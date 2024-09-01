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DeeperBlue進軍T卹領域

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深藍T卹

DeeperBlue.com，迄今為止以自由潛水和水肺潛水而聞名 數字 媒體機構已經推出了一系列環保的水上服裝，主要針對兩種類型的潛水員和海洋倡議者。

該公司表示，該系列「體現了該品牌的使命，即激勵、教育和宣傳潛水界，同時促進海洋保護和負責任的生活」。

其中包括與永續製造商 Teemill 合作生產的各種以海洋和潛水為靈感的男女 T 卹、毛衣、毛衣、連帽衫和配件。

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據說每件衣服都是在可再生能源工廠中由經過認證的有機棉製成，並使用無塑膠包裝運送到世界各地。 

DeeperBlue 表示，Teemill 的生產流程旨在最大限度地減少浪費，每件衣服都按需印刷，以消除生產過剩和不必要的環境影響。

該製造商採用循環經濟模式，允許將舊物品退回並回收成新產品，而不是最終進入垃圾掩埋場。

深藍T卹

DeeperBlue 創辦人 Stephan Whelan 表示：“我們的製造流程是我們對永續發展承諾的一部分。” “通過選擇有機材料和紙質包裝，同時使用可再生能源，我們正在減少碳足跡，使塑料遠離海洋，並在潛水界樹立榜樣。”

有 12 種標準 T 卹設計，每種都有多種顏色和從 XS 到 2XL 的六種​​尺碼，每件售價 27 英鎊。

深藍T卹

另外還有 12 件特大號 T 卹（售價 33 英鎊）和 43 件毛衣（售價 12 英鎊）； 48 件連帽衫售價 43 英鎊，六件運動衫售價 35 英鎊，還有運動褲（30 英鎊）和短褲（XNUMX 英鎊）。品牌配件包含手提包 （12 英鎊）、日誌（15 英鎊）和一頂棒球帽（27 英鎊）。 在此瀏覽範圍.

也在 Divernet 上： 輕裝上陣, 像專業人士一樣潛水：潛水旅行的包裝裝備

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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本週在播客中，一名美國聯邦法官已下令為 34 年加州潛水船宿遊輪 Conception 起火造成的 2019 人死亡支付第一筆賠償金，無論船長傑裡·博伊蘭 (Jerry Boylan) 是否在位由誰來買單仍不清楚。可以部署旨在阻止鸚嘴魚等牙齒捕食者的小珊瑚搖籃，作為恢復受到珊瑚白化等乾擾事件影響的珊瑚礁的一部分。戈斯波特的潛水博物館已於2024 年關閉，以修復其“潮濕的二級*保護建築”，但雄心勃勃的計劃是從明年XNUMX 月開始，在天氣乾燥的情況下重新開放，並舉辦新的展覽。


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