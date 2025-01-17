2025 年全球潛水展指南

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德國靴展即將拉開序幕，但無論你在英國（那裡有 只有一個 秀！ ），在北歐、地中海、亞洲、澳大利亞或美國的其他地方，這裡有一份水肺大型聚會日曆，可以幫助您在 2025 年保持與社區的聯繫。

在某些情況下，尤其是今年晚些時候，入場費尚未公佈。

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）

地點：德國杜塞爾多夫杜塞爾多夫展覽中心

（杜塞爾多夫展覽中心 / C Tillman）

水肺潛水只是這個綜合年度貿易博覽會的一部分，涵蓋從船隻、遊艇到水上運動的所有內容，並以互動展示和展覽為特色。

該綜合大樓在 12 號展廳設有專門的水肺潛水區，展示潛水設備、 水下攝影 齒輪， 訓練 資源和潛水目的地。

遊客可以參加實作研討會、觀看最新潛水技術的現場演示並潛入室內泳池。藍色創新區是一個專門為永續發展和海洋保護的新想法而設立的區域。 入場費為每天 21 歐元.

1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker

地點：荷蘭豪滕世博會

（杜克瓦克）

為期兩天的 Duikvaker 是荷蘭最大的潛水活動，今年將慶祝第 33 屆，展示潛水裝備和目的地，並進行旨在激發靈感的演講。演講者出現在四個舞台和兩個“主題桌”上，還有一個電影院和播客咖啡館。 每日入場費為 17.50 歐元.

21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)

舉辦地點：義大利波隆那博洛尼亞展覽中心

慶祝其 30 週年，這項義大利活動預計將展示 250 多家參展商，從潛水設備製造商和供應商到潛水旅遊業者，並成為與潛水相關的所有產品的一站式商店。講習班和研討會涵蓋了從 水下攝影 了解潛水技術的最新進展。

專家們就廣泛的主題分享他們的見解和經驗，互動區使參觀者能夠參與實踐體驗，包括嘗試潛水和套件演示。

該展會承諾在三天內舉辦 200 多場活動，致力於培養潛水員強烈的社區意識，並促進海洋保護和永續潛水實踐。 線上入場費 14 歐元，新潛水員免費.

21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展

地點：馬來西亞吉隆坡會議中心

作為亞洲最大的潛水展覽平台，DRT號稱擁有來自超過2,500個國家的350,000家參展商和65萬名參展商。這不是單一的活動，而是全年舉辦的八場活動──其他分別在上海（21月23日至11日）、台灣（13月27日至29日）、深圳（8月10日至5日）、北京（7月10日至11日）、菲律賓（12月14日至XNUMX日）、印度（XNUMX月XNUMX日至XNUMX日）及香港（XNUMX月XNUMX日至XNUMX日）

遊客可以期待一系列的潛水設備， 水下攝影 齒輪和 潛水旅行 服務，包括潛水行業專家的研討會和現場演示。 瞭解更多.

1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展） 地點：英國考文垂 NAEC Stoneleigh Park （傑森布朗/去潛水） GO Diving Show 是英國潛水員的年度亮點，並且規模逐年擴大，越來越受歡迎。這裡充滿了身臨其境的體驗，包括互動展覽、許多知名潛水專家的演講和實作研討會。 展示潛水裝備的最新進展， 訓練 資源和 節日 GO Diving 為潛在的、新的和經驗豐富的潛水員（無論是休閒潛水員還是技術潛水員）提供了一個平台。 主舞台、科技舞台、英國舞台和攝影/靈感舞台上都有眾多演講者，其中今年閃閃發光的陣容以電視明星 Steve Backshall、Monty Halls 和 NEEMO Aquanaut Dawn Kernagis 為首。 （傑森布朗/去潛水） 2 月1 日之前購買門票的遊客可享有買二送一的優惠（每人門票僅需31 英鎊），並提供免費停車服務，而且由於NAEC 位於市中心，交通便利，因此可以提供非常實惠的體驗。 在此了解更多並預訂.

15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞

地點：澳洲雪梨國際會展中心

ADEX（亞洲潛水博覽會）潛水和旅遊展與澳洲 OZTek 高級潛水會議合作，舉辦首屆試玩活動，旨在滿足各種品味。 ADEX 表示，它歡迎從初學者、家庭到高級潛水員的所有人，提供專門策劃的項目和慶祝活動，旨在激發人們對海洋的熱情，而 OZTek 則提供明確的技術潛水重點。定價涉及複雜的選擇，但 10 澳元起.

28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演

地點：西班牙巴塞隆納Fira

（地中海潛水錶演）

這個為期三天的展會是迄今為止第 25 屆，提供各種潛水設備、旅遊目的地和研討會。期待各種各樣的演講者、池中的嘗試潛水和演示。 入場費為12歐元.

4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)

地點：新加坡新達城會議展覽中心

ADEX 將於 31 年慶祝其成立 2025 週年，重點關注海洋保護和水下影像製作。作為亞太地區最大的潛水展之一，它涵蓋了廣泛的潛水興趣，從水肺裝備和旅行到水下圖像製作、海洋生物學、技術潛水和自由潛水。

期待現場表演、電影放映、小組討論以及水下無人機和潛水模擬器等實踐活動。

ADEX 也透過其海洋之聲倡議以及相關的項目強調環境保護和永續發展 攝影及攝影比賽 將反映今年的主題「頭足類動物」和「動物行為」。 在這裡找到更多.

22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)

地點：泰國曼谷詩麗吉王后國家會議中心

(TDEX)

TDEX 聲稱是“亞洲真正的潛水中心”，自 2004 年開始運營。還有一個 水下攝影 競賽和展覽以及專業講座。 在網站上查找更多信息.

31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演

地點：長灘會議中心，長灘， 加利福尼亞州

（水肺表演）

水肺潛水展是美國規模最大、歷史最悠久的潛水博覽會之一。它擁有超過 6,500 平方米的展覽空間，設有數百個展位，展示最新的潛水裝備和旅遊目的地。這裡有由美國知名行業專家主辦的研討會和診所，涵蓋廣泛的主題，旨在吸引初學者和高級潛水員。

這裡有一個 68,000 公升的游泳池，可供 10 歲及以上兒童進行嘗試潛水和其他活動，週六晚上的派對為客人提供了與其他潛水員交流的更多機會。 在這裡查找更多詳細資訊。

13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會 (MIDE)

地點：吉隆坡馬來西亞國際貿易展覽中心（MITEC）

MIDE 致力於馬來西亞的潛水產業，包括論壇、展覽和交流機會。主題從海洋保育到潛水教育，有 水下攝影 比賽、潛水教育課程和最新潛水裝備展示。 入場費為 8 林吉特（1.45 英鎊）.

6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show 地點：澳洲雪梨雪梨展覽場 （去澳新潛水） 該展會於 2024 年首次亮相，引起轟動，第二次展會的展覽面積超過 5,000 平方米，展示了尖端的潛水裝備、水下攝影以及已經在快速增長的演講者陣容。 互動體驗包括大型試潛池和許多實作研討會。演講者將包括從圖像製作和技術潛水到海洋生物和保護等各個領域的知名專家。 澳洲和紐西蘭當地的名人將與許多國際名人一起參加，其中許多人在電視和電影中很熟悉。您只需看看去年的明星陣容就可以了解揚聲器的水平。 這個適合家庭觀看的表演旨在激勵各個年齡層的潛水員，其活動旨在吸引和教育初學者和經驗豐富的潛水員。它是連接潛水社區並分享潛水最新進展和趨勢的理想選擇。 瞭解更多.

17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座

地點：葡萄牙里斯本 Cordoaria Nacional

（潛水講座）

這與其說是一場展覽，不如說是一場鼓舞人心的演講者的聚會——傑出的潛水員、創新者和水下探險家分享突破性的計畫和發現。今年的陣容尚未公佈，但確實吸引了大牌明星。

該活動以演講、辯論和實踐研討會為特色，使與會者能夠向行業專家學習並沉浸在尖端潛水技術中。主辦單位「葡萄牙潛水」組織建議，如果前往任何距離，請將參加活動與潛水旅行結合。 日票 35 歐元，週末票 50 歐元。

11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

地點：佛羅裡達州奧蘭多奧蘭治縣會議中心

（內赫拉姆斯 2020）

DEMA 是潛水產業的年度社交活動，舉辦研討會、工作坊、教育課程並展示最新的潛水裝備和技術。

它由潛水設備與行銷協會主辦，是潛水產業最重要的國際貿易活動之一，儘管多年來它已成為一個介紹新產品的地方，也是一個旅遊盛會。

這是一場盛大的活動，充滿了教育研討會、工作坊和展覽，展示最新的潛水設備、技術和旅遊目的地。它主要面向行業專業人士，吸引了 9,000 多名與會者和 500 多家製造商。今年潛水展日曆的高潮尚未公佈，但您可以 在這裡關注其進展.