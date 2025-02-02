StingBlade 掠過水母刺

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StingBlade 是一種新型刮除工具，專門用於治療一些潛水員生命中的禍害——水母刺傷。

製造商表示，如果在裸露的肉體上被蜇傷，本能地用手觸摸或摩擦只會將已經刺入皮膚的蜇針進一步推入體內，釋放並驅使體內的毒素。

該公司也否定了使用醋或尿液作為緊急治療方法的過時想法。相反，它表示，其工具可以應用於目標區域以中和微倒鉤，在它們被激活之前將其去除，並防止二次刺痛和疼痛。

之後，可以盡快將患處浸入熱水中，如果沒有熱水，則可用冷鹽水浸泡，但切勿使用冷淡水，因為冷水會釋放更多毒素，StingBlade 說。

該產品的創意來自馬克戴爾 (Mark Dyer)，他屬於刀片製造家族，而正是他發明了 Wilkinson Sword 的 Bonded Edge 刮鬍刀。它採用回收的漁網以可持續的方式製成，並且加重以達到中性浮力。

基本款綠色 StingBlade Personal 刮刀售價 30 英鎊，用戶可以隨身攜帶到任何需要的地方，而紅色 Super Blade Professional 刮刀售價 55 英鎊，專為在海灘或潛水時進行「更細緻的處理」而設計。 。

可互換的鈦刀片機制允許更換刀片以保持其鋒利的精度。 StingBlade 是英國製造的，可以從製造商購買 網站 或亞馬遜。

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