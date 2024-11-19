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Descent X50i：Garmin 首款「大型」潛水電腦

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Garmin 推出了 Descent X50i 潛水電腦
Garmin 推出了 Descent X50i 潛水電腦

Garmin 推出了首款大型潛水電腦 Descent X50i。它仍然可以佩戴在手腕上，但配備 3 吋彩色觸控螢幕（僅表面）顯示器以及備用潛水燈、空氣整合和潛水員間訊息設施等功能。

額定 200m 的 X50i 配備堅固的藍寶石鏡片、「防漏」金屬按鈕、3D 指南針和潛水燈，據說在主燈因任何原因無法使用的情況下，其亮度足以在水下實際使用。該演算法是帶有梯度因子的 Bühlmann ZHL-16c。

利用 SubWave 聲納技術，互聯潛水員可以使用 X50i 使用預設訊息在水下與 30m 以外的其他人進行通訊。他們還可以在能見度有限的情況下監測彼此的儲罐壓力、深度和距離，該設施使用 Descent T10 收發器，可在最遠 2m 的距離內為最多 XNUMX 名潛水員工作。

X50i 的上升潛水模式可幫助潛水員透過預計上升資料欄位直觀地了解返回水面的計劃。這顯示了與目前到達時間 (TTS) 相關的預期深度剖面。該圖表還繪製了隨時間變化的深度，並顯示減壓停留和氣體開關。

科技與娛樂

Garmin 全球消費者銷售副總裁Dan Bartel 表示：「新款Descent X50i 是技術潛水員的完美潛水電腦，對於想要在探索水下景觀時清楚地看到關鍵統計數據和關鍵訊息的休閒潛水員來說，也是一個絕佳的選擇。

技術資料字段
充足的數據空間
彩色顯示
潛水計劃
次波技術
SubWave 聲納技術可用於訊息傳遞
深度剖析
深度剖析
潛水查看地圖
潛水查看地圖

在陸地上，X50i 的潛水日誌允許用戶透過 Garmin Dive 查看數據、追蹤裝備、做筆記並分享詳細信息 應用程式.可以即時查看深度歷史記錄，以更好地了解已經訪問過的位置以及它們將如何影響減壓計劃。

為了進一步為即將到來的潛水做好準備，內建 GPS 可用於導航至全球 4,000 多個預先載入的潛水地點，或添加額外的詳細信息，例如帶有 DiveView 地圖的地點的興趣點。

其中包括測深深度等值線，是預先載入的 TopoActive 地圖的擴展。表面 GPS 也可用於幫助使用者追蹤潛水地點的進入和退出點。

雙鬆緊帶
雙鬆緊帶

電腦透過雙鬆緊帶固定在前臂上，該鬆緊帶帶有箭頭附件的扣，旨在輕鬆單手閉合，並配有調節鎖以防止滑動。

空氣整合可用時 佳明X50i 與 Descent T2 收發器配對。該裝置的建議零售價為 1,330 英鎊，而收發器的零售價為 430 英鎊。

也在 Divernet 上： Garmin MK3I / MK2I 升級比較, Garmin Descent MK3I 讓潛水員保持聯繫, Garmin Descent G1 涵蓋所有角度, Garmin Descent MK2S

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