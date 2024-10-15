齒輪製造商 DynamicNord 進入英國市場

擁有完整產品線的新潛水裝備品牌並不常見，但這正是來自德國的 動態北方 2023 年初，該公司在杜塞爾多夫的 BOOT 展會上宣布亮相並展示其產品系列時，就做到了這一點。

DynamicNord 可能是一個「新」品牌，由2018 年的最初想法形成，但背後的人員（由首席執行官Martin Kusche 領導）在潛水裝備製造方面擁有數十年的經驗，之前曾與幾家現有的主要參與者合作過。因此，那裡有深厚的傳統，但同樣他們也為潛水市場帶來了新鮮的前景，並致力於創造一個美觀、實用、耐用、可持續和環保的品牌和產品。

DynamicNord 的總部位於德國南部羅森海姆附近的巴伐利亞小鎮布魯克米爾。除管理階層外，還設有研發、行銷、銷售和物流部門，以及所有行政部門和自己的綜合服務中心。

DynamicNord 提供全系列潛水裝備

多年來，德國產品總體上因其製造品質、獨創性和風格而受到讚譽——只要看看梅賽德斯奔馳、奧迪和寶馬等汽車品牌，它們就以這種形象建立了自己的聲譽—— DynamicNord 充分利用了這一點，的潛水裝備是在國內設計和製造的。

德國研發團隊在「創新-可信-功能」的使命宣言下，基於對潛水員需求和願望的深刻理解來開發產品，即每一項創新都必須是可信的，而要可信，它必須是功能性的。

如前所述，DynamicNord 帶著完整的產品線進入市場，從 監管機構, 潛水電腦、 BCD、潛水衣、防暑服、 口罩、通氣管和腳蹼到乾衣， 袋、潛水錶和其他配件。該公司還提供完整的技術潛水和自由潛水/魚叉捕魚系列，以及泳裝系列。

DynamicNord 在整個系列中提供多種配色

在 DynamicNord，整個團隊每天都在努力減少所有製造流程和產品整個生命週期對環境的影響。

原料、生產方法和地點的選擇都非常仔細。在選擇供應商時，團隊注重全自動化，從而降低電力和水的消耗，並且80%的產品在歐洲製造。

DynamicNord 提供各種浮力選項，從 夾克機翼式 BCD

DynamicNord 已經回收了其所有塑膠和玻璃零件 口罩，鰭腳袋的插片由PP和TPR廢料製成，吊鉤由PC廢料製成。

該公司還支持許多環保組織，例如 ElasmOcean 和 CRAM，以及加泰隆尼亞潛水聯合會營運的環保計畫。

注意：DynamicNord 團隊將在展會上展示他們的整個產品系列 GO潛水錶演 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日在 NAEC Stoneleigh 舉行。