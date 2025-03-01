Groundtruth + PADI 俯衝潛水器 Unda 乾燥袋

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旅行裝備製造商 Groundtruth 與潛水員訓練機構 PADI 合作，推出一系列名為 Unda（拉丁語意為「波浪」）的三個潛水包。

標準乾燥袋售價為 285 英鎊，據稱是一款“面向未來的旅行伴侶”，將海洋和環境保護放在首位。

這款背包名為 Unda 25 公升捲頂乾燥背包，包含一個獨立的 20 公升日用手提包，可攜帶必需品。

主包具有雙向閉合系統、兩個外部水瓶口袋、一個前部密封拉鍊口袋和一個彈力繩前籠系統。與Unda系列的其他包一樣，它有海洋綠色和深黑色兩種顏色。

日用手提包可放入 10 公升斜跨乾燥袋中

Unda 10 公升斜背乾燥袋

這款 10 公升斜跨防水袋標價為 76 英鎊，配有一個氯丁橡膠前拉鍊口袋，側面配有兩個 D 形環，可用於連接其他物品。肩帶可調整。

Unda 10 公升斜背乾燥袋

該系列的最後一個產品是 Unda 1 公升 Cross Body Dry Sling。它有一個密封的拉鍊開口，防護等級為 IP67，這意味著它在浸入 1 公尺深的水中至少半小時後仍能保持防水。這款小包配有可調節肩帶和外部 D 形環，售價為 73 英鎊。

Unda 1 公升斜跨式乾燥吊帶

Groundtruth 由三位調查紀錄片製作人組成，她們是姐妹喬治亞·斯科特 (Georgia Scott)、索菲亞 (Sophia Scott) 和妮娜·斯科特 (Nina Scott)。

製作袋子的材料全部由 100% 回收的塑膠廢物製成，包括幽靈漁網、消費後尼龍和塑膠瓶，以及 Groundtruth 正在申請專利的 GT-OCO-CO2 五金系列，由回收的塑膠和捕獲的二氧化碳製成 2 排放。

執行長喬治亞·斯科特表示：“幽靈漁網佔海洋中所有塑膠垃圾的 50% 以上，對全球海洋生態系統造成了不可逆轉的破壞。” “通過將我們在創新設計方面的專業知識與 PADI 對海洋保護的奉獻精神相結合，我們旨在通過重新利用這些有害塑料產生重大積極影響。”

根據 PADI 全球的成長和行銷副總裁麗莎明克林 (Lisa Mincklin) 表示，該機構與 Groundtruth 的合作「徹底改變了潛水員攜帶必需品的方式，同時提升了他們保護所愛之地的承諾。這確實是一條由潛水員設計、為潛水員設計的產品系列，」她說。

UNDA 包可以透過以下方式訂購 事實真相 網站。

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