VIZ 創辦人 Marco Bordieri 在 GO Diving Show ANZ 上討論水下測繪

Marco Bordieri 是 VIZ（雪梨潛水能見度報告）的創始人，這是澳洲最大的海洋愛好者社區，目前擁有 18,000 名會員，他將在主舞台上談論使用消費級設備和技能進行水下探索和測繪。 澳新GO潛水展 九月在雪梨。

十年前，馬可從米蘭搬到了悉尼，他的潛水日誌記錄了他 30 年來 30 次潛水的經歷，但他從來不記得在設置水箱時應該朝向哪個方向。

然而，雪梨為馬可重燃潛水熱情提供了完美的環境：豐富的海洋生物、便利的潛水地點，以及自由探索的自由。然而，在這裡潛水也面臨挑戰——難以預測的能見度、缺乏水下地圖，以及可能帶來危險的沿海湧浪。

馬可決心讓更多人了解雪梨的水下世界，他率先採取了一些舉措，例如培育潛水記者網絡、開發水下地圖繪製技術以及製作每週潛水預報。

透過這些努力，悉尼的潛水變得更加安全、更加方便，而且不再那麼精英化。

VIZ 不僅僅是一個 Facebook 群組，更是一個由潛水員發起、服務潛水員的慈善倡議。它的願景是成為水下愛好者本地社區的典範，打造專注於安全、樂趣、知識和永續性的點對點資源。

VIZ 相信社區創意和無償參與可以使這些創意成為現實 —— 它沒有富有的贊助商，不募集捐款，也不尋求資助。

該社區激發了靈感並開發了免費服務——精確的​​水下地圖、潛水地點預報、公民科學、資訊中心、ABC 電台的每週節目、學術界、工業界和政府的合作與推廣。

VIZ 創辦人 Marco Bordieri 在 GO Diving Show ANZ 2 上討論水下測繪

GO 潛水展 ANZ

這項一年一度的活動於今年舉行 6-7九月 在 雪梨展覽場 位於奧林匹克公園，旨在向所有人展示我們最好的水下世界，從正在考慮進入潛水或已完成入門級課程的新手，到高級潛水員，一直到技術潛水員和經驗豐富的 CCR潛水員。

有一系列的舞台－主舞台、 照片工具 舞台、澳洲/紐西蘭舞台、靈感舞台和科技舞台——將接待來自世界各地的數十位演講者，以及一系列適合年輕人和老年人的互動功能，包括 VR 潛水體驗、示範池、試潛池等等。

圍繞舞台和特色的將是各種各樣的參展商，從旅遊局和旅行社到度假村、船宿、 訓練 機構、零售商、製造商和保護組織。

立即獲取門票！

GO Diving Show ANZ 的門票現已開始發售，您可以利用 買一送一早鳥優惠 直到 9 月 XNUMX 日 – 你和你的夥伴/朋友/伴侶/配偶可以參觀 $1216歲及以下兒童免費入場，是完美的家庭一日遊選擇。現場停車位充足，交通便利，交通選擇多元。現在就把日期記在你的日記裡，準備好迎接一個精彩的週末，體驗各種潛水樂趣吧！