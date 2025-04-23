色彩繽紛的旅行者：Scubapro Navigator Lite BC

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Scubapro 推出了一款輕型背部充氣 BC，稱為 Navigator Lite，針對喜歡簡單但堅固的背部漂浮的休閒旅行潛水員 - 以及一些顏色定制的機會。

帶有軍綠色封面的 BC 視圖，顯示了可調節的口袋

新的 BC 是圍繞 Airnet 軟體構建的 背包，設計輕便，可折疊，方便包裝和存放。

氣囊由 420D 尼龍製成，並採用高頻焊接，據稱具有 17.3 公斤的強大升力。配有三條扁平彈力帶，以保持流線型輪廓。

Navigator Lite 的藍色和珊瑚色版本（Fabrice Dudenhofer）

製造商表示，Navigator Lite 型號上出現的 Scubapro BC 的新功能是其可更換的氣囊蓋。有六種顏色可供選擇，必須由授權的 Scubapro 技術人員安裝。

BC 有三種標準顏色的封面可供選擇（黑色、藍色和珊瑚色）以及三種附加顏色（海軍藍迷彩、軍綠色和白色）。

海軍藍迷彩氣囊蓋

Scubapro 表示，Quick Cinch 氣瓶扣系統與 50 毫米鉤環氣瓶帶相連，旨在實現所有潛水條件下的輕鬆調節和「堅如磐石」的氣瓶穩定性。

腰帶有兩個可拆卸的口袋，每個口袋都有兩個柔軟的 D 形環。這些口袋可以朝上放置，以便攜帶您可能想要在水下取用的物品，也可以朝下放置，以便快速釋放壓載物（每個口袋可承受 2.5 公斤的重量）。

BC 折疊成緊湊的形狀（Fabrice Dudenhofer）

據稱，Navigator Lite 的模組化設計使得在損壞或磨損的情況下可以輕鬆更換背墊、腰帶、肩帶、背心帶、氣囊和口袋。

Navigator Lite 有兩種可擴展尺寸，XXS-M 和 M-XXL，它們之間“有一點重疊”，以幫助潛水員確保完美貼合。新的 BC 定價為 SCUBAPRO 售價為 469 歐元（420 英鎊），可選顏色的氣囊蓋每個售價為 49 歐元（45 英鎊）。

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