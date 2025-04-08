Airy 新品是迄今為止最輕的潛水錶

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迄今為止最輕的機械潛水錶 — — 這是瑞士獨立手錶製造商雅典錶 (UN) 對其新款 200 米 Diver [AIR] 透明錶款的宣稱。

潛水錶通常比正裝表更笨重，而且很少有潛水員會因為在水下攜帶的此類儀器的重量而失眠，但 UN 的技術成就確實提供了一個討論點 - 儘管它的價格高達 33,000 英鎊。

該公司表示，聯合國潛水員系列的最新成員“超出了人們的預期，甚至認為不可能實現”，並補充說，新手錶代表了“高鐘錶藝術、高科技和高性能”的結合。

雅典錶 (Ulysse Nardin) 早在 1893 年就製造了第一款防水儀器，1964 年製造了第一款潛水錶，2001 年推出了 Aqua Perpetual，這是唯一一款配備萬年曆的 200 米防水手錶。二十年後，它推出了 Diver X Skeleton，並在此型號的基礎上推出了新版本，據稱該版本更堅固、更時尚、減輕了一半。

減少體重

聯合國 44 年推出的 2019 毫米 Diver 重 120.5 克，Diver X Skeleton 重 106 克，而 Diver [AIR] 的重量僅為羽毛般的 52 克，不含錶帶則為 46 克。

它採用新型 UN-374 機芯，所用材料比 Diver X Skeleton 更少。其結構基於細長的空心橋，用於形成抵抗彎曲和扭曲的三角形，但據說由於質量的減輕而使結構更具彈性。新機芯擁有長達 90 小時的動力儲存。

超輕雅典錶 Diver [AIR] 腕錶，搭配橘色和白色錶帶

現在手錶內部 5% 的空間都是空氣，包圍著據稱可承受 XNUMX 公斤衝擊的機芯。透過犧牲自動上鍊機制，可能會減輕更多的重量，但保留該功能是官方潛水錶標準的要求。

手錶機芯通常由較重的黃銅製成，因為鋁太軟，而鈦雖然輕且耐用，但通常被認為難以操作，並且在加工過程中易燃。無論如何，聯合國找到了使用鈦的方法。

它還配備了高度防磁的矽擒縱機構，這是控制計時精度的部件，據說其重量只有標準擺輪的一半。

升級改造

新的模組化 44 毫米錶殼將鈦與碳纖維結合在一起，進一步減輕重量。由於碳纖維的防水性能不強，因此機芯被封裝在鈦金屬中殼中。這種鈦金屬有 90% 是可回收的，錶殼的側面則由另一種輕質碳纖維複合材料 Nylo-Foil 製成，其原料來自回收的漁網。

夜光錶圈嵌件由 CarbonFoil（升級再造的碳纖維）製成，而擒縱機構則由升級再造的矽晶片製成。

Diver [AIR] 具有拱形藍寶石玻璃和極簡鏤空錶盤，黑色時標和指針塗有白色 Superluminova 夜光塗層。

這款腕錶配有兩條可互換的橙色和白色錶帶，由彈性面料製成，並配有防刮閉合系統。這款手錶的價格為 33,420 英鎊，更多資訊請訪問 Ulysse Nardin 網站。

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