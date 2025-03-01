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Groundtruth + PADI 俯衝潛水器 Unda 乾燥袋

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Unda 10 公升斜跨防水袋由再生塑膠製成
Unda 10 公升斜跨防水袋由再生塑膠製成

旅行裝備製造商 Groundtruth 與潛水員訓練機構 PADI 合作，推出一系列名為 Unda（拉丁語意為「波浪」）的三個潛水包。

標準乾燥袋售價為 285 英鎊，據稱是一款“面向未來的旅行伴侶”，將海洋和環境保護放在首位。

這款背包名為 Unda 25 公升捲頂乾燥背包，包含一個獨立的 20 公升日用手提包，可攜帶必需品。

主包具有雙向閉合系統、兩個外部水瓶口袋、一個前部密封拉鍊口袋和一個彈力繩前籠系統。與Unda系列的其他包一樣，它有海洋綠色和深黑色兩種顏色。

日用手提包可放入 10 公升斜跨乾燥袋中
日用手提包可放入 10 公升斜跨乾燥袋中
Unda 10 公升斜背乾燥袋
Unda 10 公升斜背乾燥袋

這款 10 公升斜跨防水袋標價為 76 英鎊，配有一個氯丁橡膠前拉鍊口袋，側面配有兩個 D 形環，可用於連接其他物品。肩帶可調整。

Unda 10 公升斜背乾燥袋
Unda 10 公升斜背乾燥袋

該系列的最後一個產品是 Unda 1 公升 Cross Body Dry Sling。它有一個密封的拉鍊開口，防護等級為 IP67，這意味著它在浸入 1 公尺深的水中至少半小時後仍能保持防水。這款小包配有可調節肩帶和外部 D 形環，售價為 73 英鎊。 

Unda 1 公升斜跨式乾燥吊帶
Unda 1 公升斜跨式乾燥吊帶

Groundtruth 由三位調查紀錄片製作人組成，她們是姐妹喬治亞·斯科特 (Georgia Scott)、索菲亞 (Sophia Scott) 和妮娜·斯科特 (Nina Scott)。

製作袋子的材料全部由 100% 回收的塑膠廢物製成，包括幽靈漁網、消費後尼龍和塑膠瓶，以及 Groundtruth 正在申請專利的 GT-OCO-CO2 五金系列，由回收的塑膠和捕獲的二氧化碳製成2 排放。

執行長喬治亞·斯科特表示：“幽靈漁網佔海洋中所有塑膠垃圾的 50% 以上，對全球海洋生態系統造成了不可逆轉的破壞。” “通過將我們在創新設計方面的專業知識與 PADI 對海洋保護的奉獻精神相結合，我們旨在通過重新利用這些有害塑料產生重大積極影響。”

根據 PADI 全球的成長和行銷副總裁麗莎明克林 (Lisa Mincklin) 表示，該機構與 Groundtruth 的合作「徹底改變了潛水員攜帶必需品的方式，同時提升了他們保護所愛之地的承諾。這確實是一條由潛水員設計、為潛水員設計的產品系列，」她說。

UNDA 包可以透過以下方式訂購 事實真相 網站。

也在 Divernet 上： PADI 為 SYLVIA ​​EARLE 賦予新角色, PADI 推出意識生態旅遊專業潛水員“現在可以扭轉塑膠潮流”PADI AWARE 向任務中心發放 500 萬美元補助金

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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氣缸內的空氣可以保存多久？ #AskMark #水肺潛水

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完整潛水節目列表及連結：
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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

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00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
03:15 歐盟
04:23 德班時間
05:04 GO 潛水秀英國站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潛水 澳新
11:09 潛水講座
11:58 德馬

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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-37-continents-brings-brings-world-record/scuba-divernet.com/scuba-news/scuba-news/health-safety/spanish-safety/spanish-safety/scave-vlls-cal-lls-ca-lls-ca-lls-al-eal-lls-alal-lls-alal-dal tonation/.k-/-/-/-// Article18.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-completes-7-days-299289964-days-under-sea/ #scuba #scubascubaubaowwwst/wwwowiverkwww.wwwwwiverunttw /haffire.com/haffilers.comscy.comscy.comsc。以獲取所有裝備要素。考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
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西班牙洞穴因人員死亡而關閉#scuba #podcast #news

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