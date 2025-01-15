沉船搜尋－屏住呼吸

免費潛水 講師 馬庫斯·格雷特伍德重返 GO潛水錶演 三月與 NoTanx 團隊一起，將進行有關自由潛水時沉船搜尋的演示，並在整個週末舉辦屏氣研討會，並主持 Zero2Hero 自由潛水挑戰賽。

馬庫斯居住在英國，一直教授自由潛水，引導人們前往非凡的地點，並透過 攝影 自 1999 年以來，他的使命始終是與盡可能多的人分享海洋奇觀。



經過多年的自由潛水競技比賽（創造了三個國家紀錄並代表英國隊效力四年），馬庫斯轉而擔任精英自由潛水員教練。在他的指導下，運動員們創造了五項世界紀錄和超過 24 項國家紀錄。



自 2011 年以來，Marcus 專注於探索偏遠和具有挑戰性的環境，從 2016 年起專門從事極限位置自由潛水。透過記錄這些令人難以置信的地點 攝影 成為他冒險經歷中不可或缺的一部分。



這些探險帶來了新的挑戰，推動了創新技術和概念的發展，並始終將安全放在首位。

屏住呼吸沉船探索

一次性探索沉船一直是他的團隊重點關注的部分，讓人們能夠安全地在沉船中停留盡可能長的時間作為目標。這是他在展覽科技舞台上演講的主題。

Zero2Hero 自由潛水挑戰

NoTanx Zero2Hero 競賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 2 月下旬與 Marcus 和 NoTanx 團隊在倫敦進行了交流。然後，五名選定的決賽入圍者將在三月週末參加GO Diving Show，包括在泳池中進行靜態呼吸暫停訓練，最終選出總冠軍，他們將獲得Oonasdivers 提供的Marsa Shagra 生態村為期一周的旅行。點選 這裡 註冊以獲得參賽機會。



沉船狩獵 - 屏風 2

GO 潛水秀

GO 潛水秀 英國唯一的消費者潛水和旅遊展將於1 年2 月2025 日至XNUMX 日重返NAEC Stoneleigh，正好拉開新一季的序幕，並承諾將帶來一個充滿互動、教育、勵志和有趣內容的周末。

除了主舞台之外，這次的主角是電視明星、作家兼冒險家 Steve Backshall，他在闊別數年後重返 GO Diving Show，與會嘉賓還有接受過 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家和長期最受歡迎的Monty Halls，以及充滿活力的探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup，他們將談論他們最近在印度尼西亞的布滕探險- 再次有專門的舞台為英國潛水、技術潛水、 水下攝影 和勵志故事。

除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的嘗試潛水池、沉浸式虛擬實境技術沉船潛水、屏氣研討會和排隊練習，以及 2025 年新增的機會，您的機會試著與航海考古學會和他們的「沉船」一起繪製沉船地圖——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。

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