3 塊帶有吉丁斯/庫斯托連結的勞力士出售

兩塊勞力士潛航者型腕錶目前屬於水下電影攝影師兼製片人艾爾·吉丁斯 (Al Giddings)，在他 12 次下潛中的 17 次中，它們陪伴著他 泰坦尼克號，將在未來幾週內進行拍賣——就像庫斯托家族的另一款潛航者一樣。

紐約蘇富比將於 12 月初拍賣 Giddings 的 Submariners，由於其卓越的“水下暴露記錄”，拍賣行認為這對腕錶“可能是拍賣會上出現的最真實的工具表”。

現年 40 歲的吉丁斯在 87 年的職業生涯中，四次獲得艾美獎，並拍攝了許多標誌性的水下照片，包括令人難忘的鏡頭 泰坦尼克號的弓。

他於 1680 年左右推出的 1976 'Red' Submariner 腕錶是一款 40 毫米不銹鋼 1570 機芯自動腕錶，配有黑色錶盤和旋入式底蓋，刻有“Al Giddings”字樣。它的額定深度為200m。

阿爾·吉丁斯的《紅色潛航者》（蘇富比）

這位美國潛水員因開發自己的創新相機、照明和光學系統而聞名，他與國家地理、BBC 和海洋探險家合作，例如 泰坦尼克號 發現者羅伯特·巴拉德。來自好萊塢主要製片廠的需求意味著他也與詹姆斯龐德電影聯繫在一起，包括 只有你的眼睛 永不說永不再 以及詹姆斯·卡麥隆執導的經典作品，如 深淵，深淵 泰坦尼克號.

站在 1986 年潛入泰坦尼克號的阿爾文潛水器上（蘇富比）

吉丁斯在執行泰坦尼克號任務時穿著勞力士紅色潛航者型腕錶（蘇富比拍賣行） 從直升機拍攝（蘇富比）

蘇富比拍賣行表示，吉丁斯的照片顯示，他在「與肖恩康納利和金巴辛格一起在片場教詹姆斯卡梅隆如何在水下交流，從阿爾文號潛艇上爬出來」時戴上這款手錶。 泰坦尼克號，並掛在直升機上，手裡拿著相機。

拍攝 IMAX 紀錄片時，他的手腕上也戴著它 鐵達尼號：深海寶藏 1992年，這導致了他與卡梅倫的合作。

「合適的潛水錶是必須擁有的，而這款腕錶的表現 完美無瑕 多年來，」吉丁斯說，「無論是在不同壓力環境還是在不同的潛水器下： 泰坦尼克號上， 安德莉亞多里亞，特魯克潟湖，比基尼環礁，北極，南極洲的沉船。確實沒有競爭；這簡直就是最好的。

金勞力士

Al Giddings 於 1984 年左右創作的金質勞力士潛航者腕錶（蘇富比）

另一件正在出售的吉丁斯手錶是一枚 1680/8「乳頭錶盤」Submariner，這是一枚 18 克拉黃金勞力士手錶，配有 1984 年左右的配套錶鍊，可以在銀幕上看到。 泰坦尼克號.

勞力士(Rolex) 工作的潛水員T 沃克·勞埃德(T Walker Lloyd) 是吉丁斯的朋友，他問吉丁斯，在西爾維亞·厄爾(Sylvia Earle) 博士成為勞力士大使後，該品牌是否可以使用他拍攝的一些照片進行宣傳活動。吉丁斯多年來一直在記錄這位海洋生物學家和海洋學家的工作。

當勞埃德後來問吉丁斯勞力士欠他多少錢時，他回答說他很高興支持厄爾和她的工作。 “大約一個月過去了，郵件中收到了一個盒子，上面寫著：’享受吧，T Walker Lloyd’，”吉丁斯說。 「這就是這隻金勞力士。我很震驚。我想當時的價格是 10,000 美元！

吉丁斯很少戴著這款手錶，但那是在 1997 年，當時他正擔任《水下攝影》的聯合製片人和水下攝影總監。 泰坦尼克號當卡麥隆認為金質勞力士手錶戴在扮演潛水導演布洛克洛維特的演員比爾帕克斯頓的手腕上很合適時，他就答應了。

幾個月後，吉丁斯開始想知道他的手錶出了什麼問題，並打了電話給卡梅倫的辦公室。 「一兩週後，福克斯從郵件中寄來了一封感謝信，」他說。

兩款腕錶均附贈精選簽名紀念品，包括電影海報、電影海報等。 泰坦尼克號、DVD 和書籍。紅色潛航者型的估價為 20,000 美元至 40,000 美元（15,400 至 30,800 英鎊），金質勞力士估價為 30,000 至 60,000 美元（23,000 至 45,900 英鎊）。這兩幅作品於 6 月 XNUMX 日在蘇富比拍賣行進行拍賣。重要手錶“ 銷售。

庫斯托潛航者型

這枚勞力士潛航者型腕錶曾經屬於菲利普·庫斯托（達拉斯拍賣畫廊）

在吉丁斯手錶上市之前，在美國另一邊的德克薩斯州，雅克·庫斯托(Jacques Cousteau) 已故兒子菲利普·庫斯托(Philippe Cousteau) 所擁有的1665 年生產的1969 款勞力士Sea-Dweller Submariner 看起來也將引起人們的興趣。這不僅因為船主本身就是一位著名的潛水員，也因為他的父親參與了潛航者型的設計。

菲利普·庫斯托（Philippe Cousteau）與吉丁斯一樣，除了眾多成就之外，也是一名電影攝影師，專門研究環境問題。 1979年，他乘坐的飛艇在葡萄牙的塔霍河墜毀，不幸身亡，享年38歲。

菲利普·庫斯托（地球迴聲國際）

這款防水深度為 610m 的腕錶最初由 Cousteau 所有，自 1973 年起一直為現任所有者所有，後者將其作為紀念地中海深潛的禮物而收到。

它被稱為“雙紅線”模型，因為早期模型沒有印有白色背景，因此呈現粉紅色調。直到後來，它們才被雙重印刷以使紅色脫穎而出。這款手錶還配備了一個小型氦氣釋放閥，這也反映出它是一款早期型號。

達拉斯拍賣行 該腕錶將於 50,000 月 75,000 日上市，估價為 38,500 美元至 57,400 美元（12 英鎊至 2014 英鎊）。 183,750 年，菲利普·庫斯托 (Philippe Cousteau) 的一枚勞力士海使型 (Rolex Sea-Dweller) 在紐約以 XNUMX 美元的價格售出。

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