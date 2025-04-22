礁石上的話語

凱恩斯新廣播節目將大堡礁帶給全球觀眾

昆士蘭州凱恩斯 – 一檔全新的廣播節目正在凱恩斯 FM89.1 上引起轟動，透過有趣且內容豐富的海洋科學對話，向全球聽眾展示大堡礁的奇觀。



礁石上的話語由經驗豐富的珊瑚礁導覽和海洋教育者主持 坦妮亞·墨菲 布雷特·古德班，空氣 昆士蘭時間每週五上午 10 點直播 在 Cairns FM 89.1 上播出，並向全球觀眾在線播放 cairnsfm891.org.au。每集節目也會被錄製並上傳到 Spotify、Apple Podcasts、YouTube 和所有其他主要串流媒體平台。

礁石上的話語 3





Tanya 和 Brett 兩人合計記錄了超過 20,000 次潛水 及以上 大堡礁保育工作 30 年。現在，他們帶領聽眾深入了解珊瑚礁中最奇特的生物、奇​​怪的科學、專家的潛水技巧、即時天氣和珊瑚礁健康狀況更新，以及我們如何幫助保護這一自然奇觀的最新資訊。



「我們的使命是讓海洋科學變得通俗易懂、充滿樂趣、引人入勝，」Tanya 說。



“無論您是當地人、遊客、潛水員還是熱愛海洋的人，您都會從每一集節目中有所收穫，同時還能開懷大笑！”



每週，兩人都會加入 頂尖科學家、珊瑚礁專家、本土知識持有者和環保主義者 探索珊瑚礁和更遠處海浪之下真正發生的事情。



鼓勵聽眾 直播期間如有疑問，請發送簡訊至 0437 835 937 並參與對話。

礁石上的話語 4





布雷特古德班說：“珊瑚礁面臨著氣候變遷、水污染和塑膠垃圾等諸多挑戰，讓人們了解、激勵並與這個令人難以置信的生態系統保持聯繫比以往任何時候都更加重要。”



“如果我們能一邊歡笑一邊講述一些精彩的故事，那為什麼不呢？”



千萬不要錯過 礁石上的話語每週五上午 10 點在 Cairns FM89.1 或線上 cairnsfm89