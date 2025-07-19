電視評論：鯊魚！名人出沒的水域

當潛水員看到任何涉及鯊魚的新電影或電視節目時，他們首先會問自己：鯊魚是被冒犯了還是正在犯下罪行？這部作品是對現代鯊魚困境的同情，還是僅僅利用它們的龐大身軀和牙齒來吸引觀眾？它是在講述鯊魚的生活，還是講述「鯊魚攻擊」？

答案往往是兩者兼而有之，但聰明/有意識的標題 鯊魚！名人出沒的水域 從一開始就表明製作方採取了正確的方法。英國公司普利姆索爾製作公司（Plimsoll Productions）自稱是世界上最大的自然歷史內容獨立製作商，擁有令人印象深刻的目錄。

對鯊魚的恐懼確實是與生俱來的，有時，漫不經心的專家團隊會稍微誇大這種恐懼——「地球上第二個兇猛的鯊魚」等等——但誇張的程度通常都得到了很好的控制。

名人對鯊魚來說毫無意義（ITV）

無論如何，現實檢查都是必要的，以確保名人足夠認真地對待潛水員訓練，以確保他們在不可預測的環境中的安全。

當然，任何節目都需要戲劇性的弧線，在這個例子中，它由七個不同的個體組成，鼓聲響起， 大虎鯊潛水!

這不是那種讓一些毫無準備的明星們進入鯊魚池的表演，而是在巴哈馬群島與尼爾沃森的比米尼潛水中心等機構一起進行的為期三週的正式成年儀式。

這些明星無論是在經紀人的強迫或非自願的情況下自願參加這項活動，都需要獲得 PADI 開放水域潛水員資格，並從籠式潛水入門到老虎灘的全面體驗逐步進步。

與海洋生物學家丹尼華盛頓（左）一起進行早期學習（ITV）

鯊魚受到應有的尊重（ITV）

並非所有鯊魚都能堅持到最後並完成最後的潛水，但潛水員們會很高興聽到，在這五集系列中，鯊魚從未被妖魔化。

我們殺死鯊魚，但鯊魚很少殺死我們，這熟悉的訊息被定期重申，而鯊魚對人類的普遍冷漠不言而喻。

腎上腺素飆升

正如真人秀節目一樣，觀眾的大部分滿足感來自於更多地了解參與者並觀察他們之間的化學反應的發展。

在船上（ITV）

很快我們就可以看出，習慣於表演單口喜劇的喜劇演員羅斯諾布爾 (Ross Noble) 將成為一名敏銳、冷靜的潛水員，而雷切爾萊利 (Rachel Riley)倒計時) 往往會令人震驚地超越冷靜，進入狂熱狀態，因為她在鯊魚餵食期間高興地揮舞著手臂。

最熱衷於鯊魚潛水的：羅斯諾布爾 (Ross Noble) 和雷切爾萊利 (Rachel Riley) (ITV)

如同父親般尊貴的倫尼·亨利爵士對這一切非常認真，麥克弗萊的貝斯手道吉·波因特也同樣如此，他顯然也具有環保意識。殘奧會籃球運動員阿德·阿德皮坦雙腿殘疾，也面臨一系列挑戰。潛水時感受到的失重自由對他來說至關重要，而鯊魚更是錦上添花。

我確信我記得他過去曾作為電視節目主持人經歷過水肺潛水的經歷，但我認為這只是暗示，而不是明說，所有七名參與者 鯊魚！ 都是初次潛水的人。

Ade Adepitan – 鯊魚獎金（ITV）

演員露西彭奇（阿曼達蘭) 和海倫喬治 (呼叫助產士).

海倫從一開始就與眾不同，她宣稱自己不僅害怕鯊魚，甚至害怕把頭浸入水中，這是童年時期一次泳池事故造成的創傷。當然，明星們都有各自的“旅程”，但她的經歷似乎是最極端的。

「其他人似乎都很興奮；我感覺自己有點像個掃興的人，」她有時會這麼說，她的情緒在恐懼和 FOMO 之間搖擺不定。

海倫喬治：《有點掃興》（ITV）

指導員都是頭腦冷靜的鯊魚保護主義者 Tristan Guttridge 博士和 Danni Washington（隨時準備為鯊魚提供環保建議）以及澳大利亞前潛水員 Paul de Gelder，他曾將 Helen 缺少幾條肢體歸咎於牛鯊的注意，但這未能增強 Helen 的信心。

全面罩

水面上，新來的潛水員們開著玩笑（「X戰警們放飛自我了」），但在水下，全臉潛水員 口罩 主要用於傳達潛水員驚嘆的咒罵和“OMG”。

但觀景潛水員會珍惜這些名人所能提供的水下體驗。與十條牛鯊一起關在籠子裡，在岡島淺灘餵魟魚，在紅樹林裡偶遇幼年檸檬鯊，這些都只是體驗的冰山一角。其中一條小鯊魚咬住了羅斯的腳踝：「真是個不錯的學習機會，」特里斯坦冷冷地說。

徘徊在「恐怖線」（ITV）

他們繼續前往皇家港附近的開闊海域，那裡有多達20條護士鯊。接下來，他們前往海龜岩進行OWD潛水，在水面的一條線（「恐怖」）上觀看鯊魚進食，之後在海底體驗同樣的場景。如果能看到大鎚頭鯊，就更錦上添花了。

明星們接受了溫和的自由潛水培訓，在潛水時遇到了一隻虎鯊和兩隻牛鯊，對於他們中的一些人來說，這一切都開始變得非常真實，淚水更多，笑話更少。

演員們很幸運地得到了一隻大鎚頭鯊（ITV）

甚至海倫似乎也對沉船潛水的前景感到興奮——這只是 薩波納，底部露出水面8米，但如此淺的潛水確實對這群人的浮力控制能力進行了一次很好的考驗。一切都在為正賽做準備——5米長的“老虎女王”艾瑪會帶著她的小伙伴們在決賽中出現嗎？

開心地冒泡（ITV）

我確信這個延長假期的編輯必須非常巧妙，但結果卻是對巴哈馬群島鯊魚潛水的精彩廣告，巴哈馬群島被介紹為世界鯊魚之都（你們自己爭論吧）。

還有一些漂亮的鯊魚鏡頭，我承認，後面幾集確實很感人，這讓我很驚訝。看著鯊魚對名人的情緒衝擊，讓我回想起自己早期與各種鯊魚和鰩魚的接觸，以及那種感覺。

鯊魚！名人出沒的水域 是一部好劇。五集都可以 在 ITVX 上觀看.

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