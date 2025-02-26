潛水衣清潔劑可使氯丁橡膠煥然一新

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鹽水會慢慢腐蝕潛水衣、乾式潛水衣和泳衣，使其褪色、降低材質的彈性，並產生黴菌產生的氣味。潛水員都知道，大海並不是氯丁橡膠香味的唯一威脅。

英國後期護理解決方案製造商 Grangers 表示，它已經發明了一種名為 Wetsuit Wash 的環保解決方案，可以去除氯丁橡膠和類似物品上的污漬和異味，並保持它們清新耐用。

將一瓶蓋潛水衣清潔劑倒入 8-10 公升水中，將衣物浸泡 30 分鐘，然後沖洗並晾乾。

Grangers 說，Wetsuit Wash 是 bluesign 認可這表明，該標準並不側重於測試成品，而是在生產開始前就對從原材料到化學成分的每個元素進行分析。製造商表示：“此認證意味著您可以放心，Granger 的產品更清潔、更安全、更環保。”

格蘭傑斯說，其容器由 100% 可回收的一次性材料製成，例如通常在垃圾掩埋場處理的塑膠飲料瓶，據說生產它們所需的能源減少了 60%。

Grangers 自 1937 年成立以來，最近與英國皇家國家救生艇協會 (RNLI) 為全天候救生艇船員提供裝備保護。

格蘭傑的 一瓶 9.95 毫升的潛水衣清潔劑售價為 500 英鎊。

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