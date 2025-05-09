SeeDeep 可移動眼鏡為潛水員提供靈活性

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SeeDeep 眼鏡的概念是將其戴在標準的潛水鏡上，面具 被介紹了 至 迪韋爾內特 2023 年中期，當荷蘭發明家仍處於眾籌階段時，該公司將向讀者推出該產品，但該公司希望讓讀者知道其產品現已上市。

這些水下眼鏡提供了投資處方眼鏡的替代方案 面具 SeeDeep 表示，這對於那些在潛水過程中需要更多靈活性的遠視潛水員來說非常有用。

當需要近距離觀察時，使用者可以在水下戴上或摘下眼鏡，使用時可透過可調節的橡膠帶將眼鏡牢牢固定在位。一旦打開，它們就可以在 面具，這取決於潛水員是想向上看、向下看還是向前看。

據說，眼鏡背面的兩個軟墊上塗有黏性矽膠表面，可以透過摩擦力將眼鏡固定在選定的位置。

鏡片由具有防刮塗層的聚碳酸酯製成，鏡框由陽極氧化鋁製成。使用者現在可以從七種而不是原始的四種屈光度中進行選擇：+1、+1.25、+1.5、+1.75、+2、+2.5 和 +3，如果需要，SeeDeep 現在還可以在一副眼鏡中提供其中兩種屈光度。

不使用時，25 克的規格可存放在固定在登山扣上的柔軟氯丁橡膠盒中。

可選的 SeeDeep 旅行 案例免費提供給 Divernet 讀者

SeeDeep 眼鏡有藍色和無菸煤灰色兩種顏色可選，零售價為 70 英鎊， 參見深潛光學元件。除了軟殼外，還有可選的保護殼 旅行 眼鏡盒售價 8 英鎊，但購買眼鏡並引用“迪弗網' 在購買時。

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