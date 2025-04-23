色彩繽紛的旅行者：Scubapro Navigator Lite BC

Scubapro 推出了一款輕型背部充氣 BC，稱為 Navigator Lite，針對喜歡簡單但堅固的背部漂浮的休閒旅行潛水員 - 以及一些顏色定制的機會。
新的 BC 是圍繞 Airnet 軟體構建的 背包，設計輕便，可折疊，方便包裝和存放。
氣囊由 420D 尼龍製成，並採用高頻焊接，據稱具有 17.3 公斤的強大升力。配有三條扁平彈力帶，以保持流線型輪廓。
製造商表示，Navigator Lite 型號上出現的 Scubapro BC 的新功能是其可更換的氣囊蓋。有六種顏色可供選擇，必須由授權的 Scubapro 技術人員安裝。
BC 有三種標準顏色的封面可供選擇（黑色、藍色和珊瑚色）以及三種附加顏色（海軍藍迷彩、軍綠色和白色）。
Scubapro 表示，Quick Cinch 氣瓶扣系統與 50 毫米鉤環氣瓶帶相連，旨在實現所有潛水條件下的輕鬆調節和「堅如磐石」的氣瓶穩定性。
腰帶有兩個可拆卸的口袋，每個口袋都有兩個柔軟的 D 形環。這些口袋可以朝上放置，以便攜帶您可能想要在水下取用的物品，也可以朝下放置，以便快速釋放壓載物（每個口袋可承受 2.5 公斤的重量）。
據稱，Navigator Lite 的模組化設計使得在損壞或磨損的情況下可以輕鬆更換背墊、腰帶、肩帶、背心帶、氣囊和口袋。
Navigator Lite 有兩種可擴展尺寸，XXS-M 和 M-XXL，它們之間“有一點重疊”，以幫助潛水員確保完美貼合。新的 BC 定價為 SCUBAPRO 售價為 469 歐元（420 英鎊），可選顏色的氣囊蓋每個售價為 49 歐元（45 英鎊）。
也在 Divernet 上： SCUBAPRO 為面罩和通氣管增添色彩, SCUBAPRO S-TEK FIN 評測, SUUNTO 推出全新潛水電腦/多功能運動腕錶－THE OCEAN, SCUBAPRO EVERFLEX YULEX 5/4MM 評測