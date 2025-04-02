HEAD 預計收購 Aqualung

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據悉，HEAD 集團從資產管理公司巴林銀行收購 Aqualung 集團的談判已接近完成。

美奧合資企業HEAD旗下擁有潛水設備製造商Mares、rEVO、培訓機構SSI等多個運動用品品牌。

據業內人士透露，Aqualung 首席執行官米歇爾·阿巴扎 (Michel Abaza) 及其團隊本週在法國南部索菲亞安提波利斯 (Sophia Antipolis) 基地接待了 HEAD 和 Mares 管理層，並已原則上達成協議。

據報道，Aqualung 一直在努力解決現金流問題，這影響了其對供應商的付款，並限制了向客戶提供產品和零件。

這種情況給員工們帶來了壓力，他們聲稱，在過去九年裡，蒙塔古和巴林銀行的連續收購都未能帶來必要的現金注入，讓陷入困境的業務實現成長。

Aqualung 的一名員工表示：“我們已經掙扎了很長時間，HEAD 可以解決很多這些問題。” 迪韋爾內特。 「我們很高興，有了 HEAD，我們就有錢來購買庫存。

“上週我們不得不告訴客戶，我們無法向他們提供許多產品，因為我們沒有錢支付供應商。許多客戶對此非常憤怒，所以希望這種情況現在能停止，我們可以重新保護我們的客戶。”

公司起源

Aqualung 是與水肺相關的最古老的製造名稱，體現了法國潛水員 Jacques-Yves Cousteau 和 Emile Gagnan 在 1940 世紀 1950 年代開發的突破性水下呼吸設備。 HEAD 自身的發展是基於創新的金屬複合滑雪設計，並於 XNUMX 年憑藉該設計成為冬季運動裝備公司。

私募股權公司 Montagu 於 2016 年從液化空氣集團手中收購了 Aqualung，而巴林銀行則成為貸款集團的一部分，旨在為這家負債累累的製造商提供財務支持。

但到 2022 年，法國法院已為 Aqualung 設定了一個最後期限，以解決其持續的營運和財務困難。 巴林銀行接管 至 2023 年底，據報道 迪韋爾內特並承諾進行「重大資本變革」以實現公司雄心勃勃的「地平線 2027」擴建項目。

該公司表示，這將為銷售注入新的動力，但新冠疫情爆發後，整個潛水設備市場的復甦並不均衡，這無助於改善現狀。

未來的計劃

去年，Aqualung 關閉了在加州和夏威夷的工廠，將其美國分銷辦公室遷至東海岸，關閉了在義大利的 Technisub 工廠， 擺脫美國潛水員 和 Stohlquist 品牌。人們普遍預計巴林銀行將透過出售該公司來收回其投資。

目前尚不清楚 Aqualung、其子公司 Apeks、泳裝部門 Aquasphere 及其軍事和專業部門是否會繼續獨立運作或接受 HEAD 內部的重組計劃。兩家集團尚未對進一步的資訊請求作出回應，但預計很快就會正式宣布這項交易。

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