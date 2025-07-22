2025年最佳潛水旅行包

打包國際潛水旅行的行李時，普通的行李箱根本不夠用。潛水時難免潮濕，裝備笨重，沒有什麼比損壞的裝備更能毀掉你的假期了。 監管機構 或濕透的潛水衣。那裡是潛水的最佳地點 袋 旅行進來。這些潛水 袋 專門設計用於處理濕裝備，提供隔間用於 監管機構、軟管、攝影機，並經常遇到航空公司 繼續 或已檢查 袋 規格。潛水旅行並非只適合夏天。無論你是在追逐冷水生物，還是在冬季探索熱帶珊瑚礁，合適的裝備都至關重要。

我們的旅遊友善潛水清單 行李 跨度 繼續友好的選項以及更大的檢查 行李 選擇有優質的設計，可持續的建設，飛行與一袋 設置，甚至還有額外的潛水-照片 專業解決方案。

我們已經看過 袋 從預算到彈道等級，衡量耐用性、排水性、易於運輸等特點，以及 調節器/儲存空間。到最後，你就會知道哪一個 袋 整體來說最好，長途旅行最好，最好 繼續，最好的預算，最適合水下攝影師，此外，你還可以學到一些打包行李的技巧 監管機構, 口罩以及航空旅行的 BCD。

Aqualung Explorer II 行李袋 – 70 英鎊 / 89 美元

Aqualung Explorer II Duffel 專為移動中的潛水員設計，是一款耐用、多功能的 46 至 60 公升 袋 採用 1680D 聚酯材質材質，可輕鬆收納乾濕兩用裝備。它擁有防水內襯、多個隔層和襯墊 背包 方便攜帶的背帶，方便在沙灘碼頭或繁忙的航站樓之間自由移動。它甚至滿足了一些（非廉價）航空公司的需求 行李 要求。

Aqualung Explorer II 旅行行李袋 袋

寬大的U形開口方便快速取放物品，堅固的底板即使在裝載重物時也能穩固支撐。非常適合用作模組化擴充單元或緊湊型主單元。 袋 適合極簡主義者。

優點：

多種攜帶方式，出遊更靈活

耐用的布料和底部保護

缺點：

沒有輪子

可能不是 繼續 相容滿載或廉價航班



Subea 90 L 附輪潛水包 – 129 英鎊 / 170 美元

大多數人都知道迪卡儂價格合理、口碑良好的運動裝備，但你知道他們也有不錯的水肺潛水裝備嗎？這款90公升輪式潛水包來自迪卡儂潛水專用的Subea系列， 袋 容量大，價格卻出奇實惠。採用加固接縫和防水內裡，是短途旅行全套裝備旅行者的理想選擇。

Subea 90 L 輪潛水器 袋

寬大的開口和 U 型拉鍊頂部可輕鬆裝載 BCD， 鰭和潛水服，其排水口有助於保持物品新鮮。內建壓縮帶和堅固的手柄讓您在機場或潛水船上輕鬆搬運裝備。這 袋 對於新潛水員或預算較緊張的人來說是理想的選擇。

優點：

輪式潛水器非常超值 袋

大容量，可容納全套潛水裝備

缺點：

車輪在崎嶇的地形上可能會遇到困難

無需專用註冊或相機填充

英國和歐盟以外地區並非總是可用



DynamicNord LTR-110 拉桿包 – 235 英鎊 / 280 美元

這款優質滾筒 袋 專為潛水探險設計，容量高達 110 公升。 DynamicNord 的斯堪的納維亞設計理念在此與嚴謹的功能性完美融合。耐磨的 TPU 外殼、超大堅固的輪子、伸縮式手柄以及外部乾濕兩用裝備接口。可拆式內膽 袋 增加了日間潛水或分離防潮裝備的靈活性。

DynamicNord LTR-110 手推車 袋

這個 袋 空重超過五公斤，不算輕，但其防護性能、周到的佈局和充裕的容量都值得一提。非常適合長途潛水員攜帶全套裝備以及相機或乾式潛水衣等額外裝備。

優點：

缺點：

沉重，甚至空虛

如果潛水旅行很少，則價格較高



SeaLife Photo Pro 背包 – 115 英鎊 / 150 美元

專為水下攝影師量身打造的 SeaLife 照片工具 專業版 背包 為您的相機、閃光燈、燈光及配件提供嚴密保護，且不會暴露內部物品。其堅固防水的尼龍外層搭配柔軟的可客製化隔層，非常適合在飛機和船舶運輸過程中保護易碎裝備。

海洋生物 照片工具 專業版 背包

容量適中，為 26 公升，非常適合 繼續 同伴或第二 袋 和你的主要 行李。多個內部隔層可使小物件井然有序，後部隔層可輕鬆容納 13 吋筆記型電腦。

優點：

為精密相機設備提供卓越保護

推車套可輕鬆與滾輪配對 袋

缺點：

對於一般的潛水裝備來說太小了

不防水 – 僅防水



Scubapro SPORT Mesh95 – 61英鎊/90美元

對於追求快速乾燥和便利取用體驗的潛水員來說，這款 95 公升的網狀滾筒正是理想之選。 Scubapro 的設計採用大網狀主體，即使在穿過沙質碼頭或度假村大廳時，也能確保濕潤裝備透氣排汗。

Scubapro SPORT Mesh95 潛水 袋

Sport Mesh 不是飛行 袋，因為保護非常有限，但如果你有空間，那麼 袋 如果您計劃在假期進行大量日間潛水，可以將其折疊起來。它非常適合需要每日潛水的溫水旅行，這意味著在度假村裡可以減少體積。

優點：

隨時隨地排水和通風

潛水之間易於清潔和打包

缺點：

除了日間潛水外，不適合用於易碎裝備

內部組織有限



Cressi Moby 3 拉桿包 – 179 英鎊 / 210 美元

Cressi Moby 3 是久經考驗的經典 Moby 系列的緊湊型成員。它採用堅固耐用的滾輪設計，提供 100 公升的充足空間。採用耐用的 300/400 丹尼爾布料，在耐用性和重量之間取得令人矚目的平衡，重量不到 XNUMX 公斤。大輪子、伸縮手柄和多個帶襯墊的扶手，即使在滿載的情況下也能輕鬆移動。

Cressi Moby 3 手推車 袋

主隔層可輕鬆放置 BCD 和潛水服，而多個拉鍊式外部口袋則可放置配件， 口罩或旅行證件。甚至還有專門的 鰭 兩側都有口袋。它並不華麗，但時尚、實用、可靠，專為潛水任務而設計。

優點：

堅固的構造品質和充足的空間

長途潛水旅行非常超值

缺點：

沒有單獨的乾濕區域

未完全打包時有點笨重



Stahlsac Steel 22吋登機箱 - 300英鎊/280美元

根據航空公司規格製造，這款 40 公升 繼續 結合了耐用的框架和高端潛水設計。內部隔層分為乾濕兩部分，非常適合收納 監管機構、矮個子，和 潛水電腦 與您的週末服裝搭配。

Stahlsac鋼22英寸 繼續

Stahlsac 的「Steel」系列以其防水耐用的拉鍊、防爆輪子和 繼續 即使滿載也能保持順從。作為手提行李，它的價格雖然不菲，但耐用性也很好，而且口碑也很好。您還可以更換車架和輪子，這意味著它的使用壽命更長！

優點：

針對航空旅行和易碎裝備進行了最佳化

專業的外觀和感覺

缺點：

手提較重

價格昂貴，不適合日常使用



Fourth Element Expedition 系列行李袋 – 120 英鎊 / 195 美元

這款秉承環保理念的 Fourth Element 行李袋採用永續設計，容量達 90 公升，採用再生聚酯纖維製成，佈局簡約卻功能強大。它防水、易壓縮，而且出奇地輕巧，深受注重環保、注重節省重量和空間的潛水員的青睞。

第四元素探險系列行李袋

外部菊花鏈設計方便模組化打包，U 型拉鍊方便取放裝備。雖然不如硬殼拉桿箱堅固耐用，但其低調的設計、帶襯墊的背包背帶和高品質的扣環，使其成為船宿或極簡潛水旅行的理想之選。

優點：

輕巧、易打包、可持續

出色的乾濕多功能性

缺點：

沒有輪子或剛性框架

最適合軟裝備，不適合硬裝備



Eagle Creek ORV 2 輪 30 吋後行李箱 – 380 英鎊 / 439 美元

雖然並非潛水專用，但因其堅固耐用的結構、終身保固和充裕的內部空間，深受美國旅行潛水員的喜愛。 ORV 行李箱容量高達 110 公升，配備重型輪子、繫帶點、外部濕袋和加固的包角。它甚至還附帶開瓶器！

Eagle Creek ORV 2 輪 30 吋後行李箱

雖然它沒有網狀排水或水肺品牌，但許多專業人士都使用它作為他們的首選潛水 行李 得益於其可靠性和耐候性。非常適合攜帶乾式潛水衣等大件物品的人士， 鰭或在較長的國際旅行中攜帶相機套件。

優點：

夠堅固，可以承受多年的虐待

優秀的組織佈局

缺點：

並非專為潛水裝備打造

無內部填充 規則 或相機



Mares Cruise Backpack Pro – 249 英鎊 / 299 美元

母馬遊輪 背包 Pro 是一款超大尺寸的 140 L 潛水旅行 袋 專為那些旅行負擔較重且期望 行李 搬運它。它有堅固的輪子、伸縮手柄和加固的邊角，可以承受旅途中的衝擊。

母馬遊輪 背包 專業版

整合齒輪室，獨立 鰭 口袋、排水索環和壓縮帶可確保您的裝備安全有序。對於攜帶較大裝備的國際潛水假期和技術潛水員來說，這是理想的托運選擇。它甚至採用可持續的 r-PET 材料製成，更加環保。

優點：

巨大的國際旅行容量

專為全套水肺裝備設計

缺點：

對於短途旅行來說太大了，或者 繼續

滿載時可能會很重



摘要精選

最好的整體: DynamicNord LTR-110 手推車 – 容量大，內膽可拆卸 袋 這也涵蓋了您在度假村的一日潛水。

最適合長途旅行：馬雷斯遊輪 背包 優點 – 堅固的結構，可輕鬆容納兩套裝備

最佳隨身行李：Stahlsac Steel 22 英吋 - 航空尺寸，防護性強，精緻且經久耐用。

最佳預算： Subea 90 L 輪式－皮夾友好，夠大，適合不想花太多錢買第二套 行李.

最適合一日潛水: Scubapro SPORT Mesh95 – 做工精良，輕鬆折疊。非常適合每天往返於酒店和潛水船之間。

結束語

一次充實的潛水旅行 袋 珊瑚魚的價值。保護你的 監管機構 有襯墊的袖子，排出你的 BCD碼 過夜，並將相機存放在帶襯墊的內部口袋中。即使是極簡潛水裝備—— 面具、reg、呼吸管－受益於專用 袋 避免刀具和重物造成損壞或割傷。巧妙的包裝（捲起潛水衣、取出電池、使用矽膠袋）也能防止發黴和增加航空費用。

正確的潛水旅行 行李 讓您的裝備保持井然有序、乾燥且隨時可以飛行，這樣您就可以專注於探索水下世界，而不必為潮濕的後勤工作而苦惱。

常見問題

1. 我可以帶潛水員嗎 調節器 在我的隨身行李中 行李?

並非總是如此——但在大多數情況下，只要能通過X光檢查就沒問題。安檢人員可能會要求取下 調節器 所以有一個 袋 方便拆卸和檢查。但請務必與航空公司確認，有些國家（如菲律賓）不允許 監管機構 在手裡 行李 適用於從該國家出發的航班。

2. 如何打包 BCD碼 以避免損壞？

放氣、捲起，然後將其放入外隔間或 背包 部分。用衣服包裹充氣軟管和扣環，以最大程度地減少損壞的可能性。它們可以承受很大的衝擊，但機場工作人員不會檢查你的包裝是否完好。

3. 回家後，烘乾裝備的最佳方法是什麼？

帶網格 袋 或通風滾筒 袋 幫助在潛水之間以及日間潛水回家途中風乾裝備。在最後一次潛水後以及回家後，盡快打開並掛起裝備。濕裝備會增加重量，如果放置時間過長，即使是最輕微的水分也容易滋生黴變。