Halcyon 品牌重塑：“新面貌，新冒險”

總部位於佛羅裡達州的潛水設備製造商 Halcyon Dive Systems 宣布其品牌標誌發生重大變化，推出了新的、更具吸引力的產品。 數字 看。

該公司表示：“我們最初是一群充滿激情的潛水員，在探索潛水期間不斷創新，現已發展成為一個代表卓越品質、不懈探索和自由追求驚心動魄的水下冒險的品牌。”

新外觀

「這次品牌重塑標誌著新的篇章，使我們的視覺形象與我們激勵、裝備和賦權全球潛水員的使命保持一致。

“通過更新我們的標誌和企業形象，我們的目標是創造一種現代而永恆的外觀，反映我們的開拓精神以及與潛水界的深厚聯繫。”

Halcyon 表示，其新外觀與將於明年發布的一系列技術先進的產品相結合，象徵著對性能的承諾以及該公司「對潛水帶來的變革性體驗的信念」。

「H」標誌（妮可·阿拉里德）

為了實現新的面貌，企業進行了一段時間的自我審視，包括對品牌的優勢、價值觀和身份進行廣泛分析，然後與分銷商、經銷商和客戶合作，展望未來以及吸引新一代潛水員的挑戰。

公司決定採用的關鍵字是「探索者」和「創造者」：前者專注於鼓勵潛水員超越熟悉的領域進行冒險，後者強調創新、工藝、細緻的工程和高性能設備。

多種品牌產品

Halcyon 隨後表示，它的新外觀是基於增強的視覺識別、客戶體驗和社區參與度，以及透過一致的訊息傳遞擴大全球影響力來構思的。

「我們更新的標誌和視覺風格旨在捕捉 Halcyon 產品的力量和優雅，同時喚起冒險感，」該公司表示。 「煥然一新的外觀保留了 Halcyon 的品牌認知度，同時引入了更具活力、平易近人的美學，能夠與各個級別的潛水員產生共鳴。

配套齊全

“我們致力於透過增強的 數字 平台、個人化支援和社區導向的方法。該計劃的舉措包括 Halcyon 社區應用程式、忠誠度計劃和教育內容，為潛水員創造聯繫、學習和分享冒險的空間。

Halcyon 潛水系統 表示其品牌重塑將有助於統一其在不同地區的聲音。 「我們正在加強與經銷商的合作夥伴關係，以確保 Halcyon 客戶體驗在全球範圍內保持一致且可訪問，同時強調我們的安全、創新和性能價值。

「我們邀請世界各地的潛水員探索我們的新面貌，參與我們不斷成長的社區，並加入我們，不斷突破界限並重新定義潛水的可能性。我們已經準備好一起深入研究並發現更多。

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