2025年海洋影展澳洲巡展將於XNUMX月啟動

海洋電影節世界巡迴演唱會 2025 年將再次舉行，慶祝我們激勵、教育和保護海洋的 12 年輝煌歷程。這項年度盛事已影響了 14 個國家的生活，將於 XNUMX 月在澳洲巡迴展出，為全國觀眾呈現海底世界的迷人之美。

十多年來，海洋電影節一直是全球海洋愛好者的燈塔，透過精選世界各地才華橫溢的獨立電影製作人的電影展示海洋的奇妙和力量。今年的澳洲巡演將以 三個小時的節目，內容包括令人驚嘆的視覺效果和引人入勝的故事，深入探究海洋的核心以及珍惜海洋的人們的生活。

“今年，我們特別高興能展示三部令人難以置信的澳洲電影，” 傑米瑪羅賓遜海洋電影節世界巡迴演唱會創辦人。 “對於澳大利亞電影人來說，他們的作品能夠與國際電影一起受到讚譽，這是一項了不起的成就。”令人震撼 “白石” 強調了透過將生態危機轉化為永續解決方案來拯救澳洲大南礁的大膽保護努力。詩意而真摯 “女神” 向海底世界獻上一曲頌歌，讓觀眾愛上充滿活力的海洋生命。同時， “海洋中的太空人” 介紹趴板衝浪運動員 Shane Ackerman，他無畏地追求海浪，體現了對海洋激情的純粹快樂。

這些澳洲的故事與來自世界各地的勵志故事一起誕生。觀眾將見證夏威夷攝影師兼衝浪手 Mike Coots 的蛻變之旅 “呼喚”，了解衝浪如何為利比里亞青年帶來力量和希望 “我們衝浪者”，跟隨阿拉斯加人對人類影響的深刻旅程 “卡特邁的足跡”並沉醉於 “水上芭蕾”.

海洋電影節世界巡迴演唱會不只是一場電影盛會；這是對我們星球藍色心臟的慶祝。透過令人驚嘆的攝影技術和強大的敘事，電影節旨在激發人們與海洋更深層的聯繫，並鼓勵觀眾採取行動保護這個重要的生態系統。

2025 年澳洲巡演門票現已開始發售！ 無論您是經驗豐富的海洋愛好者、週末衝浪者還是對深海奧秘感到驚奇的人，這個電影節都將為您帶來一次難忘的電影之旅。

如需了解門票、場地和完整巡演日程，請訪問 www.oceanfilmfestivalworldtour.com.

與我們一起慶祝 12 年的海洋故事敘述，並受到啟發去珍惜、保護和探索蔚藍。

影片說明：

呼喚——美國夏威夷：12 分鐘

2025 年海洋電影節澳洲巡迴演唱會將於 5 月 XNUMX 日啟動

在考艾島鬱鬱蔥蔥的景觀中，麥克·庫茨透過海洋發現了自己的使命。作為天生的衝浪者和攝影師，他以非凡的藝術性捕捉了令人驚嘆的夏威夷衝浪文化世界。他的照片將當地的衝浪場景轉化為強烈的視覺故事，揭示了人類與海洋之間的深層連結。

一個改變生活的時刻將挑戰麥克所知道的一切，迫使他重新想像他與海洋的關係。 《召喚》是一段鼓舞人心的轉變之旅，展示了激情如何演變並克服看似不可能的障礙。

我們衝浪者－法國：38 分鐘

故事發生在利比里亞的沿海城鎮，一場意想不到的文化交流透過衝浪這一通用語言改變了人們的生活。一群歐洲衝浪者來到這裡，帶來的不僅僅是衝浪板，他們還為這個渴望機會和治癒的社區帶來了希望、聯繫和歡樂。透過建立衝浪俱樂部並教導當地的兒童和青少年如何衝浪，這些遊客創造的不僅僅是一個休閒空間，他們還建立了一條賦權的生命線。

這部紀錄片講述了利比里亞年輕人的非凡故事，他們的生活因衝浪而發生了巨大的變化。它最初只是一項簡單的運動追求，後來卻成為了一次深刻的自我發現、心理韌性和社區建設的旅程。透過海浪的節奏，這些年輕人找到了目標、信心和重新想像未來的道路，證明了有時最有力的人道主義援助不僅是為了生存，還為了創造純粹的、變革性的快樂時刻。

白石 – 澳洲：35 分鐘

2025 年海洋電影節澳洲巡迴演唱會將於 6 月 XNUMX 日啟動

在澳洲大南部礁的蔚藍海水中，海膽摧毀了重要的海帶森林，一場毀滅性的生態危機隨之而來。這部扣人心弦的紀錄片講述了熱情的海洋保護主義者和潛水員對抗入侵物種並將環境威脅轉化為可持續的解決方案的故事。

影片透過令人驚嘆的水下攝影技術，揭示了氣候變遷如何破壞海洋生態系統。潛水員不僅記錄了破壞情況，還通過收穫海膽並將其作為美味的烹飪選擇進行推廣，為人們帶來了希望，創造了一種創新的海洋保護方法。

海洋中的太空人—澳洲：8 分鐘

趴板運動需要開拓進取的精神和無畏的心。當衝浪運動帶來名利時，肖恩·阿克曼 (Shane Ackerman) 卻在衝浪中找到了純粹的自由。肖恩白天是礦井中的起重機操作員，而當他衝破大海的巨浪時，他的真實生活就展現出來了，證明了激情超越了金錢回報。對他來說，工作只是達到目的的一種手段——一種為他在衝浪板上追求絕對解放的時刻提供資金的方式。

卡特邁的足跡 – 美國阿拉斯加：22 分鐘

2025 年海洋電影節澳洲巡迴演唱會將於 7 月 XNUMX 日啟動

在一次令人感傷的探索之旅中，藝術家兼電影製作人馬克斯·羅米追尋著祖母素描本上褪色的痕跡，來到了阿拉斯加卡特邁荒涼偏遠的海灘。加入一支海洋垃圾專家團隊後，羅米發現了人類影響的意外故事——揭示了人類如何在從未真正踏上海岸的情況下在這片原始景觀上留下了深刻的印記。

水上芭蕾 – 法國：5 分鐘

水上芭蕾是一場令人著迷的水下表演，舞者瑪麗安阿文圖裡爾 (Marianne Aventurier) 將她最深切的激情融入到一場令人驚嘆的藝術之旅中。這部影片是她與搭檔攝影師亞歷克斯沃耶 (Alex Voyer) 在法屬波利尼西亞清澈的海水中拍攝的，它是一場與海洋生物的詩意舞蹈，將海洋變成了一個活生生的舞台。在史蒂芬洛佩茲（Stephane Lopez）令人難忘的音樂創作的伴奏下，阿文圖裡爾（Aventurier）創造了一場空靈的表演，讚美了水下生物的美麗和優雅，將她畢生的夢想變成了一首令人驚嘆的視覺詩。

女神 – 澳洲：8 分鐘

2025 年海洋電影節澳洲巡迴演唱會將於 8 月 XNUMX 日啟動

在這部飄逸的短片中，隨著一名潛水員深入海浪之下，一封充滿詩意的情書展開。他的聲音充滿驚奇和溫柔，講述了一首關於他的「愛」的頌歌，編織了一幅生動的水下生活畫卷。

慶祝大自然之美，邀請人們愛上海底世界， 女神 是人類與海洋之間的連結、敬畏與深厚紐帶的詩意探索。

巡迴日期和地點：

澳大利亞首都地區

堪培拉

活動中心: 國家電影和聲音檔案館，麥考伊巡迴賽，阿克頓

週二，三月4 2025 : 下午 7:00 – 晚上 10:00

: 下午 7:00 – 晚上 10:00 星期三，5三月2025 : 下午 7:00 – 晚上 10:00

: 下午 7:00 – 晚上 10:00 週四，三月6 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

新南威爾士州

阿瓦隆海灘

活動中心: 聯合劇院，39 Old Barrenjoey Rd，阿瓦隆海灘

週五14 2025三月: 下午 6:30 – 晚上 9:30

阿沃卡海灘

活動中心: 阿沃卡海灘電影院，阿沃卡大道 69 號，阿沃卡海灘

週四，三月13 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

不倫瑞克岬

活動中心: Brunswick Picture House，30 Fingal St，Brunswick Heads

週四，三月6 2025 : 下午 7:00 – 晚上 10:00

: 下午 7:00 – 晚上 10:00 週五7 2025三月: 下午 7:00 – 晚上 10:00

科夫斯港

活動中心: 碼頭紀念劇院，科夫斯港，海港大道 337 號

星期六，1三月2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

福斯特/坦卡里

活動中心: Great Lakes Cinema 3, 108 Manning Street, Tuncurry

週五14 2025三月: 下午 7:00 – 晚上 10:00

紐卡斯爾科塔拉

活動中心: Event Cinemas、Westfield Kotara Rooftop、Northcott Dr 與 Park Ave 拐角處、Kotara

星期三，5三月2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

雪梨市

活動中心: Event Cinemas, 505/525 George St, Sydney NSW 2000

星期三，19三月2025：下午 6 時 15 分至晚上 9 時 30 分（分配座位)

雪梨東區

活動中心: Randwick Ritz，43 St Pauls St，Randwick

星期三，12三月2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

雪梨北區

活動中心: Hayden Orpheum，380 Military Rd，Cremorne

週四，三月6 2025 : 下午 7:00 – 晚上 10:00

: 下午 7:00 – 晚上 10:00 週五7 2025三月: 下午 7:00 – 晚上 10:00

臥龍崗

活動中心: 伍倫貢大學電影廳，諾斯菲爾茲大街，大學大廳

週四，三月20 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

北方領土

達爾文

活動中心: Deckchair 電影院，Jervois 路，達爾文

週二，17 2025月 : 下午 7:00 – 晚上 10:00

: 下午 7:00 – 晚上 10:00 週三，六月18 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

昆士蘭州

布里斯班

活動中心: 布里斯班發電廠，119 Lamington St，新農場

週三，四月2 2025 : 下午 7:00 – 晚上 10:00

: 下午 7:00 – 晚上 10:00 週四，3 2025月：晚上 7:00 至晚上 10:00 ● 週五，四月4 2025：晚上 7:00 至晚上 10:00 ● 週六，5 2025四月:

○ 2：00pm - 5：00pm

○ 7：00pm - 10：00pm

凱恩斯

活動中心: 凱恩斯表演藝術中心，9-11 Florence St，凱恩斯市

星期六，8三月2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

黃金海岸

活動中心: 藝術之家，135 Bundall Rd，衝浪者天堂

週二，三月18 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

努薩

活動中心: The J, 60 Noosa Drive, 努沙岬

星期三，12三月2025 : 下午 7:00 – 晚上 10:00

: 下午 7:00 – 晚上 10:00 週四，三月13 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

湯斯維爾

活動中心: 湯斯維爾市政劇院，南湯斯維爾邊界街 41 號

週四，三月13 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

南澳大利亞

阿德萊德

活動中心: 卡普里劇院，古德伍德路 141 號，古德伍德

星期六，22三月2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

維克多港

活動中心: Victa 電影院，37-41 Ocean St，維克多港

星期六，21六月2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

塔斯馬尼亞

霍巴特

活動中心: Wrest Point 賭場，410 Sandy Bay Rd，Sandy Bay

週四，三月27 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

朗塞斯頓

活動中心: 星光劇院，217b Invermay Rd，Invermay

週五28 2025三月: 下午 7:00 – 晚上 10:00

VICTORIA

吉朗

活動中心: Village Cinemas，194-200 Ryrie St, Geelong VIC 3220

星期三，5三月2025: 下午 6:30 – 晚上 9:30

墨爾本阿斯特

活動中心: 阿斯特劇院，1 Chapel St，聖基爾達

週五7 2025三月: 下午 7:00 – 晚上 10:00

墨爾本皇家理工大學國會大廈

活動中心: RMIT 國會大廈，113 Swanston St，墨爾本

週四，三月6 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

薔薇花蕾

活動中心: 半島劇院，30 Rosebud Parade，Rosebud

星期三，19三月2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

菲利普島

活動中心: Berninneit 劇院，91-97 Thompson Ave，考斯

11 年 13 月 2025 日至 XNUMX 日（週五至週日）: 下午 6:30 – 晚上 9:30

瓦南布爾

活動中心: 國會戲院，54 Kepler St，沃南布爾

週四，三月27 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

澳洲西部

奧爾巴尼

活動中心: 奧爾巴尼娛樂中心，2 Toll Pl，奧爾巴尼

週五21 2025三月: 下午 7:00 – 晚上 10:00

布魯姆

活動中心: Sun Pictures，布魯姆 Carnarvon 街

星期六，15三月2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

班伯里

活動中心: 班伯里地區娛樂中心，2 Blair St, 班伯里

星期三，19三月2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

杰拉爾頓

活動中心: 皇后公園劇院，Cathedral Ave, Geraldton WA 6531

星期六，8三月2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

瑪格麗特河

活動中心: 瑪格麗特河中心，47 Wallcliffe Road，瑪格麗特河

週四，三月20 2025: 下午 7:00 – 晚上 10:00

珀斯

活動中心: 西澳大利亞州立劇院中心，174-176 William St，珀斯

週三，四月2 2025 : 下午 7:00 – 晚上 10:00

: 下午 7:00 – 晚上 10:00 週四，3 2025月：晚上 7:00 至晚上 10:00 ● 週五，四月4 2025：晚上 7:00 至晚上 10:00 ● 週六，5 2025四月:

○ 2：00pm - 5：00pm

○ 7：00pm - 10：00pm