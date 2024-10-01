第四元素遠洋手錶“走向極端”

「Pelagic」這個詞之前曾被 Fourth Element 用於一系列潛水靴，但現在它在命名其首款潛水錶時採用了這一向開放海洋致敬的詞。

這家英國製造商表示，第四元素 Pelagic 自動腕錶不僅“捕捉了經典水肺潛水腕錶的精髓”，而且“適合地球上最極端的環境”。

該額定深度為 500m 的裝置在英國設計，在瑞士手工建造。它由 26 顆瑞士 Sellita SW200 自動機芯提供動力，具有黑客功能（能夠設置秒針），這可以透過防碎和防刮藍寶石水晶玻璃錶背看到。

Pelagic 腕錶的透明背面

Pelagic 採用 44 x 14 毫米拉絲不鏽鋼錶殼，並配有 120 次點擊單向黑色陶瓷錶圈，可協助規劃最大潛水時間。 9點鐘位置有排氦閥。

指針和刻度採用瑞士Super-LumiNova C3夜光材質。這款手錶有 22 毫米矽膠/橡膠錶帶或拉絲不銹鋼錶鍊可供選擇。

設計細節包括轉子和錶帶扣或錶帶扣上刻有“第四元素”字樣。旋入式錶冠還飾有代表四種元素的圖示：土、空氣、火和水。

遠洋側視圖

Pelagic 手錶僅使用回收材料（回收 PET）和 FSC 認證的紙張和卡片進行包裝，符合製造商的 OceanPositive 承諾。

Fourth Element Pelagic 腕錶售價為 1,475 英鎊，即日（1 月 XNUMX 日）起發售。查找更多詳細信息，請訪問 Fourthelement.com.

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