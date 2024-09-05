「毀滅」：Go Dive 緩慢退出

位於德比的 Go Dive Scuba Store 在營業 32 年後即將關門，理由是貿易條件困難，但它計劃在下個月嘗試出售打折的設備，並在永久關門之前尊重現有的培訓和服務業務。

潛水教練 Mark Hudson 於 1992 年在德比市中心成立了 Go Dive，以支持現有的 PADI 培訓學校。

該公司多次搬遷地點，於 2008 年遷至目前寬敞的諾丁漢路陳列室，作為英國最大的潛水店之一，經常在 潛水員 獎勵零售獲獎者。它還與一個活躍的潛水俱樂部相連。

2018 年，Mark & Alison James 與 2003 年加入該公司的商店經理 James Parsons 建立了新的合作夥伴關係，接管了商店的所有權和營運、線上銷售和培訓。詹姆斯夫婦也是商業潛水公司的董事 MSDS 海洋 和 MSDS 遺產。

業主在一份解釋性聲明中談到關閉時表示：“事情發展到這一步，我們感到非常震驚。” 在 Go Dive 網站上。他們決定從即日起至 6 月 40 日舉行停業促銷，要求顧客使用代碼 GODIVE40 即可享有產品 XNUMX% 的折扣。

他們還希望完成已經預訂的課程和設備維修，並將繼續提供充氣服務，但警告顧客檢查開放時間。

“英國跳水已經改變”

「Go Dive 已成為英國潛水界的一部分已有 30 多年，但我們已經無法再繼續下去了，」業主說。 “英國潛水在這段時間發生了很大的變化，我們經歷過高潮和低谷……我們知道，在人們沒有可支配收入或沒有足夠時間投入其中的時候，這是一項昂貴的愛好…… ”

「英國脫歐和新冠疫情不僅造成了收入的巨大損失，還造成了客戶的巨大損失，即使在封鎖結束後，人們也無法重返潛水領域。

「新冠疫情爆發後不久，烏克蘭戰爭導致了生活成本危機和巨額能源費用，所有這些都產生了毀滅性的影響。長期以來，我們一直致力於並支持這項業務，但遺憾的是它不能永遠持續下去。

「Facebook Marketplace 和 eBay 無疑發揮了作用，但人們停止購買新設備的速度對我們產生了巨大影響。我們看到二手設備的服務猛增，但僅靠這筆收入還不足以維持一家擁有大量設備供潛水員瀏覽和嘗試的商店。

Go Dive 團隊表示，他們已經幫助支援小型潛水店和潛水船船長，並希望英國潛水員繼續這樣做。 「如果你無法充氣，那麼你就無法潛水；如果你找不到潛水船，那麼到達沉船地點就會困難得多。

“我們真的很想鼓勵每個人使用當地的潛水商店，並與當地的船長一起潛水，否則，如果我們不小心，未來將不會有英國潛水。”

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