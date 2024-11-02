水肺潛水員最大的線上資源
檢索
關閉此搜索框。

「V6」盲人與截癱夥伴刷新潛水紀錄

在 Google 新聞上關注 Divernet
訂閱我們的每週通訊
帕特爾和加什作為好友潛水（朱迪·羅索恩）
帕特爾和加什作為好友潛水（朱迪·羅索恩）

來自蘭開夏郡的一名盲人 BBC 記者和一名截癱截肢者希望成為吉尼斯世界紀錄 (GWR) 認可的好友，進行長達一小時的紅海潛水，最大深度為 40m。

來自布萊克本的朋友穆罕默德·薩利姆·帕特爾（Mohammed Salim Patel）從十幾歲起就失明了，而肖恩·加什（Shaun Gash）是來自莫克姆的殘疾人活動人士，20歲時因一場車禍導致胸部以下癱瘓，他們只是在今年春天才一起開始了水肺潛水。

他們這一年一直在努力打破紀錄，認為他們將擁有所需的力量和願景。 「有人的腿在發力，有人的手臂在發力——我們在一起就像 V6 發動機，」加什說。

他們早期在蘭開夏郡的冷水訓練挑戰被記錄在 BBC1 新聞節目的獲獎紀錄片中 BBC 西北今晚.

YouTube視頻
BBC 西北今夜 (BBC) 報導了達哈卜潛水事件的起源

9 月下旬，他們在達哈布Um Sid 溫暖的水域進行了聯合潛水，由埃及教練Mohamed 'Curly' Mokhtar Elazab 領導的團隊進行了指導，他在MAD（莫克姆地區潛水員）潛水學校工作，並在開始。 「老實說，我最重要的不是記錄——我最重要的是每次潛水後看到他們的臉，」他說。

這次潛水是學校定期紅海之旅的一部分。據說在準備過程中，兩人在從沙姆沙伊赫出發的“激烈”船潛中“徹底粉碎了它”，其中包括 薊草以及達哈卜的峽谷和洞穴遺址。

為了打破紀錄，他們在水中呆了一個小時，最大深度達到了 40m，但現在必須等待 GWR 對他們的紀錄要求的驗證。

衝向紀錄（朱迪·羅索恩）
衝向紀錄（朱迪·羅索恩）
使用潛水電腦進行 40 m 60 分鐘 (Jodie Rawsthorn)
使用潛水電腦進行 40 m 60 分鐘 (Jodie Rawsthorn)

年度報告

男子們尋求接受水肺潛水訓練的願望時不時地播出 BBC 西北今晚 夏季期間。該節目的策劃製作人帕特爾最近憑藉六部分內容榮獲亞洲媒體獎“年度報告” 殘障水肺潛水雙人組 系列，對其進行推廣、製作、貢獻和編輯。

「我的人生座右銘是，我可能是盲目的，但我有遠見，」他在領獎時告訴觀眾。

在 YouTube 上可以看到的系列節目中，帕特爾表示，最初很難找到能夠訓練這對夫婦的潛水中心或教練，直到他們遇到了 Curly 和 MAD 潛水學校.

YouTube視頻
殘障水肺潛水雙人組第一集 (BBC)

該中心提供了培訓支持，而 Northern Diver 則提供了乾式潛水服、針對 Gash 的改進型 DPV 以及帶通訊功能的全面罩。學校的 Jodie Rawsthorn 進行了所有水下攝影。

潛水結束時的帕特爾、Gash 和 Curly (Jodie Rawsthorn)
潛水結束時的帕特爾、捲毛和割傷（朱迪·羅索恩）

該系列節目中可以看到兩人在卡彭雷內陸地點進行的初步訓練以及兩人在巴羅附近的首次海上潛水。後來帕特爾在慈善機構的資助下為 10 名年輕人設立了“盲人水肺潛水品嚐日” 初級俱樂部，正如電視上所展示的那樣，這被證明是一種很受歡迎的體驗。

「我們希望讓大家知道，潛水適合每個人，適合各種能力，」加什說。

也在 Divernet 上： 盲潛：傑西皮塔如何體驗海底世界, 盲人潛水員創下最深海底潛水紀錄, 4 位深信適應教學的水肺潛水員, Wheelsdan 在 Stoney 獲得三個世界

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
@adefrutos63 #askmark 當你的最後一次潛水由於缺乏空氣而壓力很大時，你如何處理後續潛水？ #scuba #scubadiving #scubadiver 連結 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- - ------------------------------------------------- - ---------------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https: // www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告----------------------------------- ------- ------------------------------------------- ------------- 在社群媒體Facebook 上關注我們：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https:// www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https://www.scubadivermagazine 合作://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

@adefrutos63
#askmark 當您的上一次潛水因缺氣而感到壓力很大時，您如何處理後續潛水？
#水肺 #scubadiving #scubadiver
鏈接

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

潛水失敗後回到水中？ #AskMark #scuba

Scuba.com 網站連結：https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive -齒輪- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------- ---------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www. divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網址：https://www.godivingshow.com ➡️ The Only英國潛水展網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告 -------------------------------------- -------- ------------------------------------------ ------ 在社交媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們的合作夥伴https:/ /www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。 00:00 介紹 01:19 Scuba.com 02:13 拆箱 03:51 規格 09:40 評論

Scuba.com 網站連結：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。
00：00簡介
01:19 潛水網
02:13 拆箱
03:51 規格
09:40 回顧

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

OrcaTorch D630 V2.0 臍帶火炬評論 #Unboxing #Review

在本週的播客節目中，菲律賓的專業潛水導遊因有舉報稱有人接受在珊瑚上雕刻名字的報酬而陷入困境，導致當局對任何有關肇事者的信息將獎勵金增加四倍。 LL Cool J 最近告訴《衛報》，深藍海的電子鯊魚差點淹死他。一名前海軍潛水員決定成為第一個仰泳橫渡英吉利海峽的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to- Swim-channel-backwards/ https://www.scubdivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica- shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買： https ://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- - ----------------------------------------------- 我們的網站網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺潛水新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水展網站：https://www.rorkmedia.com ➡️用於我們品牌內的廣告--------- ----- --------------------------------------------- ----- ------------------- 在社群媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https:/ /twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

在本週的播客節目中，菲律賓的專業潛水導遊因有舉報稱有人接受在珊瑚上雕刻名字的報酬而陷入困境，導致當局對任何有關肇事者的信息將獎勵金增加四倍。 LL Cool J 最近告訴《衛報》，深藍海的電子鯊魚差點淹死他。一名前海軍潛水員決定成為第一個仰泳橫渡英吉利海峽的人。



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

塗鴉珊瑚的導遊獲得報酬#scuba #news #podcast

載入更多... 訂閱

讓我們保持聯繫！

獲取所有 Divernet 新聞和文章的每週綜述 潛水面罩
我們不是垃圾郵件！ 閱讀我們的 隱私政策 獲取更多信息。

訂閱
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
內聯反饋
查看所有評論
最新評論
史蒂夫法勒: 班·富蘭克林的黑色艦隊
巴德出售: 五大湖幽靈船第二部
K·斯特恩斯: 瓦卡托比擴大珊瑚礁保護
虎鯨潛水: 10 個最佳水下攝影技巧
約翰·德萊頓: 盧西塔尼亞號的震撼
最近的消息
變革之海基金會拍賣籌款活動 變革之海基金會拍賣籌款活動
有影響力的洞穴潛水員比爾·加文去世 有影響力的洞穴潛水員比爾·加文去世
「One Dive Family」在 SDI 旗幟下排隊 「One Dive Family」在 SDI 旗幟下排隊
不要相信眼睛 不要相信眼睛
埃及船宿在南部深處沉沒 埃及船宿在南部深處沉沒
漁夫把死去的浮潛者丟回海裡 漁夫把死去的浮潛者丟回海裡

聯絡我們

Facebook X-推特 Instagram Youtube

本網站未註明出處的圖片版權歸攝影師所有。
聯絡潛水員雜誌 有關詳細信息。

版權所有2024 洛克傳媒有限公司。 版權所有。

0
希望您的想法，請發表評論。x