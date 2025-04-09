Aqualung 確認與 HEAD 進行友好收購談判

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潛水裝備製造商 Aqualung 已確認正在與美國-奧地利 HEAD 集團就收購 Aqualung 集團 100% 股份進行「獨家談判」。 正如所揭示的 on 迪韋爾內特 2 月 XNUMX 日。

該交易仍需獲得監管部門的批准和正當的法律程序，但 Aqualung Group 監事會成員、自去年以來擔任公司顧問的 Victor Vadaneaux 已被任命為首席執行官，「以確保平穩過渡和整合」。

新任 Aqualung 執行長 Victor Vadaneaux

總部位於法國的 Aqualung 集團旗下品牌包括 Aqualung、Apeks 和 Aquasphere，該集團表示，此舉將「顯著增強 HEAD 在水上運動領域的地位」。

HEAD 最初以冬季和球拍運動而聞名，其投資組合包括自 1971 年以來的義大利潛水裝備製造商 Mares，以及比利時的 rEvo 呼吸器、線上預訂平台 liveaboard.com 和澳洲泳裝品牌 Zoggs（於 2020 年收購）。

HEAD 也在 2014 年收購了 SSI，Aqualung 表示，自那時起，該潛水員培訓機構的收入增加了一倍多。

Aqualung Group 表示，其產品銷往 90 多個國家，此​​次收購將打造“全球水上運動市場的全球級領導者，將兩家以安全、技術卓越、創新、舒適和設計、性能以及對運動和水上探索的熱情為驅動力的標誌性企業聯合起來。”

Aqualung 表示，HEAD 打算維持和發展 Aqualung 集團，加強其策略性和不斷發展的軍事和專業部門，並增強其生產能力。

該公司表示：“兩家公司的綜合專業知識將產生強大的協同效應，加速市場領導地位，並為擴大全球水上運動的覆蓋範圍開闢新的機會。”

Aqualung Group 自 2023 年起歸資產管理公司巴林銀行 (Barings) 所有，近年來一直在剝離品牌、設施和員工，試圖解決其長期存在的財務問題。

也在 Divernet 上： HEAD 預計收購 Aqualung, 霸菱集團擬收購Aqualung Group, 出售美國潛水員水肺改造的最新舉措