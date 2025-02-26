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潛水衣清潔劑可使氯丁橡膠煥然一新

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Grangers 潛水衣清潔劑
Grangers 潛水衣清潔劑

鹽水會慢慢腐蝕潛水衣、乾式潛水衣和泳衣，使其褪色、降低材質的彈性，並產生黴菌產生的氣味。潛水員都知道，大海並不是氯丁橡膠香味的唯一威脅。

英國後期護理解決方案製造商 Grangers 表示，它已經發明了一種名為 Wetsuit Wash 的環保解決方案，可以去除氯丁橡膠和類似物品上的污漬和異味，並保持它們清新耐用。 

將一瓶蓋潛水衣清潔劑倒入 8-10 公升水中，將衣物浸泡 30 分鐘，然後沖洗並晾乾。 

Grangers 說，Wetsuit Wash 是 bluesign 認可這表明，該標準並不側重於測試成品，而是在生產開始前就對從原材料到化學成分的每個元素進行分析。製造商表示：“此認證意味著您可以放心，Granger 的產品更清潔、更安全、更環保。” 

格蘭傑斯說，其容器由 100% 可回收的一次性材料製成，例如通常在垃圾掩埋場處理的塑膠飲料瓶，據說生產它們所需的能源減少了 60%。

Grangers 自 1937 年成立以來，最近與英國皇家國家救生艇協會 (RNLI) 為全天候救生艇船員提供裝備保護。

格蘭傑的 一瓶 9.95 毫升的潛水衣清潔劑售價為 500 英鎊。

也在 Divernet 上： 如何保養你的潛水衣, 選擇最佳水肺潛水衣：提示和技巧, 潛水衣厚度和溫度指南

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氣缸內的空氣可以保存多久？ #AskMark #水肺潛水

Full List of Dive Shows with Links: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ JANUARY 18-26: Boot Düsseldorf (International Boat Show) FEBRUARY 1-2: 21: 23 ing Resort Travel (DRT) Show, Malaysia MARCH 21-23: GO Diving Show (The UK Dive Show) MARCH 1-2: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia MARCH 15-16: Mediterranean Diving Show APRIL 28-30: Asia Dive Expo (AD4 JUNE 6-22: Malaysia International Dive Expo (MIDE) SEPTEMBER 25-31: GO Diving ANZ Show OCTOBER 1-13: Diving Talks NOVEMBER 15-6: DEMA Show #scuba #scubadiving #scubadiver Become a fan:://www.come https /dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- OUR WEBSITES Website: https://www.scubadivermag.com ➡️ Scuba Diving, Underwater Photography, Hints & Advice, Scuba Gear Reviews Website: https://www.divernet.com ➡️ Scubagraphy Photoocoat - 組合 Travelp. Only Dive Show in the United Kingdom Website: https://www.rorkmedia.com ➡️ For advertising within our brands ----------------------------------------------------------------------------------- FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTERTER www.scuba.com and https://www.mikesdivestore.com for all your gear essentials.考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。 7:17 介紹 19:11 Scuba.com 廣告 14:00 Duikvaker 00:01 EUDI 35:02 DRT 35:03 GO Diving Show UK 15:04 ADEX OZTek 23:05 Mediterranean 04:06 24:07 06:07 Mediterranean 34:08 21 Diving ANZ 08:51 潛水講座 09:36 DEMA

完整潛水節目列表及連結：
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

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00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
03:15 歐盟
04:23 德班時間
05:04 GO 潛水秀英國站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潛水 澳新
11:09 潛水講座
11:58 德馬

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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-37-continents-brings-brings-world-record/scuba-divernet.com/scuba-news/scuba-news/health-safety/spanish-safety/spanish-safety/scave-vlls-cal-lls-ca-lls-ca-lls-al-eal-lls-alal-lls-alal-dal tonation/.k-/-/-/-// Article18.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-completes-7-days-299289964-days-under-sea/ #scuba #scubascubaubaowwwst/wwwowiverkwww.wwwwwiverunttw /haffire.com/haffilers.comscy.comscy.comsc。以獲取所有裝備要素。考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
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西班牙洞穴因人員死亡而關閉#scuba #podcast #news

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