2025年最佳潛水面罩

說到潛水裝備， 潛水面罩 可以說是你裝備中最私人、最關鍵的物品。它是你通往水下世界的真正窗口，而如果水面起霧、漏水或不舒服 面具 可能會毀掉一次原本完美的跳水。隨著2025年市場上的選擇越來越多，選擇最好的 潛水面罩 不僅與價格有關，還與性能、舒適度和合身度有關。

潛水面罩 主要有幾種類型：單鏡片（一塊玻璃，視野更開闊）和雙鏡片（嗯……兩塊玻璃）。也有一些介於兩者之間的型號，但所有型號都有其優缺點，這取決於你的潛水風格、臉部結構，以及你是優先考慮可見性、低音量還是技術整合。

我們為每位潛水員精選

在本指南中，我們總結了最佳水肺潛水 口罩 涵蓋眾多製造商，優先考慮實際使用、舒適度、貼合度和創新性。價格從入門級到高端不等 口罩 值得您下次的船宿之旅。我們還將重點介紹旅行、低容量設計和 口罩 可與處方鏡片完美搭配。我們既包括知名的潛水裝備品牌，也包括一些在水中表現出色的品牌。

讓我們進入最佳名單 潛水面罩 。

Scubapro D-Mask – 195英鎊/199美元

Scubapro D-面膜 是頂級的 潛水面罩 專為追求多功能性、耐用性和卓越光學清晰度的資深潛水員打造。它採用低調設計，提供可更換鏡片選項，包括適合需要矯正視力的光學鏡片。其突出特點之一是其採用 UV 鍍膜鏡片技術，可在水面游泳時保護您的眼睛，並增強水下對比度。

Scubapro D-面膜

Trufit 裙邊採用雙倍矽膠密度，確保各種臉型都能舒適貼合，且無壓力。這也是少數 口罩 這可以真正彌合休閒潛水和技術潛水之間的差距。無論您是探索珊瑚礁還是航行沉船，D-面膜 在所有條件下均能提供清晰的效能。

優點：

UV 鏡頭塗層和可互換光學元件

與 Trufit 裙子完美貼合

缺點：

溢價定價

對於旅行來說，它不是最輕的

第四元素探索者 – £155 / $195

Fourth Element 的 Seeker 是一款高階單鏡頭 潛水面罩 專為嚴苛的水下探險而設計。由於其寬廣的弧形鏡片，它可提供全景視野，並配備超清晰、無失真的玻璃，從而實現最佳可視度。裙邊採用新一代矽膠複合材料，柔軟、靈活，且密封性極佳，適合各種臉型。

第四元素探索者

超薄矽膠錶殼與低調錶扣無縫銜接，打造時尚外觀。 Seeker 的設計兼顧休閒潛水員和技術潛水員的需求，兼具時尚與實用，是攝影師、教練或任何追求頂級性能人士的理想選擇。

優點：

全景單鏡頭視圖

高級矽膠和光滑的流體動力學設計

缺點：

對於休閒潛水員來說價格昂貴

你可能會期待價格合適的鬆緊帶

XDeep 無框 – 79 英鎊 / 129 美元

XDeep 以製造技術潛水員信賴的裝備而聞名，他們將其設計感融入 Frameless 中 面具這款極簡主義眼鏡可提供最大視野，卻沒有鏡框的重量或體積。它採用強化玻璃製成的廣角鏡片，增強了周邊視野，同時保持緊密貼合，以減少內部體積。結果是 面具 它很容易清除，緊貼臉部，幾乎沒有重量。

XDeep 無框

這個 面具 尤其受到側掛式潛水員和洞穴潛水員的青睞，他們通常要求在充滿挑戰的環境中擁有絕對的清晰度。雖然顏色選擇有限，但其貼合度和清晰度足以彌補這一不足。

優點：

極簡主義設計，視野極佳

重量輕且易於清理

缺點：

沒有修正選項

有限的美學定制

Halcyon H-View – 89 英鎊 / 97 美元

Halcyon H-View 專為技術潛水而設計，是一款堅固耐用的單鏡頭 面具 絕不會弄亂。它擁有超清晰的光學級玻璃鏡片，可提供清晰的水下視野並減少失真。 H-View 採用堅固的結構，在提升耐用性的同時又不失舒適性，雙密封矽膠裙邊即使在高運動條件下也能提供出色的密封性。

Halcyon H-View

雖然 H-View 比一些競品略重，但其結構完整性卻更勝一籌。如果您追求實用、性能至上的 面具 經得起打擊並且仍能交付，H-View 是您的最佳選擇。

優點：

堅固耐用的設計

出色的鏡片清晰度和密封性

缺點：

比其他選擇更重

未針對旅行進行最佳化

SEACSub 符號 – 60 英鎊 / 79 美元

SEACSub Symbol 是一款可靠的雙鏡頭 面具 專為舒適性和清晰的光學性能而設計，使其成為休閒潛水員和潛水新手的首選。 Symbol 採用耐用的聚碳酸酯鏡框和柔軟的防過敏弧形矽膠裙邊，提供安全密封，適合各種臉型。鏡片設計旨在提供最佳的周邊視野，並相容於矯正鏡片，使其更加靈活多用。

SEACSub 符號

可調節的3D扣環直接安裝在裙子上，方便打包和隨時調整。它不是最低容量的 面具 在市場上，但對於日常水肺使用來說，它以具有競爭力的價格提供了穩定的性能。

優點：

相容處方鏡片

柔軟的矽膠裙邊，舒適密封

缺點：

比旅行專用選項更笨重

顏色選擇有限

TUSA Paragon S – 195 英鎊/220 美元

TUSA Paragon S 是一款單鏡頭 面具 專為潛水專業人士打造，融合時尚設計與新一代科技。 Paragon S 採用 TUSA 的 CrystalView 光學玻璃，提升色彩和清晰度，帶來銳利的水下視野。其 Tri-Mix 鏡框採用三種專有材料混合，平衡強度、重量和柔韌性，使 面具 耐用且不影響舒適度。

TUSA Paragon S

Freedom Fit II 裙邊技術確保安全而溫和的密封，即使長時間潛水也能減少洩漏和壓痕。雖然它屬於高端產品，但對於追求極致性能與時尚外觀的潛水員來說，它絕對是理想之選。

優點：

高科技材質與鏡片清晰度

長時間配戴極為舒適

有矯正鏡片

缺點：

對於新潛水員來說價格昂貴

可能不適合非常小的臉型

Dynamicnord TG-50 – 95英鎊/110美元

Dynamicnord TG‑50 是一款全新高性能雙鏡頭 面具 德國製造。它採用超清晰聚碳酸酯鏡片，透光率高達 94%，顯著優於標準玻璃，提供真實的色彩保真度和無眩光視野。其貼合的低體積設計確保易於清潔，並提供卓越的周邊視野，使其成為魚叉捕魚、自由潛水或旅行的理想選擇。

Dynamicnord TG-50

TG-50 的裙邊柔軟舒適，配戴舒適，其帶凹槽的鼻托設計方便調節耳壓。提供 S 和 M 兩種尺寸，適合大多數臉型，並有黑色或透明矽膠材質可選，並配有多種配色。 TG-50 堅固耐用，造型時尚，兼具舒適性和清晰度，是一款時尚且性能卓越的產品。

優點：

超清晰鏡片透光率高達 94%

小聲 面具 排水方便，密封性佳

缺點：

歐洲以外地區的零售供應有限

雙鏡頭格式可能會限制向上的可見性

等離子水肺 – £61 / $84

Aqualung Plazma 是一款無框、低調的 面具 其在旅行、舒適性和適應性方面均表現出色。其設計採用超柔軟矽膠裙邊和半剛性外框，在不增加重量的情況下提供支撐。無框架結構賦予其寬廣開闊的視野，而非對稱的鏡片形狀則提升了向下的視野，這在檢查儀表或相機支架時非常有用。

Aqualung Plazma

潛水員喜歡輕盈的感覺和最小的壓力點，使其成為長時間潛水或容易 面具 疲勞。 Plazma 提供透明和琥珀色鏡片以及多種鏡框顏色選擇，證明了靈活性和高性能並不一定需要花費太多。

優點：

無框架設計，方便旅行和開闊視野

柔軟、自適應的矽膠裙邊

缺點：

對於喜歡剛性框架的人來說並不理想 口罩

可能不適合臉型很大的人

Mares X-Vision Ultra Liquidskin－72英鎊/89美元

Mares X-Vision Ultra 是長期深受休閒和高級潛水員喜愛的潛水鏡的最新升級版。這款雙鏡頭 面具 提供超清晰鏡片選項以及鏡面鏡片，可減少眩光並提高對比度。裙擺採用 Mares 的雙矽膠技術，兼具結構感與舒適感。

Mares X-Vision Ultra Liquidskin

潛水員一致反映其密封性極佳，且不易起霧，尤其是在溫帶和冷水中。其符合人體工學的扣環和傾斜鏡片帶來舒適的下傾角佩戴體驗，非常適合那些難以佩戴的人。 面具 提升或壓迫顴骨周圍。 X-Vision Ultra 擁有卓越的光學清晰度和堅固耐用的構造，始終是一款值得信賴的主力產品。

優點：

優異的密封性和耐用性

可選配鏡面鏡片，有效防止眩光

缺點：

不像其他旅行人流量少 口罩

比無框競爭對手更重

Fourth Element Navigator – 59 英鎊 / 89 美元

Fourth Element Navigator 是品牌的雙鏡片產品，專為追求頂級光學清晰度、堅固可靠且全天舒適度的潛水員打造。這款雙鏡片採用超清晰玻璃，並可選配防反射塗層，其獨特的裙邊幾何設計可適應各種臉型。此外，還有經典款和寬版款可供選擇。

第四元素導航器

Navigator 潛水錶專為深海潛水和技術場景而設計，其超柔軟的矽膠裙邊帶來極致舒適體驗。快速調整的扣環和可更換的矽膠錶帶，讓這款潛水錶更加完美。 面具 物超所值。

優點：

鏡片清晰度極佳，具有防反射塗層

舒適貼合，尺寸可選

缺點：

你可以選擇黑色或…嗯…黑色

車架使其不太適合旅行

Cressi Prisma – 72英鎊/90美元

Cressi Prisma 是一款雙鏡頭潛水鏡 面具 這款潛水鏡將品牌值得信賴的設計理念與對舒適性和清晰度的關注相結合。傾斜的水滴形鏡片增強了向下視野，這對於閱讀儀表或調整裝備來說非常有幫助。 Prisma 的柔軟矽膠裙邊即使在長時間潛水中也能提供可靠的密封性，而低調的設計則將阻力和浮力問題降至最低。

Cressi Prisma

Prisma 也相容於處方鏡片，為需要光學矯正的潛水員增添了實用價值。鏡框內建微米級可調式扣環，即使戴手套也能提升耐用性和更順暢的調整。對於追求高端功能且價格實惠的休閒潛水員來說，Prisma 是一款出色的全能產品。

優點：

極佳的向下能見度

相容處方鏡片

缺點：

比無框替代品更重

不適合窄臉

摘要：按類別精選

總體而言 面膜 2025： Fourth Element Seeker——無與倫比的全景可視性、優質的矽膠舒適度和時尚的設計使其成為任何潛水場景的頂級全能產品。

最佳雙鏡頭 面膜: Mares X-Vision Ultra Liquidskin – 具有卓越的舒適性和光學清晰度，以雙鏡片格式提供最佳的性能和貼合度。

最好 面膜 對於可見性： XDeep 無框 – 超低體積廣角鏡頭，視野開闊，遮擋極少。非常適合水下態勢感知。

最佳預算 面膜 對於新潛水員： SEACSub Symbol – 價格實惠，但不會讓人感覺廉價，它為入門級潛水員提供了良好的貼合度、耐用的結構，甚至還兼容處方鏡片。

最好 面膜 對於矯正鏡片： Cressi Prisma – 可配處方鏡片，視野清晰，向下聚焦。理想的 面具 對於需要光學支援且不犧牲可用性的潛水員來說。

關於尋找的最後一句話 您的 完美的潛水面罩

A 潛水面罩 不只是一件裝備，它更是決定你潛水成敗的關鍵。正確的 面具 應該像訂製模具一樣貼合你的臉型。它應該密封性好，不會產生壓力，讓你清楚地看到水下世界。選擇高品質的矽膠裙邊（它們比顏色更重要），根據你的潛水風格考慮尺寸，並考慮是否需要無框 面具 適合旅行，或有框架的，耐用性更好。不要吝嗇測試，一定要帶一個備用的！

常見問題：選擇最佳潛水面罩

1. 我可以使用呼吸管嗎 面具 適合水肺潛水嗎？

不，呼吸管 口罩 看起來很棒，但通常缺乏強化玻璃或承受較大壓力所需的耐用性。堅持 口罩 專為水肺潛水而設計。

2. 我如何知道 潛水面罩 合適嗎？

如果您正在計劃開啟潛水之旅，不妨參考開放水域課程的快速入門指南。將呼吸管貼在臉上，無需使用呼吸帶，輕輕用鼻子吸氣。如果呼吸管密封良好且固定牢固，則表示您已掌握正確方法。

3. 我需要處方嗎 面具 如果我戴眼鏡呢？

不一定。很多雙鏡頭 口罩 我們提供標準等級的矯正鏡片供您選擇，您也可以購買市售的雙焦鏡片。如果您的處方比較複雜，也可以選擇訂製鏡片。