 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tietmook.com/@https com/ 📩 業務諮詢：info@scubadivermag.com ============================== 🎬為您推薦的影片： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T2e38UkNqC86 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T4e7UkNqC71 ▶️ https://www.youtube.com/watch?www.youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh0OTI7 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi4RP8Rs ▶️ https://www.️.com/watch?v=VPwwwPt. ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF7LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch5YLwKboVxFhqZU ▶ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F6MfATRd48Os ▶️ https雜誌。 歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！ 我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。 作為在歐洲、澳洲和紐西蘭以及北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。 無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始水下之旅，我們的內容旨在讓您了解最新資訊、獲得啟發並為下一次潛水做好準備。 與我們一起進入、探索並保持與水肺潛水世界的連結！ 加入我們，不再錯過任何冒險！ 如有商業諮詢，請使用以下聯絡資訊：📩 電子郵件：info@scubadivermag.com 🔔 喜歡水肺潛水嗎？ 立即訂閱潛水旅行提示、裝備評論、水肺建議、史詩般的潛水、潛水新聞和水下故事！

Scubapro 會員連結：
https://divernet.com/go/scubapro

🌊 揭穿最大的水肺潛水迷思 | 你一直犯的錯誤！

你覺得自己懂水肺潛水嗎？再想想！在本影片中，我們將深入探討（此處有意為之）關於水肺潛水最常見的誤解和誤解。從對鯊魚的恐懼到需要成為奧運游泳選手的迷思，我們將用事實、科學和真實的潛水經驗來澄清真相。

無論您是好奇的初學者還是經驗豐富的潛水員，這本打破迷思的指南都會讓您感到驚訝、教育您，甚至可能激勵您進行第一次潛水。 🐠🤿

👍 不要忘記按讚、訂閱，並在下方留言你聽過的神話！

#水肺潛水 #潛水迷思 #海洋探險 #水肺事實 #潛水技巧

請造訪我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅遊報告：https://divernet.com/

✅ 值得關注的重要聯盟鏈接

🔗 國際 eSIM 優惠享 15% 折扣！使用代碼：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 在這裡購買潛水裝備：
https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link

🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受歡迎的男生。
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 與我們保持聯繫。

臉書：https://www.facebook.com/DivernetUK/
Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/
主題：https://www.threads.net/@diver_magazine
推特 (X)：https://x.com/DiverNetUK/
抖音：https://www.tiktok.com/@scubadivermag

網址：https://divernet.com/
網址：https://godivingshow.com/
網址：https://rorkmedia.com/

📩 商業諮詢：info@scubadivermag.com

=============================

🎬為您推薦的影片：

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ 關於《Scuba Diver》雜誌。

歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。作為在歐洲、澳洲和紐西蘭以及北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。

無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始水下之旅，我們的內容旨在讓您了解最新資訊、獲得啟發並為下一次潛水做好準備。與我們一起進入、探索並保持與水肺潛水世界的連結！加入我們，不再錯過任何冒險！

如有業務諮詢，請使用以下聯絡資訊：

📩信箱：info@scubadivermag.com

🔔 喜歡水肺潛水嗎？立即訂閱潛水旅行提示、裝備評論、水肺建議、史詩般的潛水、潛水新聞和水下故事！
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
00：00簡介
02:14 誤區1
03:50 誤區2
05:15 誤區3
06:16 誤區4
07:45 誤區5
09:06 誤區6
10:02 誤區7
11:19 誤區8
12:35 誤區9
14:10 誤區10

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43NkI3M0NGOUE4ODY2OTE1

與@SCUBAPRO 一起解釋關於水肺潛水的十大誤解

潛水業重磅新聞：HEAD 正式收購 AquaLung。這對潛水員、裝備品質以及兩大標誌性品牌的未來意味著什麼？我們將為您一一解析。 #ScubaNews #AquaLung #HEADacquisition #DiveGear 請訪問我們的網站，以了解更多潛水新聞、水下攝影、提示和建議以及旅遊報告：https://divernet.com/ ✅ 值得關注的重要聯盟連結 🔗 國際 eSIM 卡優惠 15% 折扣！使用程式碼：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在這裡購買水肺裝備：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔𝐃𝐨𝫧'𝐭𝐭 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧 𝐦𝐨𝐫𝐞歡迎。 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 與我們保持聯絡。 Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tiktok.com/@pivergoingo.com/Pendwivergoing 網站.com網址：https://rorkmedia.com/ 📩 業務諮詢：info@scubadivermag.com ============================== 🎬為您推薦的影片： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T2e38UkNqC86 ▶️ https://4.youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh7OTI71 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi0RP7Rs ▶️ https://www.️.com/watch?v=VvwwwPr. ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch4YLHC https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https==============v=Y6關於《水肺潛水員》雜誌。歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。作為一本在歐洲、澳新銀行和北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始您的水下旅程，我們的內容旨在讓您隨時了解最新資訊、獲得靈感並為下一次潛水做好準備。加入我們，探索並與水肺潛水世界保持聯繫！加入我們，不要錯過任何冒險！如有業務諮詢，請使用以下聯絡資訊：📩 電子郵件：info@scubadivermag.com 🔔 喜歡水肺潛水？立即訂閱，獲取潛水旅遊小貼士、裝備評測、水肺潛水建議、精彩潛水、潛水新聞和水下故事！ https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=48

潛水業重磅新聞：HEAD 正式收購 AquaLung。這對潛水員、裝備品質以及兩大標誌性品牌的未來意味著什麼？我們來一一解讀。

#ScubaNews #AquaLung #HEADacquisition #DiveGear

請造訪我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅遊報告：https://divernet.com/

✅ 值得關注的重要聯盟鏈接

🔗 國際 eSIM 優惠享 15% 折扣！使用代碼：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 在這裡購買潛水裝備：
https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link

🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受歡迎的男生。
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 與我們保持聯繫。

臉書：https://www.facebook.com/DivernetUK/
Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/
主題：https://www.threads.net/@diver_magazine
推特 (X)：https://x.com/DiverNetUK/
抖音：https://www.tiktok.com/@scubadivermag

網址：https://divernet.com/
網址：https://godivingshow.com/
網址：https://rorkmedia.com/

📩 商業諮詢：info@scubadivermag.com

=============================

🎬為您推薦的影片：

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ 關於《Scuba Diver》雜誌。

歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。作為在歐洲、澳洲和紐西蘭以及北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。

無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始水下之旅，我們的內容旨在讓您了解最新資訊、獲得啟發並為下一次潛水做好準備。與我們一起進入、探索並保持與水肺潛水世界的連結！加入我們，不再錯過任何冒險！

如有業務諮詢，請使用以下聯絡資訊：

📩信箱：info@scubadivermag.com

🔔 喜歡水肺潛水嗎？立即訂閱潛水旅行提示、裝備評論、水肺建議、史詩般的潛水、潛水新聞和水下故事！
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xNzI4OTE0NTlBN0QyQUY0

快訊：HEAD 收購 AquaLung | 潛水產業巨變

🧼 如何正確清洗和乾燥潛水服 | 延長潛水服壽命並保持清新 🌊 想讓您的潛水服使用時間更長並在每次潛水時都保持舒適嗎？ 在本影片中，我們將逐步向您展示如何正確清潔、沖洗和乾燥潛水服——無論您是衝浪、水肺潛水還是槳板衝浪。 避免損壞氯丁橡膠的常見錯誤，並學習保持潛水衣清新、靈活和無異味的最佳技巧。 您將學到：多久洗一次潛水服🗓️清潔時使用什麼（以及避免什麼）🧴沖洗掉鹽、沙子和汗水的正確方法🚿如何晾乾潛水服以避免開裂或產生難聞的氣味🌬️延長潛水服使用壽命和性能的專業技巧⚙️非常適合衝浪者、潛水員、自由潛水員以及任何熱愛水的人。 👉 別忘了按讚、訂閱和點擊鈴聲🔔，獲取更多潛水服技巧、裝備維護和水上運動指南！ #WetsuitCare #WetsuitCleaning #SurfTips #ScubaDiving #GearMaintenance #HowToClean #Watersports 請訪問我們的網站獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅行報告：https://divernet.com/ ✅ 值得關注的重要附屬鏈接 🔗國際 eSIM 優惠！ 使用程式碼：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在這裡購買水肺裝備：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔𝐃𝐨𝫧'𝐭𝐭 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧 𝐦𝐨𝐫𝐞真可惜。 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tietmook.com/@https com/ 📩 業務諮詢：info@scubadivermag.com ============================== 🎬為您推薦的影片： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T2e38UkNqC86 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T4e7UkNqC71 ▶️ https://www.youtube.com/watch?www.youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh0OTI7 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi4RP8Rs ▶️ https://www.️.com/watch?v=VPwwwPt. ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF7LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch5YLwKboVxFhqZU ▶ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F6MfATRd48Os ▶️ https雜誌。 歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！ 我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。 作為在歐洲、澳洲和紐西蘭以及北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。 無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始水下之旅，我們的內容旨在讓您了解最新資訊、獲得啟發並為下一次潛水做好準備。 與我們一起進入、探索並保持與水肺潛水世界的連結！ 加入我們，不再錯過任何冒險！ 如有商業諮詢，請使用以下聯絡資訊：📩 電子郵件：info@scubadivermag.com 🔔 喜歡水肺潛水嗎？ 立即訂閱潛水旅行提示、裝備評論、水肺建議、史詩般的潛水、潛水新聞和水下故事！

🧼 如何正確清洗和烘乾潛水衣 | 延長潛水衣壽命並保持清新 🌊

想讓你的潛水服更耐用，每次都保持舒適嗎？在本影片中，我們將逐步示範如何正確清潔、沖洗和晾乾潛水衣——無論你是在衝浪、水肺潛水還是槳板衝浪。避免常見的損壞氯丁橡膠的錯誤，並學習保持潛水服清新、柔韌、無異味的最佳技巧。

您將學到的內容：

多久洗一次潛水衣🗓️

清潔時應該使用什麼（以及應該避免什麼）🧴

沖掉鹽分、沙子和汗水的正確方法🚿

如何乾燥潛水衣以避免裂縫或異味🌬️

延長潛水衣壽命和性能的專業技巧⚙️

非常適合衝浪者、潛水者、自由潛水者以及任何熱愛水上運動的人。

👉 別忘了按讚、訂閱和點擊鈴聲🔔，獲取更多潛水服技巧、裝備維護和水上運動指南！

#潛水衣護理 #潛水衣清潔 #衝浪技巧 #水肺潛水 #裝備維護 #如何清潔 #水上運動

請造訪我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅遊報告：https://divernet.com/

✅ 值得關注的重要聯盟鏈接

🔗 國際 eSIM 優惠享 15% 折扣！使用代碼：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 在這裡購買潛水裝備：
https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link

🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受歡迎的男生。
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 與我們保持聯繫。

臉書：https://www.facebook.com/DivernetUK/
Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/
主題：https://www.threads.net/@diver_magazine
推特 (X)：https://x.com/DiverNetUK/
抖音：https://www.tiktok.com/@scubadivermag

網址：https://divernet.com/
網址：https://godivingshow.com/
網址：https://rorkmedia.com/

📩 商業諮詢：info@scubadivermag.com

=============================

🎬為您推薦的影片：

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ 關於《Scuba Diver》雜誌。

歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。作為在歐洲、澳洲和紐西蘭以及北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。

無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始水下之旅，我們的內容旨在讓您了解最新資訊、獲得啟發並為下一次潛水做好準備。與我們一起進入、探索並保持與水肺潛水世界的連結！加入我們，不再錯過任何冒險！

如有業務諮詢，請使用以下聯絡資訊：

📩信箱：info@scubadivermag.com

🔔 喜歡水肺潛水嗎？立即訂閱潛水旅行提示、裝備評論、水肺建議、史詩般的潛水、潛水新聞和水下故事！
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS44OUE4RUIwOURGRUM0MDdG

潛水衣護理101：像專業人士一樣清潔、沖洗和乾燥

Subscribe

讓我們保持聯繫！

獲取所有 Divernet 新聞和文章的每週綜述 潛水面罩
我們不是垃圾郵件！ 閱讀我們的 如何得知我們？ 獲取更多信息。
Subscribe
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
內聯反饋
查看所有評論
最新評論
斯科特: 海上迷失的經驗教訓
埃莫·倫吉爾: 海上迷失的經驗教訓
艾瑞克·斯托特: Darkstar 潛水員如何在 115m 發現美國海軍雅各布瓊斯號驅逐艦
克里斯汀·劉易斯: 槍與刀：潛水員找到了武器，但誰使用了它們？
鄭春福教授: 違反興奮劑規定：CMAS 處罰克羅埃西亞自由潛水員
最近的消息
塑膠污染：呼籲英國採取行動日 塑膠污染：呼籲英國採取行動日
潛水員們，快來拯救蝠鱝吧！ 潛水員們，快來拯救蝠鱝吧！
二戰日本驅逐艦殘骸的發現改寫了歷史 二戰日本驅逐艦殘骸的發現改寫了歷史
自由潛水員傑拉德 (Jerald) 和世界頂尖潛水員阿特尼克 (Artnik) 在巴哈馬群島 自由潛水員傑拉德 (Jerald) 和世界頂尖潛水員阿特尼克 (Artnik) 在巴哈馬群島
西班牙一名青少年自由潛水員死亡 西班牙一名青少年自由潛水員死亡
潛水產業研究結束後，PADI 給予高度評價 潛水產業研究結束後，PADI 給予高度評價
與我們聯繫
Facebook X-推特 Instagram Youtube 串文 Tiktok
本網站未註明出處的圖片版權歸攝影師所有。
聯絡潛水員雜誌 有關詳細信息。
Facebook X-推特 Instagram Youtube 串文 Tiktok
版權所有2025 洛克傳媒有限公司。 版權所有。
贈送訂閱
訂閱費用為 3 英鎊/月