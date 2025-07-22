10 年 500 英鎊/650 美元以下十大潛水電腦

潛水電腦 已經從昂貴、笨重的裝置演變成時尚智慧的水下伴侶，重新定義了水下的安全性和便利性。早期型號起源於 1980 世紀 2025 年代，通常不可靠、不精確，而且體積龐大。快進到 XNUMX 年，如今的 潛水電腦 至少提供即時深度、減壓狀態、上升速度和氣體混合資訊！接下來，一切只會變得更加複雜和刺激，而這一切都將盡在腕戴式小巧的螢幕上……有時，還會呈現出絢麗的色彩。

值得強調的是，這份最佳名單 潛水電腦 低於 500 英鎊的價格使我們在休閒水肺潛水市場中佔據領先地位。大多數製造商都在這個價位提供多種型號，因此我們努力覆蓋這個價位，並在各自的專長領域中脫穎而出。所有 潛水電腦 這份清單上列出的產品價格都在 500 英鎊/650 美元以下，所以你無需為了省心而傾家蕩產。雖然你確實省心了，但你能從中獲得多少回報呢？

Suunto Zoop Novo – 235 英鎊/300 美元

Suunto Zoop Novo 是一款經典的入門級 潛水電腦 這款潛水錶因其可靠性和易用性而持續贏得讚譽。它配備明亮的背光顯示器和單按鈕介面，是潛水新手的理想之選，也可作為高級潛水員的簡單備用設備。該設備支援高達 50% 的高氧混合氣，配備用戶可更換電池，並可儲存多達 140 次潛水記錄。

Suunto Zoop Novo 潛水電腦

雖然它缺乏空氣整合和藍牙連接功能，但它確實提供了堅如磐石的可靠性和實用的減壓追蹤方法。它還擁有清晰的視覺和聽覺上升速率指示器，這對於最大程度地降低減壓病 (DCS) 的風險至關重要。此外，它還有一個經常被休閒潛水員忽略的功能——儀表模式。這使得 Zoop Novo 非常適合技術潛水員用作水下計時器。

如果您想要一款簡單、可靠且價格不貴的設備，Zoop Novo 仍然是 2025 年的首選。

優點:

使用者友好且安全

入門價格優惠

高氧和儀表模式

缺點:

沒有藍牙或空中集成

與手錶式相比體積較大 電腦!

海燕遊隼 – 500 英鎊 / 575 美元

好吧，這正好處於價格區間的高端，但 Peregrine 是一款高性能、全彩 潛水電腦 它主要面向追求清晰、強勁動力和科技體驗的休閒潛水員。它配備明亮的 2.2 吋全彩 LCD 螢幕、震動提醒、無線充電和多種可自訂的顯示模式，直覺易用，同時又蘊含著 Shearwater 一貫的專業級基因。

海鷗遊隼 潛水電腦

它運行帶有梯度係數的 Bühlmann ZHL-16C 演算法，允許進行高級保守性調校，這在這個價位中實屬罕見。它支援高達 100% 的空氣和氮氧混合氣，以及三氣氮氧混合氣模式。這並非初學者的入門選擇。 潛水電腦但它對於那些想嘗試入門級技術潛水且不想花費過多的人來說是理想之選。潛水記錄透過藍牙與 Shearwater Cloud 連接。它沒有指南針或空氣集成，但對於大多數非技術潛水員來說，這筆交易是可以接受的。

優點:

出色的螢幕和直覺的介面

可充電且支援藍牙

用於娛樂用途的科技級演算法

缺點:

沒有指南針或空氣集成

對於娛樂用途來說相當笨重

Garmin Descent G1/G1 Solar——399英鎊/549美元或499英鎊/649美元

一款兼具 潛水電腦還是反過來呢？ Descent G1 的選項將 GPS、潛水記錄和多種運動功能融入耐用的套裝中。專為運動設計， Garmin Descent G1 可追蹤深度、時間、減壓狀態和水面間隔，另外還可用作日常健身追蹤器。

Garmin 不錯的G1 潛水電腦

兩款型號均支援空氣、氮氧混合氣、儀表、呼吸暫停和持續呼吸控制 (CCR) 模式。標準版 G25 在潛水模式的電池續航時間可延長至 1 小時以上，升級至太陽能機型後續航時間將大幅延長。螢幕採用簡單的單色設計，並非人人都喜歡，但如果您年齡足夠大，能夠欣賞“復古卡西歐”的外觀，那麼潛水時還可以享受“大數字模式”的額外功能。雖然 Descent G1 的操作並非總是最便捷，但它的多功能性在 500 英鎊以下的價位中無與倫比。

優點:

健身 + 潛水 + 智慧手錶組合

GPS 和藍牙連接

非常適合旅行和地面追踪

缺點:

小型單色螢幕

無空氣集成

Suunto D5——455英鎊/649美元

另一隻手錶 潛水電腦Suunto D5 模糊了生活配件和專業潛水工具之間的界線。全彩螢幕清晰銳利，陽光下清晰易讀，並可自訂設定。在水下，D5 支援空氣、氮氧混合氣、儀表和自由潛水模式，並可在潛水過程中切換不同氣體。潛水後，它可以透過 Suunto App 無線同步到您的手機，並記錄您的位置（但需要注意的是，App 記錄的是手機位置，而不是 D5 的位置）。

Suunto G5 潛水電腦

雖然空氣集成可透過發射器（單獨出售）選配，但即使不集成，也能輕鬆降落，且價格實惠。可充電電池每次充電可持續潛水12至XNUMX次。精緻的設計意味著您可以在潛水後戴著它去吃晚餐。

優點:

全彩色、手錶外形

應用程式同步和可充電

時尚且適合旅行

缺點:

發射機使空氣整合成本幾乎增加一倍

電池壽命比簡單型號短

海洋 Veo 4.0 – 360 英鎊/380 美元

Veo 4.0 將時尚美學與強勁性能融為一體。它配備高對比度顯示器和藍牙同步功能，並支援雙演算法——DSAT 和 Pelagic Z+，方便您與潛伴或教練匹配個人資料。雙氣體混合，最高可達 100% 純氧，使其成為高氧潛水員甚至中等技術潛水員的理想選擇。

遠洋VEO 4

您可以透過 DiverLog+ 應用程式記錄和更新固件，用戶可更換的電池可支援 200-300 次潛水。雖然這款 潛水電腦 不提供空氣整合或指南針，但對於多級潛水員來說非常靈活。

優點:

雙重演算法彈性

應用程式支援和氣體切換

纖薄，適合腕戴式 電腦

缺點:

無空氣整合或指南針

介面需要一點時間來學習

克雷西·萊昂納多 2.0 – 210 英鎊 / 260 美元

簡單、實惠、有效。 Cressi Leonardo 是一款理想的 潛水電腦 專為注重實用性而非花俏功能的潛水員打造。無邊框分段式 LCD 顯示器清晰易讀，並附有背光。在水下，Leonardo 支援空氣、氮氧混合氣（最高 50%）和儀表模式，同時還提供可選的深度停留功能，以提供更穩健的潛水體驗。

Cressi Leonardo 2 潛水電腦

Cressi 採用改進的 RGBM 演算法，可根據「安全係數」進行客製化。它還具有清晰的視覺和聽覺警報。與大多數入門級產品一樣 潛水電腦 如今，Leonardo 擁有單鍵介面和直覺的潛水日誌功能。它沒有藍牙、GPS 或指南針，但在這個價位上，這些功能並不值得期待。這款 電腦 它是一款耐用、易於使用的新潛水員主力設備，或可作為備用設備。

優點:

極為簡單的介面

出色的螢幕清晰度

優秀的價格

缺點:

沒有無線功能

有限的功能集

Aqualung i330R – 308 英鎊 / 399 美元

i330R 擁有同價位最佳螢幕之一：明亮的全彩 TFT 螢幕，在任何條件下都能清晰可見。在水中，它支援四種模式：空氣、高氧、儀表和自由潛水。潛水時，您還可以切換最多三種混合氣體。 i330R 可透過 USB 充電，並透過藍牙與 Aqualung 的 DiverLog+ 應用程式同步。

水肺 i330R 潛水電腦

這款潛水鏡堅固耐用，實用性強，深受追求清晰視覺效果的冷水潛水員和夜間潛水員的青睞。它無需空氣調節裝置，也無需 數字 指南針，但它比許多競爭對手的功能更多。它還配備了我們認為是榜單上最好的開箱即用錶帶，這一點還沒有被充分討論過！

優點:

清晰的全彩螢幕

可充電且支援藍牙

可相容多種氣體

缺點:

沒有指南針或空氣集成

不如手錶式設計時尚

Mares Puck 4 – 240英鎊/350美元

Mares Puck 4 是備受喜愛的 Puck 系列的最新升級版，它保留了單鍵操作的簡潔性，並配備了時尚的高對比度點陣顯示器和現代化的內部技術。 Puck 4 支援空氣、氮氧混合氣（最高可達 99%）和儀表模式，並具有深度停留功能和多種氣體切換功能。

母馬冰球 4 潛水電腦

Puck 4 新增藍牙連接功能，方便您透過 Mares 應用同步潛水數據，無需再費力擺弄線材。佈局簡潔，即使在低能見度環境下也清晰易讀，而且經久耐用。使用者可更換的電池擁有長達 100 次潛水的穩定續航力。雖然它並非時尚單品，但它是一款功能強大、性能可靠的潛水工具，在這個價位段難得一見。

優點：

藍牙潛水日誌同步

電池壽命長（用戶可更換）

簡單、堅固、高效

缺點：

無空氣整合或指南針

不是最好看的

SEAC 螢幕 – 265 英鎊 / 335 美元

SEAC 螢幕外觀現代，簡潔 潛水電腦 設計兼顧易讀性和簡潔性。寬大的矩形 LCD 顯示器採用高對比佈局，潛水資料一目了然。它還帶有背光，方便在能見度低或夜間潛水時使用。此外，這款腕錶還擁有令人耳目一新的現代外觀。 電腦。一旦您進入水中，螢幕將支援空氣、氮氧混合氣（高達 99%）和儀表模式，並包括深度、上升率和減壓停留的視覺和聽覺警報。

SEAC 螢幕 潛水電腦

這款產品沒有空氣清淨機或藍牙功能，但使用者可更換電池的設計非常貼心，據稱普通潛水員可使用長達三年。介面由兩個正面按鈕控制，即使在冷水中戴著厚手套也能輕鬆操控。

優點:

大型超清晰顯示屏

專為冷水潛水員設計

易於使用的界面

缺點:

沒有應用程式或無線連接

不含專用 USB 連接線

Scubapro 阿拉丁 A2 – 400 英鎊 / 480 美元

Scubapro Aladin A2 專為追求小巧便攜的潛水員設計，將強大的功能融入精簡的腕錶設計中。它支援水肺潛水、儀表潛水、呼吸暫停潛水、三混氣潛水、側掛潛水和持續呼吸控制潛水，功能極為豐富。全點陣顯示器清晰銳利，一旦您熟悉了佈局，使用者介面就變得非常直覺。

Scubapro 阿拉丁 A2 潛水電腦

它包括一個 3D 傾斜補償 數字 指南針在這個價位上並不常見，雖然可以整合空氣，但需要選配感知器。說到集成，它還相容於 Scubapro HRM 心率帶，可以讀取心率和體表溫度。 A2 也支援藍牙，可輕鬆同步到 Scubapro 的 LogTRAK 應用程式。技術潛水員可能需要更多客製化功能，但對於嚴肅的休閒和運動潛水員來說，Aladin A2 是一個不錯的選擇。

優點:

內建指南針和藍牙連接

多種潛水和自由潛水模式

光滑小巧的腕錶造型

缺點:

需要多個發射器進行額外集成

新用戶的學習曲線更陡

摘要 – 精選

總體而言 潛水電腦: Scubapro Aladin A2 – 功能齊全，價格實惠

最值 潛水電腦：Mares Puck Pro – 堅固、簡單、適合學生

最好 潛水電腦 對於經驗豐富的潛水員：Shearwater Peregrine——全彩佈局合理的螢幕和技術級清晰度

最佳跨界車 潛水電腦: Garmin Descent G1/G1 Solar – 智慧手錶 潛水電腦，一款具有可靠潛水功能的日常穿著

關於潛水電腦的最終結論

您的 潛水電腦 應該體現您的潛水風格，而不僅僅是預算。無論您想要一款簡單可靠的潛水裝備，還是功能齊全的現代科技產品，亦或是適合日常佩戴的跨界設備，以上十款型號都能提供可靠的安全性和功能性，而且價格不超過 500 英鎊。

當然， 潛水電腦 它們不會替你掌控潛水，只告訴你一些基本知識。即使是休閒潛水員，它們也是一種工具，所以你應該已經了解壓力、浮力和減壓的基礎知識，以便最大限度地利用它們。一旦你掌握了這些指導的基礎知識，你就可以自信地使用高氧混合氣，潛入珊瑚礁，或在沉船周圍閒逛，你的 潛水電腦 將為您進行跟踪。

記住…如果你還沒有學會如何使用它，你的 潛水電腦 根本沒用，尤其是那些資訊警報和閃爍的數字。如果你很久沒用了，一定要閱讀手冊，並快速複習一下。

常見問題 – 購買價格低於 500 英鎊的潛水電腦

1. 我的 潛水電腦 或者 USB 可以嗎？

藍牙可以無線同步到手機，超方便。不過USB同步也很好用，而且幾乎總是能省錢。

2. 空氣一體化值得嗎？

連接到氣瓶即可獲得即時氣壓，尤其適合技術潛水。但對於休閒潛水員來說，控制台式 SPG 通常就足夠了。

3. 演算法類型（例如，Bühlmann 與 DSAT）有多重要？

這是一個價值百萬美元的問題。保守的模型（例如 DSAT）傾向於安全，即在重複潛水時，NDL 更短，深度時間更短。基於 Bühlmann 且可自訂的演算法（Buhlmann GF）傾向於在基準 NDL 上提供更長的 NDL，並允許您在此基礎上調整保守性。選擇實際上取決於您喜歡自由還是謹慎的潛水方式，以及您希望從您的潛水器中獲得何種程度的控制。 潛水電腦.