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Halcyon 推出 Symbios 瞄準教練

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Halcyon Symbios 生態系（Bori Bannett）
Halcyon Symbios 生態系（Bori Bannett）

大幅跳水電腦 專為認證潛水教練提供的折扣優惠是美國潛水裝備製造商 Halcyon Dive Systems 推出的最新舉措。該公司表示，已經制定了一項客製化計劃，以便教育工作者更輕鬆地體驗並希望傳播其 Symbios 生態系統。

Symbios 生態系統，配備 Symbios 耳機、平視顯示器 (HUD)、Tank Pod 和 Halcyon 應用程序，於今年早些時候推出，作為 概述 on 迪韋爾內特 在二月。

這是一連串的手腕和 面具-安裝式一體化潛水-電腦 旨在提供從多氣體和開路到固定或整合閉路呼吸器和側掛裝置的潛水模式的即時數據。 

這些組件旨在與其他 Halcyon 產品和支援 Symbios 的第三方設備無縫集成，以簡化用戶的水下體驗。 

Halcyon Symbios 生態系（Richie Denmark）
Halcyon dive-電腦 （里奇·丹麥）

據 Halcyon 稱，Symbios 使教練能夠透過直覺的氣體混合預設無縫配置潛水設定；無論是在手機還是HUD上，都能清晰、輕鬆地監控重要的潛水數據；透過應用程式存取詳細的潛水日誌和設定；並簡化齒輪設定和 訓練 擁有一致的、現代化的平台。

「這意味著更順暢的教學，更投入的學生，以及體現你在該領域領導力的潛水體驗，」製造商表示，並解釋說，目前他們只接受獲得認證的教練加入新課程的申請，這些教練必須擁有公認的 訓練 機構。潛水長和助理教練目前沒有資格。 

此優惠為 Symbios 手機/HUD/Tank Pod 的建議零售價提供一系列折扣。根據關稅和運輸成本，不同市場節省的費用略有不同，但教練可以預期減少約 30%。 此優惠有效 僅限至 31 月 XNUMX 日。

也在 Divernet 上： HALCYON 將潛水員與 SYMBIOS 生態系統連接起來, HALCYON 品牌重塑：“新面貌，新冒險”

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