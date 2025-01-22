雜誌訂閱
刪除廣告 3 英鎊/月
登入

東方之星鈦金屬腕錶邁向黃金

在 Google 新聞上關注我們
訂閱我們的每週通訊
東方之星 M42 潛水員 1964 V2 鈦金 LE
東方之星 M42 潛水員 1964 V2 鈦金 LE

東方之星的最新腕錶是其 M42 Diver 1964 第二版 F2 Date 6m 鈦金屬腕錶的限量版，旨在紀念該型號問世 200 週年。將有60個單位可供使用。

這家日本製造商自1951 年起就開始生產手錶，但這款手錶源自1964 年發布的Olympia Calendar Diver 和Calendar Auto Orient，隨後於1964 年發布了Diver 1 第2021 版，並於次年發布了M42 Diver 1964 第2 版F6 Date 200m 。 

腕錶融合了 Calendar Auto Orient 的設計元素，同時符合 ISO 6425 標準——原版問世時，潛水錶還沒有明確的標準。 

東方之星表示，這款金質 60 週年紀念款的錶殼和錶鍊採用鈦金屬塗層，比不銹鋼款輕約 35%，而且足夠堅固，可以承受惡劣的潛水環境。  

手錶配有鈦金屬錶殼和錶鍊
手錶配有鈦金屬錶殼和錶鍊

41毫米錶殼厚14.3毫米。錶盤為炭灰色，帶有夜光刻度、指針和標誌，單向旋轉錶圈的鋁嵌件刻度和數字為金色。 

配備旋入式錶冠、旋入式錶背、帶有防反射塗層的雙弧形藍寶石水晶玻璃錶鏡以及具有 6 小時動力儲備的自製 F47N50 機芯，精確度為每天 +25 至 -15 秒。此外，錶盤上還設有顯示剩餘電量的指示器，這在潛水錶中很少見。

東方之星 M42 Diver 1964 第二版 F2 Date 6m 鈦金屬限量版售價 200 英鎊。

也在 Divernet 上： 東方潛水錶登陸英國, 時光機：最新潛水錶, 配戴最新潛水錶大放異彩, 現代、復古、閃亮：7 款全新潛水錶

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
本週的播客上有一份關於「海洋故事」沉沒後紅海當局的相當嚴厲的報告。多項新記錄包括 50m 處拍攝照片和水下步行距離記錄。馬來西亞一家潛水度假村的執照已被政府正式吊銷。 https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater- model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/ freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成為一名粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ------------------ ------------------------------------------------- - -------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https: //www.divernet .com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用來廣告我們的品牌------------------------------------------- ----- ----------------------------------- 在社群媒體Facebook 上關注我們：https: //www.facebook。 www.mikesdivestore.com 合作，您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

本週的播客上有一份關於「海洋故事」沉沒後紅海當局的相當嚴厲的報告。多項新記錄包括 50m 處拍攝照片和水下步行距離記錄。馬來西亞一家潛水度假村的執照已被政府正式吊銷。

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/

#水肺 #scubadiving #scubadiver

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join

裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xRUU4M0JFMUQ4QTA2MjVB

關於紅海當局的可惡報告#scuba #podcast #news

泰國潛水之旅額外內容 @AggressorAdventures #scubadiving #thailand Aggressor 附屬連結：https://www.scubadivermag.com/affiliate/bylq #scuba #scubadiving #scubadiver 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear -------------------------------- - ------------------------------------------------- -我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示和建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺潛水新聞、水下攝影、提示和建議、旅遊報道網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水展網站：https://www.rorkmedia.com ➡️用於我們品牌內的廣告------ ----- --------------------------------------------- ----- ---------------------- 在社群媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特： https://twitter.com/ scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

泰國潛水之旅額外內容 @AggressorAdventures #scubadiving #thailand

侵略者附屬連結：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/bylq


#水肺 #scubadiving #scubadiver

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join

裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRkU3NjdFNDBDMjFBNTlF

泰國潛水之旅額外內容 w/@AggressorAdventures #scubadiving #thailand

@fredr1 #AskMark - 嘿馬克。感謝您提供的所有精彩內容。您能否討論部分高氧與連續混合（以及「儲存」—如果不同）高氧的詳細情況？我知道您需要 02 清潔氣缸用於 PB，但不需要 CB？您可以在空氣和高氧填充 CB 或儲存之間來回切換嗎？謝謝！ #scuba #scubadiving #scubadiver 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------- - ------------------------------------------------- - --------------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水秀網站：https:/ /www .rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告------------------------------------ ---------------- ---------------------------------- --------- 在社群媒體Facebook 上關注我們： https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram. com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https: //www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示可以取代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

@fredr1
#AskMark - 嘿馬克。感謝您提供的所有精彩內容。您能否討論部分高氧與連續混合（以及“儲存” - 如果不同）高氧的詳細情況？我知道您需要 02 清潔氣缸用於 PB，但不需要 CB？您可以在空氣和高氧填充（CB 或銀行儲存）之間來回切換嗎？謝謝！
#水肺 #scubadiving #scubadiver

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join

裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS45MTRCQjE3QzVGNDREODIz

如何製作高氧？ #問馬克

訂閱

讓我們保持聯繫！

獲取所有 Divernet 新聞和文章的每週綜述 潛水面罩
我們不是垃圾郵件！ 閱讀我們的 隱私政策 獲取更多信息。

訂閱
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
內聯反饋
查看所有評論
最新評論
比爾·蓋茨: 軟管斷開導致斯卡帕潛水員死亡
斯南·奧爾罕·延古爾: Halcyon 品牌重塑：“新面貌，新冒險”
史蒂夫溫曼: 南澳的碼頭
桑德拉‧塞寧: 南澳的碼頭
史蒂夫: 透過審查找到最好的 Fish Id 應用程序
最近的消息
普爾潛水員診所即將關閉 普爾潛水員診所即將關閉
沉沒 80 週年：另一架博福特轟炸機被追踪 沉沒 80 週年：另一架博福特轟炸機被追踪
北海潛水員發現仍在燃燒的二戰沉船 北海潛水員發現仍在燃燒的二戰沉船
BBC 報道了脅迫《海洋故事》潛水員倖存者的努力 BBC 報道了脅迫《海洋故事》潛水員倖存者的努力 
水下模特兒拍攝剛進入裝飾階段 水下模特兒拍攝剛進入裝飾階段
最新的沉船發現潛水引發了疑問 最新的沉船發現潛水引發了疑問
與我們聯繫
Facebook X-推特 Instagram Youtube
本網站未註明出處的圖片版權歸攝影師所有。
聯絡潛水員雜誌 有關詳細信息。
Facebook X-推特 Instagram Youtube
版權所有2025 洛克傳媒有限公司。 版權所有。
贈送訂閱
訂閱費用為 3 英鎊/月