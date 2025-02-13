Halcyon 將潛水員與 Symbios 生態系統連接起來

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美國製造商 Halcyon 推出了其腕式和麵罩式集成潛水電腦 Symbios Ecosystem，可在多種氣體和開路到固定或集成閉路呼吸器和側掛等潛水模式下提供即時數據。

該系統包括「超薄且直觀」的手機和平視顯示器 (HUD) 單元，旨在與越來越多的 Halcyon 產品以及支援 Symbios 的第三方設備無縫整合。

Halcyon 表示，參數是可自訂的，潛水員方向、氣體水平、氧氣供應、 GPS 位置、電池電量等功能數據都設計為一目了然，目的是即使在最具挑戰性的潛水環境中也能最大限度地減少干擾。

符合人體工學的手機（Michael Westreicher）

Halcyon 表示，這款符合人體工學的手機設計可以舒適地適合各種體型的潛水員，並採用觸覺響應按鈕，確保即使戴著厚手套也能輕鬆使用。

這款手機的彩色顯示器解析度高，在所有光線條件下都能提供出色的可視性，同時功耗極低。它反射環境光，使潛水員即使在陽光直射下也能清楚地看到關鍵訊息。

據稱，這款手機採用可充電鋰離子電池供電，可最大限度地減少對環境的影響，同時提供長達 30 小時的電池續航力。

儘管 Symbios HUD 非常緊湊，但據稱它提供的解析度是標準潛水電腦的 10 倍，從而提供了清晰的顯示效果。

緊湊型HUD單元（Bori Benett）

透過連接各種設備，Symbios 生態系統能夠透過 Buddy Screen 功能與其他潛水員即時共享數據。製造商表示，它還與 Halcyon Symbios 呼吸器和其他面向未來的技術集成，以確保與擴展系統的兼容性。

Halcyon 應用程式由一群分享個人經驗、技巧和個人資料的潛水員推動，可以對電腦設定進行微調、管理氣體庫，並在探索功能的同時模擬出水潛水。

據說該社區正在透過對 Symbios 生態系統進行定期韌體更新來幫助 Halcyon 開發一系列創新功能。

無反射顯示器（Bori Benett）

Halcyon 表示，與 Symbios 呼吸器的無線整合以及對附加 CCR 的支援使得 Symbios 生態系統對許多技術潛水員來說具有價值。也支援其他 Halcyon 產品，例如 Tank-Pod，它可以提供即時油箱壓力和調整位置資料。

據稱，該無線技術可以隔離潛在的資料損壞，並最大限度地降低與有線連接相關的風險，雙正交天線可以消除大多數無線系統固有的盲點。

該系統滿足所有電磁相容性要求，並通過了 FCC 和 CE 認證。

Halcyon 表示，全面的氣體庫和設定檔設定功能允許使用者只需點擊按鈕即可將預設的設定和氣體集合推送到電腦。它整合了氧氣水平、洗滌器溫度和電池狀態等關鍵潛水指標。

Symbios Ecosystem 手機售價 910 歐元； Tank-Pod 305 歐元;平價醫療費用 1,035 歐元；手機+Tank-Pod 1,110 歐元； HUD + 油箱吊艙 1,249 歐元；手機+HUD 1,940 歐元；以及手機+HUD+Tank-Pod 2,235 歐元，所有價格均不含增值稅。如需了解更多信息，請訪問 Halcyon 的網站.

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