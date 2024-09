什麼，沒有追船？基本安全預防措施

在七月 一對夫婦在長時間的船分離中倖存下來 據當時報道,在墨西哥灣 迪韋爾內特。正如約翰班廷 (JOHN BANTIN) 最近為美國時事通訊所寫的那樣,該事件的一個關鍵方面仍然無法解釋 暗流

we told the harrowing account of Kim and Nathan Maker, the Oklahoma couple who survived 39 hours at sea after being separated from their diving liveaboard mv 甩,由德州加勒比海租船公司營運。

由於美國海岸防衛隊的警惕,他們被救了,這要歸功於創客們攜帶的潛水燈,他們用這些燈向搜索直升機機組人員發出信號。

由於突如其來的暴風雨和波濤洶湧的海面失去了水面能見度,其他潛水員陷入混亂,他們與船的標語分開後,水流將他們從船上沖走了。船員們失去了他們的視線。

我們無法與任何對該事件有第一手了解的人討論該事件。我們已嘗試聯繫製造商,但沒有收到回應。我們試圖聯繫旅途中的人們,但沒有成功。

金和內森·梅克(查爾斯·歐文飾演)

德州加勒比海憲章公司沒有人回覆我們。我們沒有發現任何新聞報導提到 甩 按名字。然而,我們看到事件的一部分是在以下水域展開的。 甩 in a GoPro 視頻 one of its divers took and 發佈在網路上。也許訴訟的幽靈讓每個人都保持沉默。

追船呢?

甩 有一艘追船,但我們讀過的故事都沒有討論它的部署。可以操作嗎?天氣原因導致無法使用嗎?是在水里,船員們在潛水員浮出水面時監視著他們嗎?是在遠處發現漂流潛水員後部署的,但由於天氣和公海而船員看不到嗎?

我們讀到 甩 搜查了該地區,但我們沒有看到任何有關其活動的描述。

在世界範圍內,船宿遊輪配備第二艘船在水中巡邏是很常見的,因為潛水員在公海中遠離母船或難以返回。奇怪的是,美國和加勒比海水域的船宿似乎無視於這項明顯的安全措施。

船有那麼大 甩 在洋流和公海中不易操縱,潛水員在水中時切勿打開螺旋槳。追逐船上準備接載潛水員的警覺船員對於潛水員的安全至關重要。

創客被接走前不久(美國海岸防衛隊)

一扔, 然而,失敗了。正如 Kim Maker 向俄克拉荷馬州第九頻道電視台報道的那樣:我們「根本看不到那艘船,但我們一直在想他們會派出小艇,他們會派出小艇,但他們有一些船上發生的不同情況。

「有點難以談論。我們不在那裡,所以我們從不同的人那裡得到了一些不同的報告。他們從未派出小艇。

他們從來沒有送過小艇?不合情理。是不是年久失修了?船長拒絕了嗎? 「因為大海波濤洶湧,沒人會駕駛它嗎?他們是否迷失了創客的方向?

It’s something we all deserve to know. In our article about diver mistakes in the current 問題 of 暗流,我們解釋說,公開討論錯誤對於幫助其他人避免相同的錯誤至關重要。這就是為什麼我們都應該了解整個故事 甩對失蹤潛水員的回應。

當我們了解更多時,我們會再次報告。如果您乘坐的是 甩 或認識曾經做過的人,請透過以下方式與我們聯繫: 暗流。

