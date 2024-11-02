「V6」盲人與截癱夥伴刷新潛水紀錄

來自蘭開夏郡的一名盲人 BBC 記者和一名截癱截肢者希望成為吉尼斯世界紀錄 (GWR) 認可的好友，進行長達一小時的紅海潛水，最大深度為 40m。

來自布萊克本的朋友穆罕默德·薩利姆·帕特爾（Mohammed Salim Patel）從十幾歲起就失明了，而肖恩·加什（Shaun Gash）是來自莫克姆的殘疾人活動人士，20歲時因一場車禍導致胸部以下癱瘓，他們只是在今年春天才一起開始了水肺潛水。

他們這一年一直在努力打破紀錄，認為他們將擁有所需的力量和願景。 「有人的腿在發力，有人的手臂在發力——我們在一起就像 V6 發動機，」加什說。

他們早期在蘭開夏郡的冷水訓練挑戰被記錄在 BBC1 新聞節目的獲獎紀錄片中 BBC 西北今晚.

BBC 西北今夜 (BBC) 報導了達哈卜潛水事件的起源

9 月下旬，他們在達哈布Um Sid 溫暖的水域進行了聯合潛水，由埃及教練Mohamed 'Curly' Mokhtar Elazab 領導的團隊進行了指導，他在MAD（莫克姆地區潛水員）潛水學校工作，並在開始。 「老實說，我最重要的不是記錄——我最重要的是每次潛水後看到他們的臉，」他說。

這次潛水是學校定期紅海之旅的一部分。據說在準備過程中，兩人在從沙姆沙伊赫出發的“激烈”船潛中“徹底粉碎了它”，其中包括 薊草以及達哈卜的峽谷和洞穴遺址。

為了打破紀錄，他們在水中呆了一個小時，最大深度達到了 40m，但現在必須等待 GWR 對他們的紀錄要求的驗證。

衝向紀錄（朱迪·羅索恩）

使用潛水電腦進行 40 m 60 分鐘 (Jodie Rawsthorn)

年度報告

男子們尋求接受水肺潛水訓練的願望時不時地播出 BBC 西北今晚 夏季期間。該節目的策劃製作人帕特爾最近憑藉六部分內容榮獲亞洲媒體獎“年度報告” 殘障水肺潛水雙人組 系列，對其進行推廣、製作、貢獻和編輯。

「我的人生座右銘是，我可能是盲目的，但我有遠見，」他在領獎時告訴觀眾。

在 YouTube 上可以看到的系列節目中，帕特爾表示，最初很難找到能夠訓練這對夫婦的潛水中心或教練，直到他們遇到了 Curly 和 MAD 潛水學校.

殘障水肺潛水雙人組第一集 (BBC)

該中心提供了培訓支持，而 Northern Diver 則提供了乾式潛水服、針對 Gash 的改進型 DPV 以及帶通訊功能的全面罩。學校的 Jodie Rawsthorn 進行了所有水下攝影。

潛水結束時的帕特爾、捲毛和割傷（朱迪·羅索恩）

該系列節目中可以看到兩人在卡彭雷內陸地點進行的初步訓練以及兩人在巴羅附近的首次海上潛水。後來帕特爾在慈善機構的資助下為 10 名年輕人設立了“盲人水肺潛水品嚐日” 初級俱樂部，正如電視上所展示的那樣，這被證明是一種很受歡迎的體驗。

「我們希望讓大家知道，潛水適合每個人，適合各種能力，」加什說。

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