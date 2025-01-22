東方之星鈦金屬腕錶邁向黃金

訂閱我們的每週通訊

訂閱我們的每週通訊

東方之星的最新腕錶是其 M42 Diver 1964 第二版 F2 Date 6m 鈦金屬腕錶的限量版，旨在紀念該型號問世 200 週年。將有60個單位可供使用。

這家日本製造商自1951 年起就開始生產手錶，但這款手錶源自1964 年發布的Olympia Calendar Diver 和Calendar Auto Orient，隨後於1964 年發布了Diver 1 第2021 版，並於次年發布了M42 Diver 1964 第2 版F6 Date 200m 。

腕錶融合了 Calendar Auto Orient 的設計元素，同時符合 ISO 6425 標準——原版問世時，潛水錶還沒有明確的標準。

東方之星表示，這款金質 60 週年紀念款的錶殼和錶鍊採用鈦金屬塗層，比不銹鋼款輕約 35%，而且足夠堅固，可以承受惡劣的潛水環境。

手錶配有鈦金屬錶殼和錶鍊

41毫米錶殼厚14.3毫米。錶盤為炭灰色，帶有夜光刻度、指針和標誌，單向旋轉錶圈的鋁嵌件刻度和數字為金色。

配備旋入式錶冠、旋入式錶背、帶有防反射塗層的雙弧形藍寶石水晶玻璃錶鏡以及具有 6 小時動力儲備的自製 F47N50 機芯，精確度為每天 +25 至 -15 秒。此外，錶盤上還設有顯示剩餘電量的指示器，這在潛水錶中很少見。

東方之星 M42 Diver 1964 第二版 F2 Date 6m 鈦金屬限量版售價 200 英鎊。

也在 Divernet 上： 東方潛水錶登陸英國, 時光機：最新潛水錶, 配戴最新潛水錶大放異彩, 現代、復古、閃亮：7 款全新潛水錶