水肺潛水員最大的線上資源
水肺潛水員最大的線上資源
檢索
關閉此搜索框。

「毀滅」：Go Dive 緩慢退出

1用戶 閱讀這篇文章。
在 Google 新聞上關注 Divernet
訂閱我們的每週通訊
去德比潛水
去德比潛水

位於德比的 Go Dive Scuba Store 在營業 32 年後即將關門，理由是貿易條件困難，但它計劃在下個月嘗試出售打折的設備，並在永久關門之前尊重現有的培訓和服務業務。 

潛水教練 Mark Hudson 於 1992 年在德比市中心成立了 Go Dive，以支持現有的 PADI 培訓學校。

該公司多次搬遷地點，於 2008 年遷至目前寬敞的諾丁漢路陳列室，作為英國最大的潛水店之一，經常在 潛水員 獎勵零售獲獎者。它還與一個活躍的潛水俱樂部相連。

2018 年，Mark & Alison James 與 2003 年加入該公司的商店經理 James Parsons 建立了新的合作夥伴關係，接管了商店的所有權和營運、線上銷售和培訓。詹姆斯夫婦也是商業潛水公司的董事 MSDS 海洋 和 MSDS 遺產。

業主在一份解釋性聲明中談到關閉時表示：“事情發展到這一步，我們感到非常震驚。” 在 Go Dive 網站上。他們決定從即日起至 6 月 40 日舉行停業促銷，要求顧客使用代碼 GODIVE40 即可享有產品 XNUMX% 的折扣。 

他們還希望完成已經預訂的課程和設備維修，並將繼續提供充氣服務，但警告顧客檢查開放時間。

“英國跳水已經改變”

「Go Dive 已成為英國潛水界的一部分已有 30 多年，但我們已經無法再繼續下去了，」業主說。 “英國潛水在這段時間發生了很大的變化，我們經歷過高潮和低谷……我們知道，在人們沒有可支配收入或沒有足夠時間投入其中的時候，這是一項昂貴的愛好…… ”

「英國脫歐和新冠疫情不僅造成了收入的巨大損失，還造成了客戶的巨大損失，即使在封鎖結束後，人們也無法重返潛水領域。 

「新冠疫情爆發後不久，烏克蘭戰爭導致了生活成本危機和巨額能源費用，所有這些都產生了毀滅性的影響。長期以來，我們一直致力於並支持這項業務，但遺憾的是它不能永遠持續下去。

「Facebook Marketplace 和 eBay 無疑發揮了作用，但人們停止購買新設備的速度對我們產生了巨大影響。我們看到二手設備的服務猛增，但僅靠這筆收入還不足以維持一家擁有大量設備供潛水員瀏覽和嘗試的商店。

Go Dive 團隊表示，他們已經幫助支援小型潛水店和潛水船船長，並希望英國潛水員繼續這樣做。 「如果你無法充氣，那麼你就無法潛水；如果你找不到潛水船，那麼到達沉船地點就會困難得多。 

“我們真的很想鼓勵每個人使用當地的潛水商店，並與當地的船長一起潛水，否則，如果我們不小心，未來將不會有英國潛水。”

也在 Divernet 上： 倫敦海洋休閒店關閉, 英國兩家潛水企業開業 + 一家關閉, 水肺潛水再次陷入困境

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
@ValTaylor7 #askMark 你好，馬克，我是一名新獲得認證的潛水員，已經完成了 10 次潛水（全部使用租用的裝備），在幾次潛水中我的下巴已經鎖住了。如果長時間浮潛有時也會發生這種情況，所以我想知道這是否是由於第二階段的重量或不太舒適的咬嘴造成的。如果它是吸嘴，並且我得到了一個適合我的好吸嘴（有什麼建議嗎？），當我租用裝備時，潛水中心通常會更換它們嗎？感謝您的任何建議 Val #scuba #scubadiving #scubadiver 連結 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----- -------------------------------------------------- ---------------------------- 我們的網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告----------------------------- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 跟隨社交媒體上的美國臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www. scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。 2:00 介紹 00:00 問題 50:01 回答

@ValTaylor7
#askMark 你好，馬克，我是一名新獲得認證的潛水員，已經完成了 10 次潛水（全部使用租用的裝備），有幾次潛水我的下巴已經鎖住了。如果長時間浮潛有時也會發生這種情況，所以我想知道這是否是由於第二階段的重量或不太舒適的咬嘴造成的。如果它是吸嘴，而我得到了一個適合我的好吸嘴（有什麼建議嗎？），當我租用裝備時，潛水中心通常會更換它們嗎？感謝您的任何建議
瓦爾
#水肺 #scubadiving #scubadiver
鏈接

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。
00：00簡介
00:50 問題
01:19 回答

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4zREM4MEQ5NkI0RDExOEYy

如何預防下顎疲勞？ #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark 當同時使用 AI 發射器和 SPG 潛水時，AI 發射器使用左肩上的 HP 端口，因此它與潛水電腦位於同一側，如何佈置 SPG 的軟管？ SPG 軟管來自右側 HP 端口，但仍需要位於左側大腿 D 形環上，這是否有問題？或者您會建議將潛水電腦放在右手上嗎？ #scuba #scubadiving #scubadiver 連結 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- - ------------------------------------------------- - ---------------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https: // www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告----------------------------------- ------- ------------------------------------------- ------------- 在社群媒體Facebook 上關注我們：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https:// www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https 合作://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark 當同時使用 AI 發射器和 SPG 潛水時，AI 發射器使用左肩上的 HP 端口，因此它與潛水電腦位於同一側，如何佈置 SPG 的軟管？ SPG 軟管來自右側 HP 端口，但仍需要位於左側大腿 D 形環上，這是否有問題？或者您會建議將潛水電腦放在右手上嗎？
#水肺 #scubadiving #scubadiver
鏈接

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41RTFEM0JFNjc4MDNBMzA5

我可以在潛水電腦的遠端安裝發射器嗎？ #AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

本週在播客中，詹姆斯龐德向 RNLI 捐贈了限量版摩托車，英國 Sub Aqua 俱樂部要求潛水員準備在 1228171 月清潔我們的海洋。顯然，我們所有人都是極限運動者，因為水肺潛水在人們想嘗試的極限運動民意調查中名列第一，但不要認為他們會嘗試 https://www.scubadivermag.com/daniel -craig- donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubdivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www. scubdivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https:// /www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list / https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https:/ /www.garmin.com/en-GB/p/010/pn/02905-11 -8 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-顯示-to-fenix-XNUMX-series-its-most-capable-lineup-of- premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/ scubapro-s-tek-laptop-backpack-black 成為粉絲：https://www. scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ------ --------------------- ----------------------------- --------------------- ------ 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示和建議，水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水秀網站： https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告- ------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 跟著我們社群媒體臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba 合作.com 和 https://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

本週在播客中，詹姆斯龐德向 RNLI 捐贈了限量版摩托車，英國 Sub Aqua 俱樂部要求潛水員準備在 9 月清潔我們的海洋。顯然，我們所有人都是極限運動者，因為水肺潛水在人們想嘗試的極限運動民意調查中名列第一，但不要以為他們會嘗試


https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/
https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/
https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/
https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/


https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11
https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/
https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black


成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GNEUwNzhEMDZFMDNDQTM1

水肺潛水在極限運動名單上排名第一#scuba #news #podcast

載入更多... 訂閱

讓我們保持聯繫！

獲取所有 Divernet 新聞和文章的每週綜述 潛水面罩
我們不是垃圾郵件！ 閱讀我們的 隱私政策 獲取更多信息。

訂閱
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
內聯反饋
查看所有評論
最新評論
艾倫·卡爾: Colin Doeg：u/w 攝影界元老的過世
查克·拉芬: 遠洋白鰭鯊咬傷競技自由潛水員
奈傑爾·海恩斯: 圈養海豚“和洗澡水一起倒掉”
我QQQQQQ: 圈養海豚“和洗澡水一起倒掉”
史蒂夫溫曼: 泰坦尼克號「曇花一現」之謎已解開
最近的消息
馬耳他沉船潛水員贏得了長期尋求的保護 馬耳他沉船潛水員贏得了長期尋求的保護
被雕刻的珊瑚震驚了保和島潛水員 被雕刻的珊瑚震驚了保和島潛水員
潛水員在世界上最古老的商船殘骸中發現匕首 潛水員在世界上最古老的商船殘骸中發現匕首
名人「間諜鯨」在人類追隨者的爭吵中去世 名人「間諜鯨」在人類追隨者的爭吵中去世 
蘭薩羅特島當天有 2 名潛水員死亡 蘭薩羅特島當天有 2 名潛水員死亡
深海山珍品中的飛行義大利麵怪物 深海山珍品中的飛行義大利麵怪物

聯絡我們

Facebook X-推特 Instagram Youtube

本網站未註明出處的圖片版權歸攝影師所有。
聯絡潛水員雜誌 有關詳細信息。

版權所有2024 洛克傳媒有限公司。 版權所有。

0
希望您的想法，請發表評論。x