Galileo 3 Titanium 現身，享夏季 AI 折扣

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Scubapro 推出了 Galileo 3 手錶式潛水錶電腦 去年 3 月，該公司又推出了鈦金屬外殼版本 G99 Ti，旨在使該設備不僅耐用，而且重量僅為 40 克，比 G3 輕近 XNUMX%。

G3 Ti 的建議零售價為 529 英鎊，而原版 G449 的標價為 3 英鎊。

不過，無線空中整合 (AI) 裝置也有一個夏季優惠，其中捆綁發射器的 G3 TI 售價為 649 英鎊，而帶發射器的 G3 售價為 559 英鎊。

Scubapro Smart+ 傳送器通常售價為 233 英鎊（Smart+ Pro 版本為 280 英鎊） 電腦，因此對於那些尋求空氣整合的人來說，它值得考慮。折扣價格有效期限至今年9月底。

兩款腕錶均採用防刮藍寶石玻璃錶鏡，下方為高對比全彩顯示器。 Ti 配備深藍色（而非 G3 的黑色）不銹鋼旋轉錶圈，並配有自發光數字和刻度，與背光相結合，提升各種環境下的可視性。在儀表模式下，錶圈可用於設定和追蹤潛水時間。

直覺的選單設計和四個按鈕控制，可輕鬆切換六種潛水模式、多種演算法、螢幕風格、配色主題以及其他個人化潛水管理選項。資料呈現方式可自訂，包括「簡潔」或「經典」螢幕選項。

模式包括 Nitrox、Trimix、CCR、Sidemount、Gauge 和 Freediving，而替代演算法是 Predictive Multi-Gas Bühlmann ZHL-16 ADT MB PMG 和 ZHL-16 GF（梯度因子）。

Time 溫度因素

表面間隔 安全停留

Scubapro 表示，可充電鋰電池每次充電可提供長達 30 小時的潛水時間，在手錶模式下可提供長達 10 天的電池壽命。

如果選擇無線空氣集成，它可以監測罐內壓力並提供真實的剩餘底部時間 (RBT) 讀數，從而將氣體消耗納入減壓計算中。

Scubapro 表示，透過預測多氣體選項，最多可以使用八個氮氧混合氣/三混氣罐以及閉路循環呼吸器上的稀釋氣罐和一個小氣瓶來應對任何休閒或技術潛水場景。

個人化潛水管理功能包括 PDIS（基於輪廓的中間停留）和微氣泡保守水平，以匹配潛水員的經驗、年齡和身體狀況。

指南針

最大深度 心率（可選）

3D 數字 傾斜補償指南針已包含在規格內，而心率監測則是一項可選功能，可讓使用者在潛水和水面時追蹤心跳。正是這項創新在18年前初代Galileo推出時就引起了人們的關注（全彩螢幕於2年在G2017上亮相）。

低功耗藍牙介面允許將潛水記錄上傳到任何 iOS 或 Android 裝置或 PC/Mac，同時用戶可以使用 LogTrak 2.0 iOS 應用程式更新韌體（該應用程式還可以上傳自訂錶盤）或使用 Android 應用程式。

運動設定提供跑步模式、游泳計步器、計步器和秒錶等功能，方便在水上活動時使用。 G3 Ti 與相容的 iPhone 配對後，即可使用智慧通知功能，包括電子郵件、簡訊、媒體播放器控制和警報。您可以使用 LogTRAK 2.0 應用程式上傳自訂錶盤。

G3 Ti 的最大工作深度為 120 米，配備 22 毫米黑色矽膠錶帶，並提供其他顏色的可互換錶帶。 查找更多信息 在 Scubapro 網站上。

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