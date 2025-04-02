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HEAD 預計收購 Aqualung

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（水肺）
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據悉，HEAD 集團從資產管理公司巴林銀行收購 Aqualung 集團的談判已接近完成。

美奧合資企業HEAD旗下擁有潛水設備製造商Mares、rEVO、培訓機構SSI等多個運動用品品牌。

據業內人士透露，Aqualung 首席執行官米歇爾·阿巴扎 (Michel Abaza) 及其團隊本週在法國南部索菲亞安提波利斯 (Sophia Antipolis) 基地接待了 HEAD 和 Mares 管理層，並已原則上達成協議。

據報道，Aqualung 一直在努力解決現金流問題，這影響了其對供應商的付款，並限制了向客戶提供產品和零件。 

這種情況給員工們帶來了壓力，他們聲稱，在過去九年裡，蒙塔古和巴林銀行的連續收購都未能帶來必要的現金注入，讓陷入困境的業務實現成長。

Aqualung 的一名員工表示：“我們已經掙扎了很長時間，HEAD 可以解決很多這些問題。” 迪韋爾內特。 「我們很高興，有了 HEAD，我們就有錢來購買庫存。 

“上週我們不得不告訴客戶，我們無法向他們提供許多產品，因為我們沒有錢支付供應商。許多客戶對此非常憤怒，所以希望這種情況現在能停止，我們可以重新保護我們的客戶。”

公司起源

Aqualung 是與水肺相關的最古老的製造名稱，體現了法國潛水員 Jacques-Yves Cousteau 和 Emile Gagnan 在 1940 世紀 1950 年代開發的突破性水下呼吸設備。 HEAD 自身的發展是基於創新的金屬複合滑雪設計，並於 XNUMX 年憑藉該設計成為冬季運動裝備公司。 

私募股權公司 Montagu 於 2016 年從液化空氣集團手中收購了 Aqualung，而巴林銀行則成為貸款集團的一部分，旨在為這家負債累累的製造商提供財務支持。 

但到 2022 年，法國法院已為 Aqualung 設定了一個最後期限，以解決其持續的營運和財務困難。 巴林銀行接管 至 2023 年底，據報道 迪韋爾內特並承諾進行「重大資本變革」以實現公司雄心勃勃的「地平線 2027」擴建項目。 

該公司表示，這將為銷售注入新的動力，但新冠疫情爆發後，整個潛水設備市場的復甦並不均衡，這無助於改善現狀。

未來的計劃

去年，Aqualung 關閉了在加州和夏威夷的工廠，將其美國分銷辦公室遷至東海岸，關閉了在義大利的 Technisub 工廠， 擺脫美國潛水員 和 Stohlquist 品牌。人們普遍預計巴林銀行將透過出售該公司來收回其投資。 

目前尚不清楚 Aqualung、其子公司 Apeks、泳裝部門 Aquasphere 及其軍事和專業部門是否會繼續獨立運作或接受 HEAD 內部的重組計劃。兩家集團尚未對進一步的資訊請求作出回應，但預計很快就會正式宣布這項交易。

也在 Divernet 上： 霸菱集團擬收購Aqualung Group, 出售美國潛水員水肺改造的最新舉措, APEKS DSX：技術潛水員的完美伴侶

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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氣缸內的空氣可以保存多久？ #AskMark #水肺潛水

Full List of Dive Shows with Links: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ JANUARY 18-26: Boot Düsseldorf (International Boat Show) FEBRUARY 1-2: 21: 23 ing Resort Travel (DRT) Show, Malaysia MARCH 21-23: GO Diving Show (The UK Dive Show) MARCH 1-2: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia MARCH 15-16: Mediterranean Diving Show APRIL 28-30: Asia Dive Expo (AD4 JUNE 6-22: Malaysia International Dive Expo (MIDE) SEPTEMBER 25-31: GO Diving ANZ Show OCTOBER 1-13: Diving Talks NOVEMBER 15-6: DEMA Show #scuba #scubadiving #scubadiver Become a fan:://www.come https /dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- OUR WEBSITES Website: https://www.scubadivermag.com ➡️ Scuba Diving, Underwater Photography, Hints & Advice, Scuba Gear Reviews Website: https://www.divernet.com ➡️ Scubagraphy Photoocoat - 組合 Travelp. Only Dive Show in the United Kingdom Website: https://www.rorkmedia.com ➡️ For advertising within our brands ----------------------------------------------------------------------------------- FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTERTER www.scuba.com and https://www.mikesdivestore.com for all your gear essentials.考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。 7:17 介紹 19:11 Scuba.com 廣告 14:00 Duikvaker 00:01 EUDI 35:02 DRT 35:03 GO Diving Show UK 15:04 ADEX OZTek 23:05 Mediterranean 04:06 24:07 06:07 Mediterranean 34:08 21 Diving ANZ 08:51 潛水講座 09:36 DEMA

完整潛水節目列表及連結：
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

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00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
03:15 歐盟
04:23 德班時間
05:04 GO 潛水秀英國站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潛水 澳新
11:09 潛水講座
11:58 德馬

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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

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