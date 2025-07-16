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智慧浮標：Garmin Descent S1 讓潛水員保持連接

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Garmin 推出 Descent S1 浮標
Garmin 推出 Descent S1 浮標

「革命性的補充」如何 Garmin 介紹了其新型 Descent S1 浮標，旨在保持水下潛水員與船員之間的通信，並增強雙方的安心。 

浮標使用 Garmin的 SubWave 聲納網路與該公司的潛水器集成電腦，使水面工作人員能夠同時追蹤和監視多達八名潛水員。 

潛水員和船員還可以使用相容的潛水員在長達 100 公尺的距離內交換預設資訊。電腦 以及 Descent T2 收發器。這樣，潛水員就可以讓水面上的人知道他們在哪裡、要去哪裡、是否需要提前上浮以及剩餘的減壓時間。 

對情況的意識

態勢感知能力大大提升，因為聯網的潛水員可以看到他們與浮標的距離和方向——無論浮標是拴在原地、船上的錨繩上還是在漂流潛水時的標記線上——並用它來引導自己返回水面。

在水面上，水下熱圖 Garmin 潛水智慧型裝置應用程式可用於進行潛水後回顧。

Garmin Descent S1 浮標
Garmin Descent S1 浮標

在水面上，船員可以使用帶有應用程式的 S1 浮標追蹤潛水員，記錄他們的氣瓶壓力、位置和深度，如果潛水員攜帶相容的潛水錶，還可以獲得更多數據。電腦 以及 Descent T2 收發器。可以設定自動警報，當潛水員的氣瓶壓力達到一定程度時，通知頂部船員。

透過連接的 Descent 潛水電腦 在水下使用時，船員可以與潛水員溝通，例如，在潛水需要縮短時發出召回通知。他們可以追蹤到每個潛水員的大致距離。 子波 聲納網路距離浮標最遠可達10公尺。

產品規格

這款小巧浮標重 900 公克，防水等級為 IPX8，防水深度達 10 公尺。 Garmin據稱，其可充電鋰電池每次充電可提供長達 15 小時的續航時間，足以滿足典型的週末潛水旅行。 S1 可無線連接到 Garmin 潛水應用程式的距離可達 60 公尺。

潛水員應注意，當地條件，包括海面浪高、波浪起伏、物體和潛水員位置，都可能阻礙訊號並縮短訊號覆蓋範圍。此外，某些相容 電腦 可配備接收訊息的功能，但不能配備發送訊息的功能。

現已上市， Garmin Descent S1 浮標 建議零售價為 2,130 英鎊。

也在 Divernet 上： Garmin 推出手錶式 Descent G2, Descent X50i：Garmin 首款「大型」潛水電腦, PADI 與新型潛水拖網漁具製造商合作, Garmin Mk3i / Mk2i 升級比較

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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